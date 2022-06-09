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Российские авиакомпании начинают летать на побережье киргизского Иссык-Куля - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
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Российские авиакомпании начинают летать на побережье киргизского Иссык-Куля
Российские авиакомпании начинают летать на побережье киргизского Иссык-Куля - РИА Новости, 09.06.2022
Российские авиакомпании начинают летать на побережье киргизского Иссык-Куля
Российские авиакомпании с 10 июня запускают прямые рейсы на побережье киргизского озера Иссык-Куль, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства иностранных РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:04
2022-06-09T16:46
туризм
туризм
санкт-петербург
иссык-кульская область
уральские авиалинии
s7 airlines
аэрофлот
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БИШКЕК, 9 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании с 10 июня запускают прямые рейсы на побережье киргизского озера Иссык-Куль, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.Самолеты "Аэрофлота" с 16 июня дважды в неделю будут летать по маршруту из Москвы в село Тамчы и обратно, а "Уральские авиалинии" — с 10 июня. Еще два рейса компании запланировано из Екатеринбурга и один — из Санкт-Петербурга.S7 Airlines готовится перевозить пассажиров на Иссык-Куль из Новосибирска. Первый рейс в расписании — 19 июня.В МИД Киргизии рассказали, что у россиян растет интерес к турам в республику, в частности на знаменитое озеро, чему способствовало снятие ограничений на регулярное пассажирское авиасообщение между двумя странами.Наземное пассажирское автомобильное и железнодорожное сообщение между ними, прерванное в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, также возобновлено. Виза для поездок граждан России в Киргизию не нужна, визит возможен даже по российскому паспорту.
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туризм, санкт-петербург, иссык-кульская область, уральские авиалинии, s7 airlines, аэрофлот, россия, новости - туризм, киргизия
16:04 09.06.2022 (обновлено: 16:46 09.06.2022)
 
Российские авиакомпании начинают летать на побережье киргизского Иссык-Куля

Российские авиакомпании с 10 июня запускают рейсы на побережье киргизского Иссык-Куля

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на озере Иссык-Куль
Отдыхающие на озере Иссык-Куль - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БИШКЕК, 9 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании с 10 июня запускают прямые рейсы на побережье киргизского озера Иссык-Куль, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
Самолеты "Аэрофлота" с 16 июня дважды в неделю будут летать по маршруту из Москвы в село Тамчы и обратно, а "Уральские авиалинии" — с 10 июня. Еще два рейса компании запланировано из Екатеринбурга и один — из Санкт-Петербурга.
S7 Airlines готовится перевозить пассажиров на Иссык-Куль из Новосибирска. Первый рейс в расписании — 19 июня.
В МИД Киргизии рассказали, что у россиян растет интерес к турам в республику, в частности на знаменитое озеро, чему способствовало снятие ограничений на регулярное пассажирское авиасообщение между двумя странами.
Наземное пассажирское автомобильное и железнодорожное сообщение между ними, прерванное в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, также возобновлено. Виза для поездок граждан России в Киргизию не нужна, визит возможен даже по российскому паспорту.
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