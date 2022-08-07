https://ria.ru/20220807/rabochie-1807892979.html

В Москве установили гражданство пропавших рабочих, сообщил источник

В Москве установили гражданство пропавших рабочих, сообщил источник - РИА Новости, 07.08.2022

В Москве установили гражданство пропавших рабочих, сообщил источник

Трое пропавших рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы являются гражданами Киргизии и Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T20:28

2022-08-07T20:28

2022-08-07T20:33

происшествия

жкх

москва

россия

киргизия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Трое пропавших рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы являются гражданами Киргизии и Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело одного из трех рабочих, пропавших в коллекторе, обнаружено в районе Марьинского парка.Ранее в ГУМЧС России по Москве рассказали агентству, что спасатели в столичном районе Люблино извлекли из канализационного люка пять рабочих, работавших в шахте во время ливня. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что по Краснодарской улице в районе дома 72 к. 1 из-за проведения оперативных работ перекрыто движение транспорта.

https://ria.ru/20220729/proisshestvie-1805994449.html

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россия

киргизия

таджикистан

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происшествия, жкх, москва, россия, киргизия, таджикистан