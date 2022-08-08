https://ria.ru/20220808/delo-1808105262.html

Четырехлетняя девочка едва не утонула в бассейне под Ульяновском

Четырехлетняя девочка едва не утонула в бассейне под Ульяновском - РИА Новости, 08.08.2022

Четырехлетняя девочка едва не утонула в бассейне под Ульяновском

Следователи возбудили уголовное дело после того, как четырехлетняя девочка чуть не утонула в бассейне спа-комплекса на базе отдыха в Ульяновской области,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:54

2022-08-08T16:54

2022-08-08T16:58

происшествия

ульяновская область

россия

дети

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САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как четырехлетняя девочка чуть не утонула в бассейне спа-комплекса на базе отдыха в Ульяновской области, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону.По предварительным данным следствия, инцидент произошел днем 5 августа в бассейне спа-комплекса одной из баз отдыха. Ребенка удалось спасти, он находится на лечении в медучреждении."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, предназначенных в том числе для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220710/ulyanovsk-1801566697.html

ульяновская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ульяновская область, россия, дети