08:00 07.08.2022 (обновлено: 08:04 07.08.2022)
"Это нонсенс". Чем украинские раскольники пригрозили Москве
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Лидер непризнанной "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко добивается церковного суда над патриархом Кириллом. Для этого раскольник даже призвал в союзники Константинополь вместе с греческими церквами. О том, возможно ли такое на самом деле, — в материале РИА Новости.
Угроза православному миру
Идея трибунала над патриархом Кириллом родилась у "Православной церкви Украины" (ПЦУ) давно. Еще в мае раскольники активно обсуждали этот вопрос на своем архиерейском соборе. А затем решили обратиться за помощью к Константинопольскому патриарху.
Спустя два месяца Епифаний Думенко отправил на Фанар, а заодно и предстоятелям других поместных церквей, письмо. И подробнейшим образом изложил, в чем именно обвиняется глава РПЦ.
Прежде всего лидер ПЦУ просит Варфоломея "инициировать на всеправославном уровне <…> осуждение деятельности Московского патриарха <…> и учения о "русском мире", которое он проповедует".
Эта доктрина, поясняет Думенко, предполагает, что россияне, украинцы и белорусы "якобы принадлежат к общей цивилизации и как таковые не имеют морального права на дальнейшее историческое самоопределение".
"Важно отдавать себе отчет, — говорится в обращении, — о связи между доктриной "русского мира" и конкретными церковными решениями, инициированными патриархом Кириллом в последние годы. <…> Начиная как минимум с октября 2018-го, все действия патриарха Кирилла подчинены конкретной политической цели. Он стремится радикально увеличить присутствие РПЦ вне России <…> и таким образом навязать православному миру гегемонию и диктат Московского патриархата".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
Так, отметил Думенко, разрыв евхаристического общения с Константинополем и создание в конце 2021 года экзархата РПЦ в Африке нанесли урон единству всего православного мира. И поэтому, заключает глава ПЦУ, необходимо "как можно быстрее рассмотреть деятельность патриарха Кирилла, <…> и в случае, если она "содержит признаки схизмы (раскола. — Прим. ред.), привлечь патриарха к канонической ответственности" и "лишить престола".
Раскольник неспроста обратился именно к предстоятелям греческих церквей. Долгие века Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархи считались в православном мире главными арбитрами.
Именно к ним в 1666-м обратились московские архиереи, когда встал вопрос о суде над патриархом Никоном. Для небывалого ранее дела в столицу пригласили четырех восточных патриархов. Правда, приехать смогли двое — Александрийский и Антиохийский.
На Большом Московском соборе они обвинили Никона в том, что он самовольно оставил престол, в чем позже не раскаялся. А также в самоуправстве и жестоком обращении с подчиненными. За эти преступления Никон в итоге был извержен из священства: лишен не только патриаршего достоинства, но епископского сана, и стал простым монахом.
"Кукушка хвалит петуха"
Думенко — не первый, кто желает главе РПЦ церковного трибунала. Из-за африканского экзархата патриарх Александрийский Феодор II попытался совершить нечто подобное. Правда, тогда все ограничилось нападками на двух священников, служивших на континенте.
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Московской патриархииАлександрийский патриарх Феодор II
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Московской патриархии
Александрийский патриарх Феодор II
В феврале 2022-го их вызвали в Александрийскую патриархию на суд, обвинив в "незаконном переводе местных служителей в юрисдикцию Москвы". Поскольку ни один из священников на заседание не явился, глава Александрии заочно лишил их сана.
Эксперты, однако, отмечают: это не более чем самоуправство. Будь то простой священник или даже патриарх, ни один иерарх другой церкви не может судить его, а тем более лишать сана. В православии, в отличие от католицизма, нет централизации власти. Каждая из пятнадцати поместных церквей полностью самостоятельна и независима в делах канонического и административного управления.
"Даже Всеправославный собор не имеет права низложить патриарха. Участники собора могут лишь признать его еретиком. А затем, в качестве рекомендации, призвать духовенство и верующих этой церкви лишить такого патриарха должности и сана, но не более того", — говорит заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.
В Уставе РПЦ, добавляет он, прописана процедура суда над патриархом. Но технически она сложна, а на практике никогда не применялась — документ приняли не так давно.
"Это возможно, только если созывают Поместный собор с участием духовенства и мирян, в рамках которого открывается Архиерейский. И уже на нем большинством голосов — две трети участников — принимают решение привлечь главу РПЦ к канонической ответственности", — рассказывает Лункин.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаключительное торжественное заседание Архиерейского собора Русской православной церкви при участии глав и делегаций Поместных православных церквей в храме Христа Спасителя в Москве. 2 декабря 2017
Заключительное торжественное заседание Архиерейского собора Русской православной церкви при участии глав и делегаций Поместных православных церквей в храме Христа Спасителя в Москве. 2 декабря 2017
Он подчеркивает: письмо Думенко лишь усиливает религиозный раскол.
"Епифаний, — поясняет ученый, — уже запятнал себя экстремистскими призывами к захвату храмов канонической Украинской православной церкви. А теперь добивается суда над законным патриархом. И все в угоду Варфоломею, от которого получил томос об автокефалии".
А для главы Фанара, утверждает Лункин, обращение Думенко — "повод насладиться титулом "первый среди равных", которым он злоупотребляет последние годы. Возникает ситуация, заключает эксперт, "когда кукушка хвалит петуха".
Сами впали в ересь
В РПЦ придерживаются такого же мнения. "Обращение ПЦУ, на мой взгляд, это попытка выслужиться перед украинскими властями и поучаствовать в кампании, направленной против всего русского и в том числе против предстоятеля Русской православной церкви", — заявил в беседе с журналистами зампредседателя синодального отдела Московского патриахата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл и патриарх Варфоломей в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл и патриарх Варфоломей в храме Христа Спасителя
Кроме того, добавил он, "с канонической точки зрения это полный нонсенс". Ведь для Московского патриархата ПЦУ — раскольническая структура.
Напомним, в апреле 2018-го власти Украины решили образовать собственную православную церковь. В январе следующего года Константинопольский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю Епифанию Думенко томос об автокефалии (независимости). РПЦ, как и большинство поместных церквей, не признала ПЦУ. В отличие от светского Киева.
"Но согласно церковному праву, свидетельство против епископа не принимают от еретиков, то есть отделившихся от церкви Христовой по разным причинам, в том числе раскольников", — объяснил в беседе с журналистами член Синодальной библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков.
Кроме того, добавил он, патриарх Варфоломей не может судить патриарха Кирилла, так как не имеет на это прав. "Наоборот, учение о наличии у него таких прав само является ересью папизма (стремление Константинопольского патриарха к единоличному главенству в православии. — Прим. ред.)".
© AP Photo / Emrah GurelВселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
© AP Photo / Emrah Gurel
Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
"Также, — указал отец Андрей, — Константинопольский патриарх не может сейчас совершать вообще никаких церковно-легитимных действий, даже в собственных пределах, поскольку он вошел в единство с всеправославно осужденным расколом, сам став его частью".
В этой ситуации, отмечают эксперты, закономерен лишь грибоедовский вопрос: "А судьи кто?"