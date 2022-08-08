12:41 08.08.2022 (обновлено: 12:47 08.08.2022)
В Кремле предупредили о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС
Песков призвал страны воздействовать на Киев для прекращения обстрелов Запорожской АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС - потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями; в Кремле рассчитывают, что страны, имеющие абсолютное влияние на Киев, используют его для исключения подобных обстрелов в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил – это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата, в случае усугубления, катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы. Здесь мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава администрации Запорожья Евгений Балицкий заявил, что власти региона настаивают на приезде делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН на Запорожскую АЭС с целью ее осмотра, изучения состояния и фиксации обстрелов.
Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.