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В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино - РИА Новости, 07.08.2022
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В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино
В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино - РИА Новости, 07.08.2022
В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино
Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичной прокуратуре и управлении МЧС. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:25
2022-08-07T22:25
происшествия
москва
киргизия
таджикистан
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичной прокуратуре и управлении МЧС.Власти Москвы ранее сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что одного из них нашли погибшим."Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих", - сказала РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.В правоохранительных органах РИА Новости пояснили, что двое погибших - граждане Киргизии, один - из Таджикистана.
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2022
Евгения Нефедова
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происшествия, москва, киргизия, таджикистан
22:25 07.08.2022
 
В Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино

Прокуратура: в Москве нашли тела всех трех рабочих, пропавших в коллекторе в Люблино

© Прокуратура МосквыПоиски рабочих, пропавших в коллекторе в Москве
Поиски рабочих, пропавших в коллекторе в Москве
© Прокуратура Москвы
Поиски рабочих, пропавших в коллекторе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичной прокуратуре и управлении МЧС.
Власти Москвы ранее сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что одного из них нашли погибшим.
"Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих", - сказала РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
В правоохранительных органах РИА Новости пояснили, что двое погибших - граждане Киргизии, один - из Таджикистана.
Рабочий спускается по лестнице на строительстве коллектора - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 16:24
В Москве проведут проверку инцидента с застрявшими в коллекторе рабочими
 
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