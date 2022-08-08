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Гонконг сократит период карантина для туристов - РИА Новости, 08.08.2022
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Туризм
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Гонконг сократит период карантина для туристов
Гонконг сократит период карантина для туристов - РИА Новости, 08.08.2022
Гонконг сократит период карантина для туристов
Гонконг с 12 августа ослабляет ограничения для въезжающих из-за границы, теперь в обязательном централизованном карантине в специальном отеле предстоит провести РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:57
2022-08-08T10:57
туризм
туризм
новости - туризм
гонконг
туристы
коронавирус covid-19
вакцинация
куда можно лететь
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ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Гонконг с 12 августа ослабляет ограничения для въезжающих из-за границы, теперь в обязательном централизованном карантине в специальном отеле предстоит провести три дня, и еще четыре дня – в самоизоляции дома или в гостинице, но с возможностью выходить и передвигаться по городу, пишет в понедельник издание South China Morning Post.На данный момент срок централизованного карантина для въезжающих из-за границы в специально отведенных отелях составляет семь дней.Отмечается, что с 12 августа после трех дней в обязательном карантине въехавшие из-за границы смогут передвигаться по городу, но четыре дня нельзя посещать публичные места, включая бары и рестораны, где требуется использование приложения Leave Home Safe, где отображается статус о вакцинации.В каждый из этих четырех дней въехавший в Гонконг должен будет проводить экспресс ПЦР-тест, и, если все четыре раза тесты будут отрицательными, можно начать пользоваться общественным транспортом, ходить на работу и в торговые центры.Напомним, с 1 мая Гонконг открылся для иностранцев. Путешественникам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации ("Спутник V" признан). Прямых рейсов между нашими странами нет, стоимость авиабилетов с двумя пересадки – в среднем от 30 тысяч рублей, с одной – более 120 тысяч.
https://ria.ru/20220422/gonkong-1784985176.html
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туризм, новости - туризм, гонконг, туристы, коронавирус covid-19, вакцинация, куда можно лететь, куда поехать
10:57 08.08.2022
 
Гонконг сократит период карантина для туристов

Гонконг с 12 августа сократит период карантина для въезжающих из-за границы

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Гонконг с 12 августа ослабляет ограничения для въезжающих из-за границы, теперь в обязательном централизованном карантине в специальном отеле предстоит провести три дня, и еще четыре дня – в самоизоляции дома или в гостинице, но с возможностью выходить и передвигаться по городу, пишет в понедельник издание South China Morning Post.
На данный момент срок централизованного карантина для въезжающих из-за границы в специально отведенных отелях составляет семь дней.
Отмечается, что с 12 августа после трех дней в обязательном карантине въехавшие из-за границы смогут передвигаться по городу, но четыре дня нельзя посещать публичные места, включая бары и рестораны, где требуется использование приложения Leave Home Safe, где отображается статус о вакцинации.
В каждый из этих четырех дней въехавший в Гонконг должен будет проводить экспресс ПЦР-тест, и, если все четыре раза тесты будут отрицательными, можно начать пользоваться общественным транспортом, ходить на работу и в торговые центры.
Напомним, с 1 мая Гонконг открылся для иностранцев. Путешественникам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации ("Спутник V" признан). Прямых рейсов между нашими странами нет, стоимость авиабилетов с двумя пересадки – в среднем от 30 тысяч рублей, с одной – более 120 тысяч.
Ночной Гонконг - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 18:11Туризм
Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев
 
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