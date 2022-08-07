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Спецоперация, 7 августа: ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/spetsoperatsiya-1807905136.html
Спецоперация, 7 августа: ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС
Спецоперация, 7 августа: ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС - РИА Новости, 07.08.2022
Спецоперация, 7 августа: ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС
Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли очередной удар по Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, что, в случае повреждения энергоблока,... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:40
2022-08-07T22:40
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
евгений балицкий
украина
донецкая народная республика
энергодар
нато
магатэ
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли очередной удар по Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, что, в случае повреждения энергоблока, угрожает жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, предупредили власти региона.Ход операцииРоссийские военные в Николаевской области уничтожили арсенал, где хранились 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных украинской армии странами НАТО, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Кроме того, за сутки поражено 3 пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой народной республики и города Донецк. Кроме того, за сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.Авиация РФ уничтожила в Харькове свыше 100 националистов Украины, а в ДНР - около 200 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в ведомстве, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и четыре единицы автомобильной техники.Также российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод "Гиацинт-Б" в ДНР.Удар по Запорожской АЭСВ ночь на воскресенье украинские военные обстреляли из РСЗО "Ураган" Запорожскую АЭС в Энергодаре. Осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили РИА Новости в администрации Энергодара.Собеседник агентства подчеркнул, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, и в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
донецкая народная республика
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рафаэль гросси, евгений балицкий, украина, донецкая народная республика, энергодар, нато, магатэ, запорожская аэс
22:40 07.08.2022
 
Спецоперация, 7 августа: ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС

ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС в Энергодаре

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли очередной удар по Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, что, в случае повреждения энергоблока, угрожает жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, предупредили власти региона.

Ход операции

Российские военные в Николаевской области уничтожили арсенал, где хранились 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных украинской армии странами НАТО, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Кроме того, за сутки поражено 3 пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой народной республики и города Донецк. Кроме того, за сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.
Авиация РФ уничтожила в Харькове свыше 100 националистов Украины, а в ДНР - около 200 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, уточнили в ведомстве, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и четыре единицы автомобильной техники.
Также российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б", взвод "Гиацинт-Б" в ДНР.

Удар по Запорожской АЭС

В ночь на воскресенье украинские военные обстреляли из РСЗО "Ураган" Запорожскую АЭС в Энергодаре. Осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.
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Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили РИА Новости в администрации Энергодара.
Собеседник агентства подчеркнул, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, и в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
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