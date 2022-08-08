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В Кремле предупредили о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/aes-1808007721.html
В Кремле предупредили о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС
В Кремле предупредили о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС - РИА Новости, 08.08.2022
В Кремле предупредили о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС
Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС - потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями; в Кремле... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:41
2022-08-08T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская аэс
украина
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС - потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями; в Кремле рассчитывают, что страны, имеющие абсолютное влияние на Киев, используют его для исключения подобных обстрелов в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил – это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата, в случае усугубления, катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы. Здесь мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов", - сказал Песков журналистам.Ранее глава администрации Запорожья Евгений Балицкий заявил, что власти региона настаивают на приезде делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН на Запорожскую АЭС с целью ее осмотра, изучения состояния и фиксации обстрелов.Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
https://ria.ru/20220808/zaes-1807922356.html
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807701866.html
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россия
украина
энергодар
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в мире, россия, запорожская аэс, украина, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:41 08.08.2022 (обновлено: 12:47 08.08.2022)
 
В Кремле предупредили о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС

Песков призвал страны воздействовать на Киев для прекращения обстрелов Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС - потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата катастрофическими последствиями; в Кремле рассчитывают, что страны, имеющие абсолютное влияние на Киев, используют его для исключения подобных обстрелов в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил – это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата, в случае усугубления, катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы. Здесь мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов", - сказал Песков журналистам.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
06:51Специальная военная операция на Украине
Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС
Ранее глава администрации Запорожья Евгений Балицкий заявил, что власти региона настаивают на приезде делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ООН на Запорожскую АЭС с целью ее осмотра, изучения состояния и фиксации обстрелов.
Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили власти Энергодара.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
6 августа, 10:34Специальная военная операция на Украине
В МИД предупредили о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990 году шестой энергоблок был введен в строй в 1996 году.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 21:14Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС возник пожар из-за обстрела со стороны украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская АЭСУкраинаЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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