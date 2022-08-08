16:38 08.08.2022 (обновлено: 16:59 08.08.2022)
Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН
Путин поручил Лаврову возглавить делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, которая откроется в сентябре, следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в документе.
Всего в составе делегации десять человек, среди которых — заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии некоторые выступления были заранее записаны на видео.
Выступление главы российской делегации ожидается 24 сентября.