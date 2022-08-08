Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ
Посол КНР Ли Сонг: Китай выступает за создание спецкомитета по AUKUS в рамках МАГАТЭ
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкДелегация КНР во время переговоров
Делегация КНР во время переговоров. Архивное фото
ООН, 8 авг – РИА Новости. Китай выступает за создание специального комитета в рамках МАГАТЭ для урегулирования всех озабоченностей по поводу партнерства AUKUS, заявил в рамках Обзорной конференции ДНЯО посол по вопросам разоружения МИД КНР Ли Сонг.
В середине сентября 2021 года Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности - AUKUS.
"AUKUS - это не вопрос только трех государств, и это не вопрос этих трех государств и секретариата МАГАТЭ. Ставки высоки и проблема заслуживает всеобъемлющих, полноценных и прозрачных обсуждений в рамках обзора исполнения договора (ДНЯО)", - сказал Ли Сонг.
"Китай выступает за то, чтобы Агентство создало специальный комитет, открытый для всех стран-членов для обсуждения всех аспектов вышеупомянутого партнерства и гарантий безопасности, связанных с ним", - указал он.
По его словам, различающиеся позиции и обеспокоенности всех стран должны обсуждаться.
"Пока соответствующие проблемы не будут разрешены соответствующим образом, США, Великобритании и Австралии не следует вступать в партнерство AUKUS, и секретариат МАГАТЭ не должен обсуждать соответствующие меры безопасности", - добавил он.
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