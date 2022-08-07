https://ria.ru/20220807/zakon-1807805799.html

Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов

Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов - РИА Новости, 07.08.2022

Сенат США начал рассматривать один из важнейших для Байдена законов

Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные инвестиции РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T05:04

2022-08-07T05:04

2022-08-07T05:04

в мире

сша

джо байден

камала харрис

сенат сша

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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Американские сенаторы приняли к рассмотрению одну из крупнейших законодательных инициатив президента США Джо Байдена, предполагающую многомиллиардные инвестиции в экологию и социальную сферу с налоговой реформой, которая должна с лихвой покрыть планируемые расходы.Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.Законопроект, получивший название "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.За начало дебатов проголосовали все демократы сената — 51 человек во главе с вице-президентом Камалой Харрис, против единодушно выступили 50 сенаторов-республиканцев, сообщила пресс-галерея палаты.

https://ria.ru/20220721/bayden-1803915310.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, сенат сша