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В Москве установили гражданство пропавших рабочих, сообщил источник
В Москве установили гражданство пропавших рабочих, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2022
В Москве установили гражданство пропавших рабочих, сообщил источник
Трое пропавших рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы являются гражданами Киргизии и Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:28
2022-08-07T20:28
2022-08-07T20:33
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Трое пропавших рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы являются гражданами Киргизии и Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело одного из трех рабочих, пропавших в коллекторе, обнаружено в районе Марьинского парка.Ранее в ГУМЧС России по Москве рассказали агентству, что спасатели в столичном районе Люблино извлекли из канализационного люка пять рабочих, работавших в шахте во время ливня. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что по Краснодарской улице в районе дома 72 к. 1 из-за проведения оперативных работ перекрыто движение транспорта.
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происшествия, жкх, москва, россия, киргизия, таджикистан
20:28 07.08.2022 (обновлено: 20:33 07.08.2022)
В Москве установили гражданство пропавших рабочих, сообщил источник
Источник: пропавшие в коллекторе в Москве рабочие были из Киргизии и Таджикистана