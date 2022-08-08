https://ria.ru/20220808/aes-1808007721.html

В Кремле предупредили о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС

В Кремле предупредили о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022

В Кремле предупредили о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС

Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС - потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями; в Кремле... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:41

2022-08-08T12:41

2022-08-08T12:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская аэс

украина

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782258991_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_11019fe5a4f8f4d69d4e8fd7b684b061.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС - потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями; в Кремле рассчитывают, что страны, имеющие абсолютное влияние на Киев, используют его для исключения подобных обстрелов в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил – это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата, в случае усугубления, катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы. Здесь мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов", - сказал Песков журналистам.Ранее глава администрации Запорожья Евгений Балицкий заявил, что власти региона настаивают на приезде делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН на Запорожскую АЭС с целью ее осмотра, изучения состояния и фиксации обстрелов.Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

https://ria.ru/20220808/zaes-1807922356.html

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807701866.html

https://ria.ru/20220805/pozhar-1807654248.html

россия

украина

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, запорожская аэс, украина, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр