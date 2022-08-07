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"Каждый пассажир — это целый мир": секреты работы проводника - РИА Новости, 07.08.2022
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Туризм
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"Каждый пассажир — это целый мир": секреты работы проводника
"Каждый пассажир — это целый мир": секреты работы проводника - РИА Новости, 07.08.2022
"Каждый пассажир — это целый мир": секреты работы проводника
Сегодня, в первое воскресенье августа, отмечают День железнодорожника. Это первый профессиональный праздник в России, учрежденный еще в 1896 году. Сейчас... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T08:00
2022-08-07T08:06
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, в первое воскресенье августа, отмечают День железнодорожника. Это первый профессиональный праздник в России, учрежденный еще в 1896 году. Сейчас сотрудников в холдинге РЖД около 700 тысяч — больше, например, чем все население Исландии. Ближе всего с туристами общаются проводники. От них зависит, с каким настроением путешественник выйдет из поезда. О нюансах этой профессии — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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08:00 07.08.2022 (обновлено: 08:06 07.08.2022)
 

"Каждый пассажир — это целый мир": секреты работы проводника

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, в первое воскресенье августа, отмечают День железнодорожника. Это первый профессиональный праздник в России, учрежденный еще в 1896 году. Сейчас сотрудников в холдинге РЖД около 700 тысяч — больше, например, чем все население Исландии. Ближе всего с туристами общаются проводники. От них зависит, с каким настроением путешественник выйдет из поезда. О нюансах этой профессии — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

"Я поступил в Ростовский государственный железнодорожный университет путей сообщения, — говорит экс-командир студенческого отряда проводников "Горизонт" и бывший проводник Александр Кирпа. — Нам предложили пройти практику. Это, наверное, лучшее, что могло со мной случиться. Я приобрел и друзей, и профессию".

Обучение серьезное, ведь задача проводника — в первую очередь обеспечение безопасности. Нужно знать устройство вагона, его агрегаты, сигналы, документооборот. "Самое приятное для меня открытие — секреты общения с людьми", — продолжает Александр.

Например, как по внешнему виду определять, что перед тобой потенциально опасный пассажир. "До сих пор этим пользуюсь и в жизни", — признается он.

Рассказывая о своем первом стажерском рейсе из Адлера в Воркуту, Александр отмечает: "Какой проводник-куратор попадется, таким и ты, наверное, станешь".

По его словам, ему повезло. "Такая женщина — уух! Веселая, общительная, улыбалась, шутила, рассказывала секреты работы". С тех пор Воркута стала любимым направлением. Но вспоминает он с теплотой и Байкал, и Карелию, и прекрасные рассветы в Россоши.

Проводницы возле новых одноэтажных купейных вагонах дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
1 из 13

"Я поступил в Ростовский государственный железнодорожный университет путей сообщения, — говорит экс-командир студенческого отряда проводников "Горизонт" и бывший проводник Александр Кирпа. — Нам предложили пройти практику. Это, наверное, лучшее, что могло со мной случиться. Я приобрел и друзей, и профессию".

Обучение серьезное, ведь задача проводника — в первую очередь обеспечение безопасности. Нужно знать устройство вагона, его агрегаты, сигналы, документооборот. "Самое приятное для меня открытие — секреты общения с людьми", — продолжает Александр.

Например, как по внешнему виду определять, что перед тобой потенциально опасный пассажир. "До сих пор этим пользуюсь и в жизни", — признается он.

Рассказывая о своем первом стажерском рейсе из Адлера в Воркуту, Александр отмечает: "Какой проводник-куратор попадется, таким и ты, наверное, станешь".

По его словам, ему повезло. "Такая женщина — уух! Веселая, общительная, улыбалась, шутила, рассказывала секреты работы". С тех пор Воркута стала любимым направлением. Но вспоминает он с теплотой и Байкал, и Карелию, и прекрасные рассветы в Россоши.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Фото : пресс-служба АО "ФПК"

"Начальник поезда — следующая ступень после проводника, но нужно получить высшее образование, пройти специальные курсы. Это руководитель, который отвечает за весь состав", — поясняет начальник поезда Александр Пустовит.

Обязанности — организация сервиса для пассажиров, работы поездной бригады. "На нас и обслуживание в вагоне-ресторане, и безопасность движения".

Проводники на перроне
2 из 13

"Начальник поезда — следующая ступень после проводника, но нужно получить высшее образование, пройти специальные курсы. Это руководитель, который отвечает за весь состав", — поясняет начальник поезда Александр Пустовит.

Обязанности — организация сервиса для пассажиров, работы поездной бригады. "На нас и обслуживание в вагоне-ресторане, и безопасность движения".

