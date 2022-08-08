https://ria.ru/20220808/dobycha-1808050189.html

В Иркутской области увеличили добычу природных ресурсов на 7 процентов

В Иркутской области увеличили добычу природных ресурсов на 7 процентов - РИА Новости, 08.08.2022

В Иркутской области увеличили добычу природных ресурсов на 7 процентов

В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча природных ресурсов в Иркутской области увеличилась на 7%, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:28

2022-08-08T14:28

2022-08-08T14:28

иркутская область

россия

экономика

игорь кобзев

иркутская область

иркутский авиационный завод

русал

тайшет

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ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча природных ресурсов в Иркутской области увеличилась на 7%, сообщает пресс-служба правительства региона.Индекс промышленного производства в Иркутской области за первое полугодие 2022 года составил относительно аналогичного периода прошлого года 106,8%."По данным Иркутскстата, добывающие предприятия региона увеличили объем на 7%. Наибольший рост отмечается в сфере добычи прочих полезных ископаемых (аллювиальные отложения, скальные породы, ископаемые из карьеров) - 29,6%. Во многом это связано с тем, что в регионе увеличились объемы строительных работ, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.Также за минувшие шесть месяцев добыча металлических руд увеличилась на 10%, сырой нефти и природного газа – на 5,4%, угля – на 1,9%.Кроме этого, за полгода рост показал индекс обрабатывающих производств, он составил 106,7%. К примеру, выпуск неметаллической минеральной продукции, такой, как товарный бетон, силикатные блоки, асфальтобетонные дорожные смеси, стеклопакеты и ряд других, увеличился в 2,4 раза. Производство лекарств и материалов, используемых в медицинских целях, возросло почти на 45%. Выпуск транспортных средств и оборудования вырос на 21%. В основном это произошло за счет реализации инвестиционной программы на Иркутском авиационном заводе. На 10% увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий. В сфере металлургии за счет запуска нового производства компании "Русал" в Тайшете на 3,2% возрос выпуск алюминия.По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, федеральные и региональные меры, направленные на поддержку реального сектора экономики, позволили не только удержать позиции в сфере производства, но и увеличить показатели по многим направлениям. В части мер поддержки промышленного производства в регионе докапитализировали институты развития, "заморозили" предлагаемые ими процентные ставки по займам, чтобы дать бизнесу доступ к "дешевым" деньгам, снизили требования по объему инвестиций для масштабных инвестпроектов.

https://ria.ru/20220802/irkutsk-1806635675.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802555041.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, игорь кобзев, иркутская область, иркутский авиационный завод, русал, тайшет