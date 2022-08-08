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США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 08.08.2022
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 08.08.2022
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США предоставят новый пакет военной помощи Украине на миллиард долларов, сообщается на сайте Пентагона. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:58
2022-08-08T22:33
в мире
сша
украина
рсзо himars
javelin (птрк)
войска воздушно-космической обороны
донбасс
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. США предоставят новый пакет военной помощи Украине на миллиард долларов, сообщается на сайте Пентагона. Уточняется, что в эту сумму войдут артиллерийские боеприпасы, тысяча противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатка и лекарства."Дополнительные боеприпасы для High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Боеприпасы для National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS)", — добавили в американском оборонном ведомстве.Там отметили, что с начала работы новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом помощь Украине достигла 9,8 миллиарда долларов, а с 2014 года — 11,8 миллиарда.Как заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, объявленный новый пакет военной помощи Киеву станет уже 18-м по счету.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220807/kongress-1807874412.html
https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805244042.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, рсзо himars, javelin (птрк), войска воздушно-космической обороны, донбасс, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
19:58 08.08.2022 (обновлено: 22:33 08.08.2022)
 
США объявили о новом пакете военной помощи Украине

В новый пакет помощи США для Украины вошли боеприпасы для HIMARS и Javelin

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. США предоставят новый пакет военной помощи Украине на миллиард долларов, сообщается на сайте Пентагона.
Уточняется, что в эту сумму войдут артиллерийские боеприпасы, тысяча противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатка и лекарства.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 17:49
В конгрессе США признали неприятную правду о поставках оружия на Украину
"Дополнительные боеприпасы для High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Боеприпасы для National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS)", — добавили в американском оборонном ведомстве.
Там отметили, что с начала работы новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом помощь Украине достигла 9,8 миллиарда долларов, а с 2014 года — 11,8 миллиарда.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 09:58
Контрабанда оружия с Украины угрожает соседям, заявил генпрокурор России
Как заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, объявленный новый пакет военной помощи Киеву станет уже 18-м по счету.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 22:21
Европол отмечает случаи контрабанды оружия из Украины, сообщили СМИ
 
В миреСШАУкраинаРСЗО HIMARSJavelin (ПТРК)Войска воздушно-космической обороныДонбассДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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