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Иногда проводники и роды принимают, и оказывают первую медицинскую помощь пассажирам — такие навыки тоже должны быть. Кстати, год назад, за месяц до Дня железнодорожника, поездная бригада состава Ноглики — Южно-Сахалинск помогла появиться на свет малышу. Первой рядом с молодой мамой оказалась проводник Евгения Суязова. Среди пассажиров нашелся акушер-гинеколог, который принял роды.

Проводница у высокоскоростного поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы по маршруту Москва-Санкт-Петербург
3 из 13

Иногда проводники и роды принимают, и оказывают первую медицинскую помощь пассажирам — такие навыки тоже должны быть. Кстати, год назад, за месяц до Дня железнодорожника, поездная бригада состава Ноглики — Южно-Сахалинск помогла появиться на свет малышу. Первой рядом с молодой мамой оказалась проводник Евгения Суязова. Среди пассажиров нашелся акушер-гинеколог, который принял роды.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Есть и другие проблемы. Иногда приходится высаживать пассажиров — как правило, пьяных. Это непростой процесс: решение принимает начальник поезда, к составу вызывают наряд полиции. К счастью, это редкость. Александр Кирпа говорит, что на его памяти такое было всего два раза.

Воровство, по словам проводников, случай тоже нечастый. Хотя порой пассажиры пытаются прихватить что-то на память. Например, знаменитые подстаканники — как сувениры. Не стоит: платить за них придется проводникам.

Александр Кирпа рассказывает, как у него пропал пауэрбанк. Дело было осенью. Гаджет вернули зимой. Скорее всего, вещь случайно взял ребенок. Семья специально разыскала проводника. А вот пропавшие форменные туфли так и не нашлись: наверное, кому-то сильно приглянулись.

Проводницы в вагоне поезда Чита – Москва
4 из 13

Есть и другие проблемы. Иногда приходится высаживать пассажиров — как правило, пьяных. Это непростой процесс: решение принимает начальник поезда, к составу вызывают наряд полиции. К счастью, это редкость. Александр Кирпа говорит, что на его памяти такое было всего два раза.

Воровство, по словам проводников, случай тоже нечастый. Хотя порой пассажиры пытаются прихватить что-то на память. Например, знаменитые подстаканники — как сувениры. Не стоит: платить за них придется проводникам.

Александр Кирпа рассказывает, как у него пропал пауэрбанк. Дело было осенью. Гаджет вернули зимой. Скорее всего, вещь случайно взял ребенок. Семья специально разыскала проводника. А вот пропавшие форменные туфли так и не нашлись: наверное, кому-то сильно приглянулись.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Но приятных историй больше. Например, случайные встречи. Александр Пустовит вспоминает: ехал как-то из Финляндии, в поезде оказалась его классная руководительница. "Четыре бригады, два состава, а она попала в мою смену", — удивляется он.

Так как рейс был международным, Александр, помимо русского, делал объявления на английском и финском языках. "Очень волновался, правильно ли говорю, нет ли ошибок. Ведь она преподавала мне английский".

Проводник поезда Москва - Адлер
5 из 13

Но приятных историй больше. Например, случайные встречи. Александр Пустовит вспоминает: ехал как-то из Финляндии, в поезде оказалась его классная руководительница. "Четыре бригады, два состава, а она попала в мою смену", — удивляется он.

Так как рейс был международным, Александр, помимо русского, делал объявления на английском и финском языках. "Очень волновался, правильно ли говорю, нет ли ошибок. Ведь она преподавала мне английский".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бывает и романтика. Но, по словам Александра Пустовита, чаще всего влюбляются и составляют пары коллеги, а вот с пассажирами такого практически не случается: мало времени на знакомство.

"Мой муж тоже железнодорожник, мы познакомились на колесах. Уже три года женаты и пять лет вместе", — говорит Екатерина Лапшина, проводник пассажирского вагона, работающая на "Ласточке".

Ее супруг был поездным электромехаником. "Поехали вместе в рейс, начали общаться, потом и дальше пересекались, специально подгадывали. В общем, влюбились. До сих пор стараемся и вместе работать, чтобы выходные совпадали".

Проводница в вагоне с новым интерьером в высокоскоростном поезде Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы
6 из 13

Бывает и романтика. Но, по словам Александра Пустовита, чаще всего влюбляются и составляют пары коллеги, а вот с пассажирами такого практически не случается: мало времени на знакомство.

"Мой муж тоже железнодорожник, мы познакомились на колесах. Уже три года женаты и пять лет вместе", — говорит Екатерина Лапшина, проводник пассажирского вагона, работающая на "Ласточке".

