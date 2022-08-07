https://ria.ru/20220807/rabochie-1807907371.html

В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино

В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино - РИА Новости, 07.08.2022

В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино

Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичной прокуратуре и управлении МЧС. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T22:25

2022-08-07T22:25

2022-08-07T22:25

происшествия

москва

киргизия

таджикистан

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичной прокуратуре и управлении МЧС.Власти Москвы ранее сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что одного из них нашли погибшим."Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих", - сказала РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.В правоохранительных органах РИА Новости пояснили, что двое погибших - граждане Киргизии, один - из Таджикистана.

https://ria.ru/20220807/proverka-1807865242.html

москва

киргизия

таджикистан

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, киргизия, таджикистан