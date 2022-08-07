https://ria.ru/20220807/raskolniki-1807629631.html

"Это нонсенс". Чем украинские раскольники пригрозили Москве

"Это нонсенс". Чем украинские раскольники пригрозили Москве - РИА Новости, 07.08.2022

"Это нонсенс". Чем украинские раскольники пригрозили Москве

Лидер непризнанной "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко добивается церковного суда над патриархом Кириллом. Для этого раскольник даже призвал в... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T08:00

2022-08-07T08:00

2022-08-07T08:04

религия

епифаний думенко

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)

вахтанг кипшидзе

россия

африка

александрия

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Лидер непризнанной "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко добивается церковного суда над патриархом Кириллом. Для этого раскольник даже призвал в союзники Константинополь вместе с греческими церквами. О том, возможно ли такое на самом деле, — в материале РИА Новости.Угроза православному мируИдея трибунала над патриархом Кириллом родилась у "Православной церкви Украины" (ПЦУ) давно. Еще в мае раскольники активно обсуждали этот вопрос на своем архиерейском соборе. А затем решили обратиться за помощью к Константинопольскому патриарху.Спустя два месяца Епифаний Думенко отправил на Фанар, а заодно и предстоятелям других поместных церквей, письмо. И подробнейшим образом изложил, в чем именно обвиняется глава РПЦ.Прежде всего лидер ПЦУ просит Варфоломея "инициировать на всеправославном уровне <…> осуждение деятельности Московского патриарха <…> и учения о "русском мире", которое он проповедует".Эта доктрина, поясняет Думенко, предполагает, что россияне, украинцы и белорусы "якобы принадлежат к общей цивилизации и как таковые не имеют морального права на дальнейшее историческое самоопределение"."Важно отдавать себе отчет, — говорится в обращении, — о связи между доктриной "русского мира" и конкретными церковными решениями, инициированными патриархом Кириллом в последние годы. <…> Начиная как минимум с октября 2018-го, все действия патриарха Кирилла подчинены конкретной политической цели. Он стремится радикально увеличить присутствие РПЦ вне России <…> и таким образом навязать православному миру гегемонию и диктат Московского патриархата".Так, отметил Думенко, разрыв евхаристического общения с Константинополем и создание в конце 2021 года экзархата РПЦ в Африке нанесли урон единству всего православного мира. И поэтому, заключает глава ПЦУ, необходимо "как можно быстрее рассмотреть деятельность патриарха Кирилла, <…> и в случае, если она "содержит признаки схизмы (раскола. — Прим. ред.), привлечь патриарха к канонической ответственности" и "лишить престола".Раскольник неспроста обратился именно к предстоятелям греческих церквей. Долгие века Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархи считались в православном мире главными арбитрами.Именно к ним в 1666-м обратились московские архиереи, когда встал вопрос о суде над патриархом Никоном. Для небывалого ранее дела в столицу пригласили четырех восточных патриархов. Правда, приехать смогли двое — Александрийский и Антиохийский.На Большом Московском соборе они обвинили Никона в том, что он самовольно оставил престол, в чем позже не раскаялся. А также в самоуправстве и жестоком обращении с подчиненными. За эти преступления Никон в итоге был извержен из священства: лишен не только патриаршего достоинства, но епископского сана, и стал простым монахом."Кукушка хвалит петуха"Думенко — не первый, кто желает главе РПЦ церковного трибунала. Из-за африканского экзархата патриарх Александрийский Феодор II попытался совершить нечто подобное. Правда, тогда все ограничилось нападками на двух священников, служивших на континенте.В феврале 2022-го их вызвали в Александрийскую патриархию на суд, обвинив в "незаконном переводе местных служителей в юрисдикцию Москвы". Поскольку ни один из священников на заседание не явился, глава Александрии заочно лишил их сана.Эксперты, однако, отмечают: это не более чем самоуправство. Будь то простой священник или даже патриарх, ни один иерарх другой церкви не может судить его, а тем более лишать сана. В православии, в отличие от католицизма, нет централизации власти. Каждая из пятнадцати поместных церквей полностью самостоятельна и независима в делах канонического и административного управления."Даже Всеправославный собор не имеет права низложить патриарха. Участники собора могут лишь признать его еретиком. А затем, в качестве рекомендации, призвать духовенство и верующих этой церкви лишить такого патриарха должности и сана, но не более того", — говорит заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.В Уставе РПЦ, добавляет он, прописана процедура суда над патриархом. Но технически она сложна, а на практике никогда не применялась — документ приняли не так давно."Это возможно, только если созывают Поместный собор с участием духовенства и мирян, в рамках которого открывается Архиерейский. И уже на нем большинством голосов — две трети участников — принимают решение привлечь главу РПЦ к канонической ответственности", — рассказывает Лункин.Он подчеркивает: письмо Думенко лишь усиливает религиозный раскол."Епифаний, — поясняет ученый, — уже запятнал себя экстремистскими призывами к захвату храмов канонической Украинской православной церкви. А теперь добивается суда над законным патриархом. И все в угоду Варфоломею, от которого получил томос об автокефалии".А для главы Фанара, утверждает Лункин, обращение Думенко — "повод насладиться титулом "первый среди равных", которым он злоупотребляет последние годы. Возникает ситуация, заключает эксперт, "когда кукушка хвалит петуха".Сами впали в ересьВ РПЦ придерживаются такого же мнения. "Обращение ПЦУ, на мой взгляд, это попытка выслужиться перед украинскими властями и поучаствовать в кампании, направленной против всего русского и в том числе против предстоятеля Русской православной церкви", — заявил в беседе с журналистами зампредседателя синодального отдела Московского патриахата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Кроме того, добавил он, "с канонической точки зрения это полный нонсенс". Ведь для Московского патриархата ПЦУ — раскольническая структура.Напомним, в апреле 2018-го власти Украины решили образовать собственную православную церковь. В январе следующего года Константинопольский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю Епифанию Думенко томос об автокефалии (независимости). РПЦ, как и большинство поместных церквей, не признала ПЦУ. В отличие от светского Киева."Но согласно церковному праву, свидетельство против епископа не принимают от еретиков, то есть отделившихся от церкви Христовой по разным причинам, в том числе раскольников", — объяснил в беседе с журналистами член Синодальной библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков.Кроме того, добавил он, патриарх Варфоломей не может судить патриарха Кирилла, так как не имеет на это прав. "Наоборот, учение о наличии у него таких прав само является ересью папизма (стремление Константинопольского патриарха к единоличному главенству в православии. — Прим. ред.)"."Также, — указал отец Андрей, — Константинопольский патриарх не может сейчас совершать вообще никаких церковно-легитимных действий, даже в собственных пределах, поскольку он вошел в единство с всеправославно осужденным расколом, сам став его частью".В этой ситуации, отмечают эксперты, закономерен лишь грибоедовский вопрос: "А судьи кто?"

https://ria.ru/20220630/raskol-1799093812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

епифаний думенко, феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), вахтанг кипшидзе, россия, африка, александрия, русская православная церковь, московский патриархат, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение