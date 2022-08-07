https://ria.ru/20220807/rabochie-1807906352.html

В Москве нашли тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе

В Москве нашли тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе - РИА Новости, 07.08.2022

В Москве нашли тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе

В Москве обнаружили тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе во время ливня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T22:10

2022-08-07T22:10

2022-08-07T22:33

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

киргизия

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807858922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab6e9ebb08e13af0182e413656165141.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тела еще двух рабочих, пропавших в коллекторе во время ливня, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее столичная прокуратура также сообщила об обнаружении тела человека в районе Марьинский Парк.Уточняется, что двое погибших — граждане Киргизии, один — из Таджикистана.В воскресенье в Люблино тринадцать рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время мощного ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали.Управление СК России по Москве начало доследственную проверку по факту произошедшего.

https://ria.ru/20220624/more-1797750455.html

https://ria.ru/20220719/asfalt-1803457697.html

москва

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец Спасательные работы на юго-востоке Москвы, где рабочих смыло в ливневый колодец 2022-08-07T22:10 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), киргизия, таджикистан