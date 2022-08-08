https://ria.ru/20220808/karabakh-1808142826.html
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 08.08.2022
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, вопросы обеспечения безопасности на... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:53
2022-08-08T18:53
2022-08-08T19:01
в мире
нагорный карабах
армения
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никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба президента РФ."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.Отмечается, что этом контексте подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
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в мире, нагорный карабах, армения, россия, никол пашинян, владимир путин
18:53 08.08.2022 (обновлено: 19:01 08.08.2022)
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вопросы безопасности