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Умер актер из фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" Клу Гулагер - РИА Новости, 08.08.2022
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Культура
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Умер актер из фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" Клу Гулагер
Умер актер из фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" Клу Гулагер - РИА Новости, 08.08.2022
Умер актер из фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" Клу Гулагер
Возрасте 93 лет умер актер Клу Гулагер, пишет Variety со ссылкой на соцсети его родных и коллег. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:36
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Возрасте 93 лет умер актер Клу Гулагер, пишет Variety со ссылкой на соцсети его родных и коллег. Гулагер родился 16 ноября 1928 года в Холденвилле, штат Оклахома. Одна из его первых работ в кино — эпизод в "Omnibus" в 1955 году. Известность ему принесла роль Билли Кида в "Верзиле". В 1971 вышел фильм "Последний сеанс" Питера Богдановича с его участием. В 1980-ых зрители его знали по ролям в хоррорах. Он сыграл в "Кровавом посвящении", "Возвращении живых мертвецов" и "Кошмаре на улице Вязов 2: Месть Фредди". Среди последних работ Гулагера "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино.
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новости культуры, знаменитости, звезды, квентин тарантино, оклахома
13:36 08.08.2022 (обновлено: 13:37 08.08.2022)
 
Умер актер из фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" Клу Гулагер

Актер из фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" Клу Гулагер умер в возрасте 93 лет

© AFP 2022 / Getty Images North America/Ethan MillerАктер Клу Гулагер
Актер Клу Гулагер - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022 / Getty Images North America/Ethan Miller
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Возрасте 93 лет умер актер Клу Гулагер, пишет Variety со ссылкой на соцсети его родных и коллег.
Гулагер родился 16 ноября 1928 года в Холденвилле, штат Оклахома. Одна из его первых работ в кино — эпизод в "Omnibus" в 1955 году. Известность ему принесла роль Билли Кида в "Верзиле". В 1971 вышел фильм "Последний сеанс" Питера Богдановича с его участием.
В 1980-ых зрители его знали по ролям в хоррорах. Он сыграл в "Кровавом посвящении", "Возвращении живых мертвецов" и "Кошмаре на улице Вязов 2: Месть Фредди".
Среди последних работ Гулагера "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино.
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