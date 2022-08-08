https://ria.ru/20220808/festival-1807945541.html

В Ростовской области состоялся военно-исторический фестиваль "Осада Азова"

В Ростовской области состоялся военно-исторический фестиваль "Осада Азова" - РИА Новости, 08.08.2022

В Ростовской области состоялся военно-исторический фестиваль "Осада Азова"

Военно-исторический фестиваль "Осада Азова", в рамках которого состоялась реконструкция боевых действий времен азовских походов Петра I, прошел в Ростовской... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:53

2022-08-08T09:53

2022-08-08T12:23

россия

азов

петр i

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797024314_0:29:2000:1154_1920x0_80_0_0_9b8f76cbe053ec23d4344f1c4f1732d0.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Военно-исторический фестиваль "Осада Азова", в рамках которого состоялась реконструкция боевых действий времен азовских походов Петра I, прошел в Ростовской области в минувшие выходные, сообщает правительство региона."В Азове прошел фестиваль "Осада Азова", посвященный осадному сидению донских казаков 1641 года", - говорится в сообщении.Главным мероприятием фестиваля стала реконструкция боевых действий, состоявшихся в ходе азовских походов Петра I. В ней были задействованы 180 реконструкторов из 33 военно-исторических клубов России. Действие разворачивалось на территории исторического памятника федерального значения "Валы Азовской крепости". Это территория, на которой фактически проходили события 1695-1696 годов. Реконструкции событий конца XVII века предшествовал парад ее участников.По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, который принял участие в фестивале, в текущем году в соответствии с указом президента страны Россия отмечает 350-летие со дня рождения Петра Великого. Ростовская область принимает в праздновании петровского юбилея самое активное участие. Мероприятия в Азове, Старочеркасской и Таганроге вошли в федеральный план."Для азовчан и всех жителей Дона личность Петра имеет особое значение. Здесь, под стенами османской крепости, в конце XVII века состоялась первая военная победа молодого царя. Здесь проливали кровь русские войска: солдаты Преображенского и Семеновского полков, стрельцы, донские и запорожские казаки. Они под руководством Петра отстаивали интересы страны, защищая ее от агрессивных южных соседей", - приводятся в сообщении слова Гуськова.Гостям фестиваля также была предложена культурно-развлекательная программа, мероприятия которой прошли на главной сцене и интерактивных площадках, разбитых на территории крепостного парка. Прошли выступления творческих коллективов Ростовской области, все гости и участники смогли посетить гастрономическую ярмарку, фото и артзоны, ремесленные мастер-классы. Завершилась праздничная программа фейерверком и красочным салютом.Фестиваль проводится с 2005 года и является одним из ярких культурных и туристических событий Дона.

https://ria.ru/20220609/istoriya-1794025014.html

https://ria.ru/20220219/apraksin-1773732257.html

https://ria.ru/20220726/vystavka-1804954932.html

россия

азов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, азов, петр i