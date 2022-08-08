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Умер актер из фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" Клу Гулагер

Умер актер из фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" Клу Гулагер - РИА Новости, 08.08.2022

Умер актер из фильма "Кошмар на улице Вязов 2: Месть Фредди" Клу Гулагер

Возрасте 93 лет умер актер Клу Гулагер, пишет Variety со ссылкой на соцсети его родных и коллег. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:36

2022-08-08T13:36

2022-08-08T13:37

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Возрасте 93 лет умер актер Клу Гулагер, пишет Variety со ссылкой на соцсети его родных и коллег. Гулагер родился 16 ноября 1928 года в Холденвилле, штат Оклахома. Одна из его первых работ в кино — эпизод в "Omnibus" в 1955 году. Известность ему принесла роль Билли Кида в "Верзиле". В 1971 вышел фильм "Последний сеанс" Питера Богдановича с его участием. В 1980-ых зрители его знали по ролям в хоррорах. Он сыграл в "Кровавом посвящении", "Возвращении живых мертвецов" и "Кошмаре на улице Вязов 2: Месть Фредди". Среди последних работ Гулагера "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино.

https://ria.ru/20220801/koltsova-1806475599.html

оклахома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, квентин тарантино, оклахома