Ее супруг был поездным электромехаником. "Поехали вместе в рейс, начали общаться, потом и дальше пересекались, специально подгадывали. В общем, влюбились. До сих пор стараемся и вместе работать, чтобы выходные совпадали".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

С животными на дороге связаны и курьезы. Кстати, сейчас все вагоны, где разрешен провоз питомцев, помечают специальным значком. Так что можно выбрать, ехать с таким соседом или нет.

"В первое мое лето, когда я еще был студентом, мне бабуля где-то в районе Воронежа предлагала перевезти куриц и боевого петуха в коробке, — вспоминает Александр Кирпа. — Я ей отказал, но она стояла на своем, твердила: "Внучек, нужно ехать, птичку ждут, я денег дам". Я, конечно, все равно ни в какую".

По его словам, теперь таких просьб меньше. "Руководство работает над тем, чтобы этого не делали. Я их поддерживаю, поезд — это не сарай на колесах", — объясняет он.

Проводник в модернизированном плацкартном вагоне, первый рейс которого пройдет по маршруту Ростов-на-Дону - Москва
7 из 13

С животными на дороге связаны и курьезы. Кстати, сейчас все вагоны, где разрешен провоз питомцев, помечают специальным значком. Так что можно выбрать, ехать с таким соседом или нет.

"В первое мое лето, когда я еще был студентом, мне бабуля где-то в районе Воронежа предлагала перевезти куриц и боевого петуха в коробке, — вспоминает Александр Кирпа. — Я ей отказал, но она стояла на своем, твердила: "Внучек, нужно ехать, птичку ждут, я денег дам". Я, конечно, все равно ни в какую".

По его словам, теперь таких просьб меньше. "Руководство работает над тем, чтобы этого не делали. Я их поддерживаю, поезд — это не сарай на колесах", — объясняет он.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Есть отдельная услуга — перевозка животных без сопровождения хозяев. "Я была проводником, который нянчится с четвероногими всю дорогу", — рассказывает Екатерина Лапшина.

По ее словам, с ней возили и маленьких щенков, и котят, и морских свинок. Но самый интересный пассажир — говорящий попугай. "Я его везла из Сочи, он болтал всю дорогу", — вспоминает Лапшина.

Проводница у поезда Чита – Москва
8 из 13

Есть отдельная услуга — перевозка животных без сопровождения хозяев. "Я была проводником, который нянчится с четвероногими всю дорогу", — рассказывает Екатерина Лапшина.

По ее словам, с ней возили и маленьких щенков, и котят, и морских свинок. Но самый интересный пассажир — говорящий попугай. "Я его везла из Сочи, он болтал всю дорогу", — вспоминает Лапшина.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Но главный плюс работы проводником — общение с людьми. "Каждый пассажир — это целый мир со своими эмоциями, амбициями. Часто сами подходят, затевают разговор на станциях, перегонах", — говорит Александр Кирпа.

"Хорошо, когда за время своей работы располагаешь к себе пассажиров. Для многих поездка — это стресс. Нечасто в вагон заходят с улыбкой, с хорошим настроением", — подтверждает Александр Пустовит.

Но проходит время и, по его словам, становишься одной семьей, особенно в длительных рейсах — например, на Байкал. "Пассажиры звонят мне, рассказывают, как добрались. Самое главное — получить эту отдачу. Значит, мы оправдали ожидания и даже превзошли их".

Проводница в одном из вагонов двухэтажного поезда Карелия, курсирующего по маршруту Петрозаводск - Москва
9 из 13

Но главный плюс работы проводником — общение с людьми. "Каждый пассажир — это целый мир со своими эмоциями, амбициями. Часто сами подходят, затевают разговор на станциях, перегонах", — говорит Александр Кирпа.

"Хорошо, когда за время своей работы располагаешь к себе пассажиров. Для многих поездка — это стресс. Нечасто в вагон заходят с улыбкой, с хорошим настроением", — подтверждает Александр Пустовит.

Но проходит время и, по его словам, становишься одной семьей, особенно в длительных рейсах — например, на Байкал. "Пассажиры звонят мне, рассказывают, как добрались. Самое главное — получить эту отдачу. Значит, мы оправдали ожидания и даже превзошли их".

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Если в Сети баталии пассажиров верхних и нижних полок случаются регулярно, то в реальности споры за место происходят не так уж часто. При грамотной работе проводника проблем не возникнет. "Если правильно общаешься с пассажирами, хорошо выполняешь обязанности, то попутчики не будут скандальными", — уверен Александр Кирпа.

