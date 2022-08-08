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США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/himars-1808181589.html
США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS
США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.08.2022
США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS
США считают, передали Украине уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:01
2022-08-08T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
энтони блинкен
украина
сша
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. США считают, передали Украине уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.По его словам, Киев получил 16 таких РСЗО от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, и еще три передаст ему Германия.В последний пакет военной помощи, о котором США объявили в понедельник, вошли "дополнительные боеприпасы для HIMARS", но не сами установки.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сергей лавров, энтони блинкен, украина, сша, россия, нато
22:01 08.08.2022 (обновлено: 23:32 08.08.2022)
 
США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

Замглавы Пентагона Каль: США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. США считают, передали Украине уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.
По его словам, Киев получил 16 таких РСЗО от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, и еще три передаст ему Германия.

"У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок", сказал Каль на брифинге.

В последний пакет военной помощи, о котором США объявили в понедельник, вошли "дополнительные боеприпасы для HIMARS", но не сами установки.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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