Рейтинг@Mail.ru
Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/aukus-1808170409.html
Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ
Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ - РИА Новости, 08.08.2022
Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ
Китай выступает за создание специального комитета в рамках МАГАТЭ для урегулирования всех озабоченностей по поводу партнерства AUKUS, заявил в рамках Обзорной... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:24
2022-08-08T20:24
в мире
австралия
великобритания
сша
магатэ
aukus
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227435_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_154c5334bd7c2a625437bc489d8bf6cf.jpg
ООН, 8 авг – РИА Новости. Китай выступает за создание специального комитета в рамках МАГАТЭ для урегулирования всех озабоченностей по поводу партнерства AUKUS, заявил в рамках Обзорной конференции ДНЯО посол по вопросам разоружения МИД КНР Ли Сонг.В середине сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности - AUKUS."AUKUS - это не вопрос только трех государств, и это не вопрос этих трех государств и секретариата МАГАТЭ. Ставки высоки и проблема заслуживает всеобъемлющих, полноценных и прозрачных обсуждений в рамках обзора исполнения договора (ДНЯО)", - сказал Ли Сонг.По его словам, различающиеся позиции и обеспокоенности всех стран должны обсуждаться."Пока соответствующие проблемы не будут разрешены соответствующим образом, США, Великобритании и Австралии не следует вступать в партнерство AUKUS, и секретариат МАГАТЭ не должен обсуждать соответствующие меры безопасности", - добавил он.
https://ria.ru/20220805/aukus-1807395232.html
https://ria.ru/20191108/1560734403.html
австралия
великобритания
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227435_332:0:3052:2040_1920x0_80_0_0_c969aca77fd880c4eb80b1772eba7448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, великобритания, сша, магатэ, aukus, китай
20:24 08.08.2022
 
Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ

Посол КНР Ли Сонг: Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкДелегация КНР во время переговоров
Делегация КНР во время переговоров - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Делегация КНР во время переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 авг – РИА Новости. Китай выступает за создание специального комитета в рамках МАГАТЭ для урегулирования всех озабоченностей по поводу партнерства AUKUS, заявил в рамках Обзорной конференции ДНЯО посол по вопросам разоружения МИД КНР Ли Сонг.
В середине сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности - AUKUS.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:40
Запад пытается использовать AUKUS в интересах НАТО, заявил Лавров
"AUKUS - это не вопрос только трех государств, и это не вопрос этих трех государств и секретариата МАГАТЭ. Ставки высоки и проблема заслуживает всеобъемлющих, полноценных и прозрачных обсуждений в рамках обзора исполнения договора (ДНЯО)", - сказал Ли Сонг.
"Китай выступает за то, чтобы Агентство создало специальный комитет, открытый для всех стран-членов для обсуждения всех аспектов вышеупомянутого партнерства и гарантий безопасности, связанных с ним", - указал он.
По его словам, различающиеся позиции и обеспокоенности всех стран должны обсуждаться.
"Пока соответствующие проблемы не будут разрешены соответствующим образом, США, Великобритании и Австралии не следует вступать в партнерство AUKUS, и секретариат МАГАТЭ не должен обсуждать соответствующие меры безопасности", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению - РИА Новости, 1920, 08.11.2019
8 ноября 2019, 18:25
Отказ от ядерного оружия. Почему для Москвы это фантастика
 
В миреАвстралияВеликобританияСШАМАГАТЭAUKUSКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала