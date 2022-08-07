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В Москве нашли тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе - РИА Новости, 07.08.2022
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В Москве нашли тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе
В Москве нашли тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе - РИА Новости, 07.08.2022
В Москве нашли тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе
В Москве обнаружили тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе во время ливня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T22:10
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происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
киргизия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе во время ливня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее столичная прокуратура также сообщила об обнаружении тела человека в районе Марьинский Парк.Уточняется, что двое погибших — граждане Киргизии, один — из Таджикистана.В воскресенье в Люблино тринадцать рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время мощного ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали.Управление СК России по Москве начало доследственную проверку по факту произошедшего.
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москва
киргизия
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Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец
Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), киргизия, таджикистан
22:10 07.08.2022 (обновлено: 22:33 07.08.2022)
 
В Москве нашли тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе

В Москве обнаружили тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе в районе Люблино

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе во время ливня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее столичная прокуратура также сообщила об обнаружении тела человека в районе Марьинский Парк.
Ликвидация последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море
Уточняется, что двое погибших — граждане Киргизии, один — из Таджикистана.
В воскресенье в Люблино тринадцать рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время мощного ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали.
Управление СК России по Москве начало доследственную проверку по факту произошедшего.
Устранение последствий сильного дождя в Липецке - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)КиргизияТаджикистан
 
 
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