https://ria.ru/20220808/himars-1808181589.html

США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.08.2022

США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

США считают, передали Украине уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:01

2022-08-08T22:01

2022-08-08T23:32

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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нато

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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. США считают, передали Украине уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.По его словам, Киев получил 16 таких РСЗО от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, и еще три передаст ему Германия.В последний пакет военной помощи, о котором США объявили в понедельник, вошли "дополнительные боеприпасы для HIMARS", но не сами установки.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220808/rakety-1808181144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, энтони блинкен, украина, сша, россия, нато