Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС
Глава Запорожской области Балицкий: Украина обстреливает ЗАЭС из Марганца и Никополя
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС обстреливается украинскими войсками со стороны подконтрольных им городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
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"Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой – это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя (города в Днепропетровской области), которые находятся под контролем ВСУ", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".
По его словам, интенсивность обстрелов атомной стации и гражданской инфраструктуры со стороны украинской армии растет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.