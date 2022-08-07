Рейтинг@Mail.ru
Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220807/zakon-1807805799.html
Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов
Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов - РИА Новости, 07.08.2022
Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов
Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные инвестиции РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T05:04
2022-08-07T05:04
в мире
сша
джо байден
камала харрис
сенат сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86a0bb62a6af85699005c69dff4c0905.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные инвестиции в экологию и социальную сферу с налоговой реформой, которая должна с лихвой покрыть планируемые расходы.Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.Законопроект, получивший название "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.За начало дебатов проголосовали все демократы сената — 51 человек во главе с вице-президентом Камалой Харрис, против единодушно выступили 50 сенаторов-республиканцев, сообщила пресс-галерея палаты.
https://ria.ru/20220721/bayden-1803915310.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786212163_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ddca3cbb7f5f9d8ed961fba3452b3d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, камала харрис, сенат сша
05:04 07.08.2022
 
Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов

Сенат США рассматривает важный для Байдена закон о социально-экологических инвестициях

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные инвестиции в экологию и социальную сферу с налоговой реформой, которая должна с лихвой покрыть планируемые расходы.
Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.
Законопроект, получивший название "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.
За начало дебатов проголосовали все демократы сената — 51 человек во главе с вице-президентом Камалой Харрис, против единодушно выступили 50 сенаторов-республиканцев, сообщила пресс-галерея палаты.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 00:36
Байден заявил о заболевании раком из-за плохой экологии
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисСенат США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала