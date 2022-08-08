https://ria.ru/20220808/aes-1808011557.html

Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС

Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС - РИА Новости, 08.08.2022

Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС

Запорожская АЭС обстреливается украинскими войсками со стороны подконтрольных им городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:50

2022-08-08T12:50

2022-08-08T12:50

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

энергодар

евгений балицкий

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС обстреливается украинскими войсками со стороны подконтрольных им городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС."Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой – это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя (города в Днепропетровской области), которые находятся под контролем ВСУ", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".По его словам, интенсивность обстрелов атомной стации и гражданской инфраструктуры со стороны украинской армии растет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220806/aes-1807707461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина