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Алексей Пиманов стал лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС - РИА Новости, 08.08.2022
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Культура
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Алексей Пиманов стал лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС
Алексей Пиманов стал лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС - РИА Новости, 08.08.2022
Алексей Пиманов стал лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС
Алексей Пиманов победил в номинации "Лучший режиссер" на кинофестивале стран БРИКС в Шанхае, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:22
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Алексей Пиманов победил в номинации "Лучший режиссер" на кинофестивале стран БРИКС в Шанхае, сообщает пресс-служба смотра.Награду ему дали за работу над фильмом "Одиннадцать молчаливых мужчин". В ленте рассказывается о о турне московского футбольного клуба "Динамо" на Британские острова в ноябре 1945 годаГлавный приз получил китайский фильм "Битва на озере Чанцзинь". Ромуло Брэга из Бразилии отметили в номинации "Лучший актер". Приз за "Лучшую женскую роль вручили актрисе Зикхона Бали, сыгравшей в фильме "Тандо" (ЮАР). Специального приза жюри был удостоен индийский фильм "Апарахито".Фестиваль в этом году проходил в онлайн-формате. В конкурсную программу вошли картины из Китая, ЮАР, Бразилии, России и Индии. Организаторы называют целью фестиваля способствование культурному обмену и взаимопониманию между странами БРИКС с помощью кинематографа. Впервые смотр прошел в 2016 году.
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новости культуры, алексей пиманов, бразилия, юар, китай, брикс, кино и сериалы, шанхай, россия, индия
14:22 08.08.2022
 
Алексей Пиманов стал лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС

Алексей Пиманов стал лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС в Шанхае

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинРежиссер и продюсер Алексей Пиманов
Режиссер и продюсер Алексей Пиманов - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Алексей Пиманов победил в номинации "Лучший режиссер" на кинофестивале стран БРИКС в Шанхае, сообщает пресс-служба смотра.
Награду ему дали за работу над фильмом "Одиннадцать молчаливых мужчин". В ленте рассказывается о о турне московского футбольного клуба "Динамо" на Британские острова в ноябре 1945 года
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин"
Кадр из фильма Одиннадцать молчаливых мужчин
1 из 3
Кадр из фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин"
© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

"Одиннадцать молчаливых мужчин"

Кадр из фильма Одиннадцать молчаливых мужчин
2 из 3

"Одиннадцать молчаливых мужчин"

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Фильм "Одиннадцать молчаливых мужчин"

Кадр из фильма Одиннадцать молчаливых мужчин
3 из 3

Фильм "Одиннадцать молчаливых мужчин"

© Централ Партнершип
1 из 3
Кадр из фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин"
© Централ Партнершип
2 из 3

"Одиннадцать молчаливых мужчин"

© Централ Партнершип
3 из 3

Фильм "Одиннадцать молчаливых мужчин"

© Централ Партнершип
Главный приз получил китайский фильм "Битва на озере Чанцзинь".
Ромуло Брэга из Бразилии отметили в номинации "Лучший актер". Приз за "Лучшую женскую роль вручили актрисе Зикхона Бали, сыгравшей в фильме "Тандо" (ЮАР). Специального приза жюри был удостоен индийский фильм "Апарахито".
Фестиваль в этом году проходил в онлайн-формате. В конкурсную программу вошли картины из Китая, ЮАР, Бразилии, России и Индии. Организаторы называют целью фестиваля способствование культурному обмену и взаимопониманию между странами БРИКС с помощью кинематографа. Впервые смотр прошел в 2016 году.
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