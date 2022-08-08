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Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/aes-1807966989.html
Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность
Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность - РИА Новости, 08.08.2022
Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность
Два энергоблока Запорожской АЭС работают не на полную мощность после обстрелов территории станции украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:10
2022-08-08T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС работают не на полную мощность после обстрелов территории станции украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Балицкий подчеркнул, что власти области настаивают на приезде делегации МАГАТЭ и ООН на станцию, чтобы ее осмотреть и зафиксировать факты и направление обстрелов.Украинские войска в пятницу нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате атаки загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.Кроме того, как сообщили власти Энергодара, в ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар по станции из РСЗО "Ураган". Осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции построены шесть реакторов ВВЭР-1000, мощность каждого один гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990-м шестой энергоблок был введен в строй в 1996-м.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.
https://ria.ru/20220808/zaes-1807922356.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, ситуация в днр и лнр
11:10 08.08.2022 (обновлено: 12:07 08.08.2022)
 
Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность

Два блока Запорожской АЭС после обстрелов со стороны ВСУ работают не на полную мощность

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС работают не на полную мощность после обстрелов территории станции украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность, на сегодня контролируются российскими структурами во взаимодействии с работниками станции", — сказал он.
Балицкий подчеркнул, что власти области настаивают на приезде делегации МАГАТЭ и ООН на станцию, чтобы ее осмотреть и зафиксировать факты и направление обстрелов.
Украинские войска в пятницу нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате атаки загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.
Кроме того, как сообщили власти Энергодара, в ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар по станции из РСЗО "Ураган". Осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции построены шесть реакторов ВВЭР-1000, мощность каждого один гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990-м шестой энергоблок был введен в строй в 1996-м.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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