https://ria.ru/20220808/genassambleya-1808101040.html

Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН

Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН - РИА Новости, 08.08.2022

Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, которая откроется в сентябре, следует из распоряжения президента,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:38

2022-08-08T16:38

2022-08-08T16:59

оон

генеральная ассамблея оон

россия

политика

владимир путин

сергей лавров

сергей вершинин

григорий карасин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН, которая откроется в сентябре, следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации (глава делегации)", — говорится в документе.Всего в составе делегации десять человек, среди которых — заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии некоторые выступления были заранее записаны на видео.Выступление главы российской делегации ожидается 24 сентября.

https://ria.ru/20220719/oon-1803358551.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, генеральная ассамблея оон, россия, политика, владимир путин, сергей лавров, сергей вершинин, григорий карасин, василий небензя