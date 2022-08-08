https://ria.ru/20220808/pomosch-1808164069.html

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 08.08.2022

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США предоставят новый пакет военной помощи Украине на миллиард долларов, сообщается на сайте Пентагона. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:58

2022-08-08T19:58

2022-08-08T22:33

в мире

сша

украина

рсзо himars

javelin (птрк)

войска воздушно-космической обороны

донбасс

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. США предоставят новый пакет военной помощи Украине на миллиард долларов, сообщается на сайте Пентагона. Уточняется, что в эту сумму войдут артиллерийские боеприпасы, тысяча противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатка и лекарства."Дополнительные боеприпасы для High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Боеприпасы для National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS)", — добавили в американском оборонном ведомстве.Там отметили, что с начала работы новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом помощь Украине достигла 9,8 миллиарда долларов, а с 2014 года — 11,8 миллиарда.Как заявил в понедельник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, объявленный новый пакет военной помощи Киеву станет уже 18-м по счету.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, в июле Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220807/kongress-1807874412.html

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805244042.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804151388.html

сша

украина

донбасс

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в мире, сша, украина, рсзо himars, javelin (птрк), войска воздушно-космической обороны, донбасс, дмитрий песков (спецпредставитель президента)