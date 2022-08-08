https://ria.ru/20220808/gonkong-1807954496.html

Гонконг сократит период карантина для туристов

Гонконг сократит период карантина для туристов - РИА Новости, 08.08.2022

Гонконг сократит период карантина для туристов

Гонконг с 12 августа ослабляет ограничения для въезжающих из-за границы, теперь в обязательном централизованном карантине в специальном отеле предстоит провести РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:57

2022-08-08T10:57

2022-08-08T10:57

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ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Гонконг с 12 августа ослабляет ограничения для въезжающих из-за границы, теперь в обязательном централизованном карантине в специальном отеле предстоит провести три дня, и еще четыре дня – в самоизоляции дома или в гостинице, но с возможностью выходить и передвигаться по городу, пишет в понедельник издание South China Morning Post.На данный момент срок централизованного карантина для въезжающих из-за границы в специально отведенных отелях составляет семь дней.Отмечается, что с 12 августа после трех дней в обязательном карантине въехавшие из-за границы смогут передвигаться по городу, но четыре дня нельзя посещать публичные места, включая бары и рестораны, где требуется использование приложения Leave Home Safe, где отображается статус о вакцинации.В каждый из этих четырех дней въехавший в Гонконг должен будет проводить экспресс ПЦР-тест, и, если все четыре раза тесты будут отрицательными, можно начать пользоваться общественным транспортом, ходить на работу и в торговые центры.Напомним, с 1 мая Гонконг открылся для иностранцев. Путешественникам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации ("Спутник V" признан). Прямых рейсов между нашими странами нет, стоимость авиабилетов с двумя пересадки – в среднем от 30 тысяч рублей, с одной – более 120 тысяч.

https://ria.ru/20220422/gonkong-1784985176.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, гонконг, туристы, коронавирус covid-19, вакцинация, куда можно лететь, куда поехать