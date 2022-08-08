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В Иркутской области увеличили добычу природных ресурсов на 7 процентов - РИА Новости, 08.08.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220808/dobycha-1808050189.html
В Иркутской области увеличили добычу природных ресурсов на 7 процентов
В Иркутской области увеличили добычу природных ресурсов на 7 процентов - РИА Новости, 08.08.2022
В Иркутской области увеличили добычу природных ресурсов на 7 процентов
В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча природных ресурсов в Иркутской области увеличилась на 7%, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:28
2022-08-08T14:28
иркутская область
россия
экономика
игорь кобзев
иркутская область
иркутский авиационный завод
русал
тайшет
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ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча природных ресурсов в Иркутской области увеличилась на 7%, сообщает пресс-служба правительства региона.Индекс промышленного производства в Иркутской области за первое полугодие 2022 года составил относительно аналогичного периода прошлого года 106,8%."По данным Иркутскстата, добывающие предприятия региона увеличили объем на 7%. Наибольший рост отмечается в сфере добычи прочих полезных ископаемых (аллювиальные отложения, скальные породы, ископаемые из карьеров) - 29,6%. Во многом это связано с тем, что в регионе увеличились объемы строительных работ, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.Также за минувшие шесть месяцев добыча металлических руд увеличилась на 10%, сырой нефти и природного газа – на 5,4%, угля – на 1,9%.Кроме этого, за полгода рост показал индекс обрабатывающих производств, он составил 106,7%. К примеру, выпуск неметаллической минеральной продукции, такой, как товарный бетон, силикатные блоки, асфальтобетонные дорожные смеси, стеклопакеты и ряд других, увеличился в 2,4 раза. Производство лекарств и материалов, используемых в медицинских целях, возросло почти на 45%. Выпуск транспортных средств и оборудования вырос на 21%. В основном это произошло за счет реализации инвестиционной программы на Иркутском авиационном заводе. На 10% увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий. В сфере металлургии за счет запуска нового производства компании "Русал" в Тайшете на 3,2% возрос выпуск алюминия.По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, федеральные и региональные меры, направленные на поддержку реального сектора экономики, позволили не только удержать позиции в сфере производства, но и увеличить показатели по многим направлениям. В части мер поддержки промышленного производства в регионе докапитализировали институты развития, "заморозили" предлагаемые ими процентные ставки по займам, чтобы дать бизнесу доступ к "дешевым" деньгам, снизили требования по объему инвестиций для масштабных инвестпроектов.
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россия, экономика, игорь кобзев, иркутская область, иркутский авиационный завод, русал, тайшет
14:28 08.08.2022
 
В Иркутской области увеличили добычу природных ресурсов на 7 процентов

В Иркутской области увеличили объем добычи природных ресурсов на 7 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМобильная буровая установка
Мобильная буровая установка - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча природных ресурсов в Иркутской области увеличилась на 7%, сообщает пресс-служба правительства региона.
Индекс промышленного производства в Иркутской области за первое полугодие 2022 года составил относительно аналогичного периода прошлого года 106,8%.
"По данным Иркутскстата, добывающие предприятия региона увеличили объем на 7%. Наибольший рост отмечается в сфере добычи прочих полезных ископаемых (аллювиальные отложения, скальные породы, ископаемые из карьеров) - 29,6%. Во многом это связано с тем, что в регионе увеличились объемы строительных работ, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
Также за минувшие шесть месяцев добыча металлических руд увеличилась на 10%, сырой нефти и природного газа – на 5,4%, угля – на 1,9%.
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:04Иркутская область
В Иркутской области вырос индекс промпроизводства
Кроме этого, за полгода рост показал индекс обрабатывающих производств, он составил 106,7%. К примеру, выпуск неметаллической минеральной продукции, такой, как товарный бетон, силикатные блоки, асфальтобетонные дорожные смеси, стеклопакеты и ряд других, увеличился в 2,4 раза. Производство лекарств и материалов, используемых в медицинских целях, возросло почти на 45%. Выпуск транспортных средств и оборудования вырос на 21%. В основном это произошло за счет реализации инвестиционной программы на Иркутском авиационном заводе. На 10% увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий. В сфере металлургии за счет запуска нового производства компании "Русал" в Тайшете на 3,2% возрос выпуск алюминия.
По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, федеральные и региональные меры, направленные на поддержку реального сектора экономики, позволили не только удержать позиции в сфере производства, но и увеличить показатели по многим направлениям. В части мер поддержки промышленного производства в регионе докапитализировали институты развития, "заморозили" предлагаемые ими процентные ставки по займам, чтобы дать бизнесу доступ к "дешевым" деньгам, снизили требования по объему инвестиций для масштабных инвестпроектов.
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Иркутская областьРоссияЭкономикаИгорь КобзевИркутская областьИркутский авиационный заводРусалТайшет
 
 
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