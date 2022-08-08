https://ria.ru/20220808/aes-1808088302.html

Россия выразила готовность помочь МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС

Россия выразила готовность помочь МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.08.2022

Россия выразила готовность помочь МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС

Россия готова оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации визита на Запорожскую АЭС, но также заинтересована в том, чтобы агентство располагало... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:05

2022-08-08T16:05

2022-08-08T16:23

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

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ВЕНА, 8 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия готова оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации визита на Запорожскую АЭС, но также заинтересована в том, чтобы агентство располагало информацией вокруг станции с учетом преступных действий Киева, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы действительно направили 4 августа - от 5 августа она была распространена - циркулярную ноту о том, что мы готовы оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации такого визита на Запорожскую АЭС. Там также говорилось, что Россия заинтересована в том, чтобы агентство располагало информацией с учётом преступных действий Киева и той кампании дезинформации, которую развернул режим Зеленского", - сказал Ульянов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220808/aes-1808011557.html

https://ria.ru/20220806/magate-1807765762.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская аэс, в мире, россия, магатэ, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, михаил ульянов (дипломат), ситуация в днр и лнр