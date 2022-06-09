https://ria.ru/20220609/puteshestviya-1794280331.html
Российские авиакомпании начинают летать на побережье киргизского Иссык-Куля
Российские авиакомпании начинают летать на побережье киргизского Иссык-Куля - РИА Новости, 09.06.2022
Российские авиакомпании начинают летать на побережье киргизского Иссык-Куля
Российские авиакомпании с 10 июня запускают прямые рейсы на побережье киргизского озера Иссык-Куль, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства иностранных РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T16:04
2022-06-09T16:04
2022-06-09T16:46
туризм
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санкт-петербург
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s7 airlines
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БИШКЕК, 9 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании с 10 июня запускают прямые рейсы на побережье киргизского озера Иссык-Куль, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.Самолеты "Аэрофлота" с 16 июня дважды в неделю будут летать по маршруту из Москвы в село Тамчы и обратно, а "Уральские авиалинии" — с 10 июня. Еще два рейса компании запланировано из Екатеринбурга и один — из Санкт-Петербурга.S7 Airlines готовится перевозить пассажиров на Иссык-Куль из Новосибирска. Первый рейс в расписании — 19 июня.В МИД Киргизии рассказали, что у россиян растет интерес к турам в республику, в частности на знаменитое озеро, чему способствовало снятие ограничений на регулярное пассажирское авиасообщение между двумя странами.Наземное пассажирское автомобильное и железнодорожное сообщение между ними, прерванное в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, также возобновлено. Виза для поездок граждан России в Киргизию не нужна, визит возможен даже по российскому паспорту.
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, санкт-петербург, иссык-кульская область, уральские авиалинии, s7 airlines, аэрофлот, россия, новости - туризм, киргизия
16:04 09.06.2022 (обновлено: 16:46 09.06.2022)
Российские авиакомпании начинают летать на побережье киргизского Иссык-Куля
Российские авиакомпании с 10 июня запускают рейсы на побережье киргизского Иссык-Куля
БИШКЕК, 9 июн — РИА Новости. Российские авиакомпании с 10 июня запускают прямые рейсы на побережье киргизского озера Иссык-Куль, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
Самолеты "Аэрофлота" с 16 июня дважды в неделю будут летать по маршруту из Москвы в село Тамчы и обратно, а "Уральские авиалинии" — с 10 июня. Еще два рейса компании запланировано из Екатеринбурга и один — из Санкт-Петербурга.
S7 Airlines готовится перевозить пассажиров на Иссык-Куль из Новосибирска. Первый рейс в расписании — 19 июня.
В МИД Киргизии рассказали, что у россиян растет интерес к турам в республику, в частности на знаменитое озеро, чему способствовало снятие ограничений на регулярное пассажирское авиасообщение между двумя странами.
Наземное пассажирское автомобильное и железнодорожное сообщение между ними, прерванное в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, также возобновлено. Виза для поездок граждан России в Киргизию не нужна, визит возможен даже по российскому паспорту.