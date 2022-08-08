09:53 08.08.2022 (обновлено: 12:23 08.08.2022)
В Ростовской области состоялся военно-исторический фестиваль "Осада Азова"
В Ростовской области прошел фестиваль "Осада Азова", посвященный военным походам Петра I
Участники военно-исторической реконструкции . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Военно-исторический фестиваль "Осада Азова", в рамках которого состоялась реконструкция боевых действий времен азовских походов Петра I, прошел в Ростовской области в минувшие выходные, сообщает правительство региона.
"В Азове прошел фестиваль "Осада Азова", посвященный осадному сидению донских казаков 1641 года", - говорится в сообщении.
Главным мероприятием фестиваля стала реконструкция боевых действий, состоявшихся в ходе азовских походов Петра I. В ней были задействованы 180 реконструкторов из 33 военно-исторических клубов России. Действие разворачивалось на территории исторического памятника федерального значения "Валы Азовской крепости". Это территория, на которой фактически проходили события 1695-1696 годов. Реконструкции событий конца XVII века предшествовал парад ее участников.
По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, который принял участие в фестивале, в текущем году в соответствии с указом президента страны Россия отмечает 350-летие со дня рождения Петра Великого. Ростовская область принимает в праздновании петровского юбилея самое активное участие. Мероприятия в Азове, Старочеркасской и Таганроге вошли в федеральный план.
"Для азовчан и всех жителей Дона личность Петра имеет особое значение. Здесь, под стенами османской крепости, в конце XVII века состоялась первая военная победа молодого царя. Здесь проливали кровь русские войска: солдаты Преображенского и Семеновского полков, стрельцы, донские и запорожские казаки. Они под руководством Петра отстаивали интересы страны, защищая ее от агрессивных южных соседей", - приводятся в сообщении слова Гуськова.
Гостям фестиваля также была предложена культурно-развлекательная программа, мероприятия которой прошли на главной сцене и интерактивных площадках, разбитых на территории крепостного парка. Прошли выступления творческих коллективов Ростовской области, все гости и участники смогли посетить гастрономическую ярмарку, фото и артзоны, ремесленные мастер-классы. Завершилась праздничная программа фейерверком и красочным салютом.
Фестиваль проводится с 2005 года и является одним из ярких культурных и туристических событий Дона.