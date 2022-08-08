19:58 08.08.2022 (обновлено: 22:33 08.08.2022)
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
В новый пакет помощи США для Украины вошли боеприпасы для HIMARS и Javelin
© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. США предоставят новый пакет военной помощи Украине на миллиард долларов, сообщается на сайте Пентагона.
Уточняется, что в эту сумму войдут артиллерийские боеприпасы, тысяча противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатка и лекарства.
"Дополнительные боеприпасы для High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Боеприпасы для National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS)", — добавили в американском оборонном ведомстве.
Там отметили, что с начала работы новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом помощь Украине достигла 9,8 миллиарда долларов, а с 2014 года — 11,8 миллиарда.
Как заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, объявленный новый пакет военной помощи Киеву станет уже 18-м по счету.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.