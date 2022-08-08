https://ria.ru/20220808/aes-1807966989.html

Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность

Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность - РИА Новости, 08.08.2022

Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность

Два энергоблока Запорожской АЭС работают не на полную мощность после обстрелов территории станции украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:10

2022-08-08T11:10

2022-08-08T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС работают не на полную мощность после обстрелов территории станции украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Балицкий подчеркнул, что власти области настаивают на приезде делегации МАГАТЭ и ООН на станцию, чтобы ее осмотреть и зафиксировать факты и направление обстрелов.Украинские войска в пятницу нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате атаки загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.Кроме того, как сообщили власти Энергодара, в ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар по станции из РСЗО "Ураган". Осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции построены шесть реакторов ВВЭР-1000, мощность каждого один гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990-м шестой энергоблок был введен в строй в 1996-м.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.

https://ria.ru/20220808/zaes-1807922356.html

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807701866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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