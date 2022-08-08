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Четырехлетняя девочка едва не утонула в бассейне под Ульяновском
Четырехлетняя девочка едва не утонула в бассейне под Ульяновском - РИА Новости, 08.08.2022
Четырехлетняя девочка едва не утонула в бассейне под Ульяновском
Следователи возбудили уголовное дело после того, как четырехлетняя девочка чуть не утонула в бассейне спа-комплекса на базе отдыха в Ульяновской области,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:54
2022-08-08T16:54
2022-08-08T16:58
происшествия
ульяновская область
россия
дети
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САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как четырехлетняя девочка чуть не утонула в бассейне спа-комплекса на базе отдыха в Ульяновской области, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону.По предварительным данным следствия, инцидент произошел днем 5 августа в бассейне спа-комплекса одной из баз отдыха. Ребенка удалось спасти, он находится на лечении в медучреждении."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, предназначенных в том числе для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ульяновская область, россия, дети
16:54 08.08.2022 (обновлено: 16:58 08.08.2022)
Четырехлетняя девочка едва не утонула в бассейне под Ульяновском
Ульяновский СК возбудил дело после того, как ребенок чуть не утонул в бассейне базы отдыха