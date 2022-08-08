Алексей Пиманов стал лучшим режиссером на кинофестивале стран БРИКС

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Алексей Пиманов победил в номинации "Лучший режиссер" на кинофестивале стран БРИКС в Шанхае, сообщает пресс-служба смотра.Награду ему дали за работу над фильмом "Одиннадцать молчаливых мужчин". В ленте рассказывается о о турне московского футбольного клуба "Динамо" на Британские острова в ноябре 1945 годаГлавный приз получил китайский фильм "Битва на озере Чанцзинь". Ромуло Брэга из Бразилии отметили в номинации "Лучший актер". Приз за "Лучшую женскую роль вручили актрисе Зикхона Бали, сыгравшей в фильме "Тандо" (ЮАР). Специального приза жюри был удостоен индийский фильм "Апарахито".Фестиваль в этом году проходил в онлайн-формате. В конкурсную программу вошли картины из Китая, ЮАР, Бразилии, России и Индии. Организаторы называют целью фестиваля способствование культурному обмену и взаимопониманию между странами БРИКС с помощью кинематографа. Впервые смотр прошел в 2016 году.
Главный приз получил китайский фильм "Битва на озере Чанцзинь".
Ромуло Брэга из Бразилии отметили в номинации "Лучший актер". Приз за "Лучшую женскую роль вручили актрисе Зикхона Бали, сыгравшей в фильме "Тандо" (ЮАР). Специального приза жюри был удостоен индийский фильм "Апарахито".
Фестиваль в этом году проходил в онлайн-формате. В конкурсную программу вошли картины из Китая, ЮАР, Бразилии, России и Индии. Организаторы называют целью фестиваля способствование культурному обмену и взаимопониманию между странами БРИКС с помощью кинематографа. Впервые смотр прошел в 2016 году.
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