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Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов
Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов - РИА Новости, 07.08.2022
Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов
Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные инвестиции РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T05:04
2022-08-07T05:04
2022-08-07T05:04
в мире
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сенат сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные инвестиции в экологию и социальную сферу с налоговой реформой, которая должна с лихвой покрыть планируемые расходы.Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.Законопроект, получивший название "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.За начало дебатов проголосовали все демократы сената — 51 человек во главе с вице-президентом Камалой Харрис, против единодушно выступили 50 сенаторов-республиканцев, сообщила пресс-галерея палаты.
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, сенат сша
Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов
Сенат США рассматривает важный для Байдена закон о социально-экологических инвестициях
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные инвестиции в экологию и социальную сферу с налоговой реформой, которая должна с лихвой покрыть планируемые расходы.
Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.
Законопроект, получивший название "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.
За начало дебатов проголосовали все демократы сената — 51 человек во главе с вице-президентом Камалой Харрис
, против единодушно выступили 50 сенаторов-республиканцев, сообщила пресс-галерея палаты.