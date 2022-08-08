https://ria.ru/20220808/aukus-1808170409.html

Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ

Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ - РИА Новости, 08.08.2022

Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ

Китай выступает за создание специального комитета в рамках МАГАТЭ для урегулирования всех озабоченностей по поводу партнерства AUKUS, заявил в рамках Обзорной... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:24

2022-08-08T20:24

2022-08-08T20:24

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ООН, 8 авг – РИА Новости. Китай выступает за создание специального комитета в рамках МАГАТЭ для урегулирования всех озабоченностей по поводу партнерства AUKUS, заявил в рамках Обзорной конференции ДНЯО посол по вопросам разоружения МИД КНР Ли Сонг.В середине сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности - AUKUS."AUKUS - это не вопрос только трех государств, и это не вопрос этих трех государств и секретариата МАГАТЭ. Ставки высоки и проблема заслуживает всеобъемлющих, полноценных и прозрачных обсуждений в рамках обзора исполнения договора (ДНЯО)", - сказал Ли Сонг.По его словам, различающиеся позиции и обеспокоенности всех стран должны обсуждаться."Пока соответствующие проблемы не будут разрешены соответствующим образом, США, Великобритании и Австралии не следует вступать в партнерство AUKUS, и секретариат МАГАТЭ не должен обсуждать соответствующие меры безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20220805/aukus-1807395232.html

https://ria.ru/20191108/1560734403.html

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сша

китай

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в мире, австралия, великобритания, сша, магатэ, aukus, китай