11:10 08.08.2022 (обновлено: 12:07 08.08.2022)
Два блока Запорожской АЭС работают не на полную мощность
Два блока Запорожской АЭС после обстрелов со стороны ВСУ работают не на полную мощность
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Два энергоблока Запорожской АЭС работают не на полную мощность после обстрелов территории станции украинскими войсками, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность, на сегодня контролируются российскими структурами во взаимодействии с работниками станции", — сказал он.
Украинские войска в пятницу нанесли артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметра. В результате атаки загорелся водородопровод, который оперативно потушили экстренные службы. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.
Кроме того, как сообщили власти Энергодара, в ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар по станции из РСЗО "Ураган". Осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции построены шесть реакторов ВВЭР-1000, мощность каждого один гигаватт. В течение 1984-1987 годов были введены в эксплуатацию первые четыре энергоблока, пятый в 1989 году, полностью готовый к запуску к 1990-м шестой энергоблок был введен в строй в 1996-м.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных, но управляется украинским оператором.