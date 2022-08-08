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Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Киргизии в августе - РИА Новости, 08.08.2022
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Туризм
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Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Киргизии в августе
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Киргизии в августе - РИА Новости, 08.08.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Киргизии в августе
Туроператоры рассказали об особенностях пляжного отдыха на Иссык-Куле в конце лета и стоимости таких каникул, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:32
2022-08-08T16:32
туризм
туризм
новости - туризм
иссык-куль (озеро)
бишкек
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
киргизия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях пляжного отдыха на Иссык-Куле в конце лета и стоимости таких каникул, сообщает АТОР.В августе съездить вдвоем на высокогорное озеро, расположенное на севере Тянь-Шаня, можно за 64 тысячи рублей. Размещение в пансионате, перелет и трехразовое питание включены. Минимальная стоимость путевки в санаторий с учетом дороги, еды и оздоровительных процедур — от 84 тысяч рублей на двоих. Причем две трети этих расходов — траты на перелет.На побережье есть и современные пляжи, и места для уединенного отдыха, причем как галечные, так и песчаные. Купальный сезон длится с мая по сентябрь. Температура воды в летние месяцы — до 23 градусов. В сентябре начинается бархатный сезон, около 18 градусов в воде и воздухе.На побережье расположены около 50 отелей и еще больше гостевых домов. У мест размещения нет звезд: ранжирование идет на объекты эконом, среднего и высокого уровня, рассказали участники рынка. Также рядом с озером построены санатории и пансионаты.Концепции "все включено" и "шведского стола" в гостиницах курорта нет. Зато есть довольно развитая инфраструктура: детские площадки, оборудованные пляжи, кафе, рестораны, массажные кабинеты. Можно покататься на катамаранах, банане, водных мотоциклах или отправиться в пешие походы и на экскурсии в красивые ущелья, к горячим источникам, на дайвинг, рыбалку, посетить Бишкек. Оплата услуг — только за наличные сомы, которые можно поменять в аэропорту. Карты "Мир" принимают в большинстве торговых точек. Приятное дополнение — нет языкового барьера, местные жители говорят по-русски. Для пересечения границы достаточно российского паспорта, а добраться до республики можно прямыми рейсами нескольких авиакомпаний за 4,5 часа.
https://ria.ru/20220729/otdykh-1805685909.html
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иссык-куль (озеро)
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туризм, новости - туризм, иссык-куль (озеро), бишкек, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, киргизия, куда можно лететь, куда поехать
16:32 08.08.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоит пляжный отдых в Киргизии в августе

АТОР: в августе отдохнуть на Иссык-Куле в Киргизии можно вдвоем за 64 тысячи рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на озере Иссык-Куль
Отдыхающие на озере Иссык-Куль - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях пляжного отдыха на Иссык-Куле в конце лета и стоимости таких каникул, сообщает АТОР.
В августе съездить вдвоем на высокогорное озеро, расположенное на севере Тянь-Шаня, можно за 64 тысячи рублей. Размещение в пансионате, перелет и трехразовое питание включены. Минимальная стоимость путевки в санаторий с учетом дороги, еды и оздоровительных процедур — от 84 тысяч рублей на двоих. Причем две трети этих расходов — траты на перелет.
На побережье есть и современные пляжи, и места для уединенного отдыха, причем как галечные, так и песчаные. Купальный сезон длится с мая по сентябрь. Температура воды в летние месяцы — до 23 градусов. В сентябре начинается бархатный сезон, около 18 градусов в воде и воздухе.
На побережье расположены около 50 отелей и еще больше гостевых домов. У мест размещения нет звезд: ранжирование идет на объекты эконом, среднего и высокого уровня, рассказали участники рынка. Также рядом с озером построены санатории и пансионаты.
Концепции "все включено" и "шведского стола" в гостиницах курорта нет. Зато есть довольно развитая инфраструктура: детские площадки, оборудованные пляжи, кафе, рестораны, массажные кабинеты. Можно покататься на катамаранах, банане, водных мотоциклах или отправиться в пешие походы и на экскурсии в красивые ущелья, к горячим источникам, на дайвинг, рыбалку, посетить Бишкек.
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Приятное дополнение — нет языкового барьера, местные жители говорят по-русски. Для пересечения границы достаточно российского паспорта, а добраться до республики можно прямыми рейсами нескольких авиакомпаний за 4,5 часа.
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