Проводница в модернизированном плацкартном вагоне, первый рейс которого пройдет по маршруту Ростов-на-Дону - Москва
10 из 13

Если в Сети баталии пассажиров верхних и нижних полок случаются регулярно, то в реальности споры за место происходят не так уж часто. При грамотной работе проводника проблем не возникнет. "Если правильно общаешься с пассажирами, хорошо выполняешь обязанности, то попутчики не будут скандальными", — уверен Александр Кирпа.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Есть у проводников и совершенно необычные способы сделать рейс удачным. Один из них — никогда не шить в поездке. "Пассажирам предоставляем иголки, нитки. Но сами не шьем. Даже оторванную пуговицу на скрепку прицепляем", — объясняет Александр Пустовит.

Александр Кирпа эту примету испытал на себе. "Порвались штаны или рубашка — имей запасные. Я сам как-то пришивал шеврон, и так совпало, что в этом рейсе были ревизоры. Они увидели мусор, который я не заметил при приемке вагона", — рассказывает он. По его словам, в 2019 году в Новороссийск пришли новенькие составы, а на заводе сиденья заворачивают пленку. "Когда ее снимали в депо, вероятно, часть кусочков осталась в вагоне", — вздыхает Кирпа.

Еще одна примета: не класть ключи на стол. Почему — неизвестно.

И другое суеверие. Как известно, проводники предлагают пассажирам чай, сувениры. Так вот, говорят, если первым в вагон зайдет мужчина, продажи будут хорошие, женщина — увы.

Проводник поезда Москва - Адлер разносит чай.
11 из 13

Есть у проводников и совершенно необычные способы сделать рейс удачным. Один из них — никогда не шить в поездке. "Пассажирам предоставляем иголки, нитки. Но сами не шьем. Даже оторванную пуговицу на скрепку прицепляем", — объясняет Александр Пустовит.

Александр Кирпа эту примету испытал на себе. "Порвались штаны или рубашка — имей запасные. Я сам как-то пришивал шеврон, и так совпало, что в этом рейсе были ревизоры. Они увидели мусор, который я не заметил при приемке вагона", — рассказывает он. По его словам, в 2019 году в Новороссийск пришли новенькие составы, а на заводе сиденья заворачивают пленку. "Когда ее снимали в депо, вероятно, часть кусочков осталась в вагоне", — вздыхает Кирпа.

Еще одна примета: не класть ключи на стол. Почему — неизвестно.

И другое суеверие. Как известно, проводники предлагают пассажирам чай, сувениры. Так вот, говорят, если первым в вагон зайдет мужчина, продажи будут хорошие, женщина — увы.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Но это все мелочи. Главное — любовь к профессии. "Проводником решила стать, потому что с детства обожала ездить на поездах, — говорит Екатерина Лапшина. — Мне нравится, что ты всегда в движении, видишь что-то новое, с пассажирами завязываются беседы. Каждый рейс происходит что-то интересное".

Александр Кирпа, по его словам, чуть не родился в поезде. "Вся моя жизнь связана с железной дорогой, сейчас я руковожу проектами, которые пришли ко мне благодаря работе проводником пассажирского вагона", — поясняет он.

Проводница у высокоскоростного поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы следующего по маршруту Москва-Санкт-Петербург
12 из 13

Но это все мелочи. Главное — любовь к профессии. "Проводником решила стать, потому что с детства обожала ездить на поездах, — говорит Екатерина Лапшина. — Мне нравится, что ты всегда в движении, видишь что-то новое, с пассажирами завязываются беседы. Каждый рейс происходит что-то интересное".

Александр Кирпа, по его словам, чуть не родился в поезде. "Вся моя жизнь связана с железной дорогой, сейчас я руковожу проектами, которые пришли ко мне благодаря работе проводником пассажирского вагона", — поясняет он.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"

Сейчас становятся все популярнее новые интересные проекты: ретропоезда, железнодорожные круизы. "Подвижной состав позволяет с комфортом довезти пассажиров в формате поезда-отеля — гостиницу снимать не нужно, — говорит Александр Пустовит. — Ночью спят и едут, днем отправляются на экскурсии". Летом поезда особенно востребованы. Да, признаются проводники, сейчас больше работы. Зато они надеются отдохнуть осенью, в межсезонье.

Проводница РЖД
13 из 13

Сейчас становятся все популярнее новые интересные проекты: ретропоезда, железнодорожные круизы. "Подвижной состав позволяет с комфортом довезти пассажиров в формате поезда-отеля — гостиницу снимать не нужно, — говорит Александр Пустовит. — Ночью спят и едут, днем отправляются на экскурсии". Летом поезда особенно востребованы. Да, признаются проводники, сейчас больше работы. Зато они надеются отдохнуть осенью, в межсезонье.

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
 
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