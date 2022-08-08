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Алексей Пиманов стал лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС

Алексей Пиманов стал лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС - РИА Новости, 08.08.2022

Алексей Пиманов стал лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС

Алексей Пиманов победил в номинации "Лучший режиссер" на кинофестивале стран БРИКС в Шанхае, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:22

2022-08-08T14:22

2022-08-08T14:22

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Алексей Пиманов победил в номинации "Лучший режиссер" на кинофестивале стран БРИКС в Шанхае, сообщает пресс-служба смотра.Награду ему дали за работу над фильмом "Одиннадцать молчаливых мужчин". В ленте рассказывается о о турне московского футбольного клуба "Динамо" на Британские острова в ноябре 1945 годаГлавный приз получил китайский фильм "Битва на озере Чанцзинь". Ромуло Брэга из Бразилии отметили в номинации "Лучший актер". Приз за "Лучшую женскую роль вручили актрисе Зикхона Бали, сыгравшей в фильме "Тандо" (ЮАР). Специального приза жюри был удостоен индийский фильм "Апарахито".Фестиваль в этом году проходил в онлайн-формате. В конкурсную программу вошли картины из Китая, ЮАР, Бразилии, России и Индии. Организаторы называют целью фестиваля способствование культурному обмену и взаимопониманию между странами БРИКС с помощью кинематографа. Впервые смотр прошел в 2016 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей пиманов, бразилия, юар, китай, брикс, кино и сериалы, шанхай, россия, индия