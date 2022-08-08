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В Ленинградской области увеличили выплату добровольцам именных дивизионов
В Ленинградской области увеличили выплату добровольцам именных дивизионов - РИА Новости, 08.08.2022
В Ленинградской области увеличили выплату добровольцам именных дивизионов
Власти Ленинградской области увеличили до 300 тысяч рублей единовременную выплату добровольцам именных артиллерийских дивизионов "Невский и "Ладожский",... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:20
2022-08-08T17:20
2022-08-08T17:22
общество
ленинградская область
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Власти Ленинградской области увеличили до 300 тысяч рублей единовременную выплату добровольцам именных артиллерийских дивизионов "Невский и "Ладожский", сообщает пресс-служба правительства региона.Дополнительные средства выделены из резервного фонда губернатора Ленинградской области.Как отмечают областные власти, льготы будут предоставлены всем военнослужащим батальонов независимо от места регистрации. Также Ленобласть берет на себя обязательства по предоставлению детям военнослужащих первоочередного права на выделение мест в детском саду.Ранее в конце июля Ленобласть ввела дополнительные меры социальной поддержки для добровольцев, заключивших контракты на службу в именных артиллерийских дивизионах. Им была установлена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей.
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общество, ленинградская область, вооруженные силы рф
17:20 08.08.2022 (обновлено: 17:22 08.08.2022)
В Ленинградской области увеличили выплату добровольцам именных дивизионов
Правительство Ленинградской области увеличило выплату добровольцам именных дивизионов