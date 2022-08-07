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В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино
В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино - РИА Новости, 07.08.2022
В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино
Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичной прокуратуре и управлении МЧС. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:25
2022-08-07T22:25
2022-08-07T22:25
происшествия
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киргизия
таджикистан
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичной прокуратуре и управлении МЧС.Власти Москвы ранее сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что одного из них нашли погибшим."Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих", - сказала РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.В правоохранительных органах РИА Новости пояснили, что двое погибших - граждане Киргизии, один - из Таджикистана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, киргизия, таджикистан
В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино
Прокуратура: в Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино