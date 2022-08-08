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Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН - РИА Новости, 08.08.2022
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Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН
Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН - РИА Новости, 08.08.2022
Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, которая откроется в сентябре, следует из распоряжения президента,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:38
2022-08-08T16:59
оон
генеральная ассамблея оон
россия
политика
владимир путин
сергей лавров
сергей вершинин
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, которая откроется в сентябре, следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в документе.Всего в составе делегации десять человек, среди которых — заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии некоторые выступления были заранее записаны на видео.Выступление главы российской делегации ожидается 24 сентября.
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оон, генеральная ассамблея оон, россия, политика, владимир путин, сергей лавров, сергей вершинин, григорий карасин, василий небензя
16:38 08.08.2022 (обновлено: 16:59 08.08.2022)
 
Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН

Путин поручил Лаврову возглавить делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, которая откроется в сентябре, следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в документе.
Всего в составе делегации десять человек, среди которых — заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии некоторые выступления были заранее записаны на видео.
Выступление главы российской делегации ожидается 24 сентября.
Генассамблея ООН
19 июля, 05:18
Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН представит глава МИД
 
ООНГенеральная Ассамблея ООНРоссияПолитикаВладимир ПутинСергей ЛавровСергей ВершининГригорий КарасинВасилий Небензя
 
 
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