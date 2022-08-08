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Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/aes-1808011557.html
Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС
Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС
Запорожская АЭС обстреливается украинскими войсками со стороны подконтрольных им городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:50
2022-08-08T12:50
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС обстреливается украинскими войсками со стороны подконтрольных им городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС."Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой – это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя (города в Днепропетровской области), которые находятся под контролем ВСУ", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".По его словам, интенсивность обстрелов атомной стации и гражданской инфраструктуры со стороны украинской армии растет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
https://ria.ru/20220806/aes-1807707461.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина
12:50 08.08.2022
 
Власти Запорожской области назвали места, откуда Украина обстреливает АЭС

Глава Запорожской области Балицкий: Украина обстреливает ЗАЭС из Марганца и Никополя

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Запорожская АЭС обстреливается украинскими войсками со стороны подконтрольных им городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
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"Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой – это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя (города в Днепропетровской области), которые находятся под контролем ВСУ", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".
По его словам, интенсивность обстрелов атомной стации и гражданской инфраструктуры со стороны украинской армии растет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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