"Каждый пассажир — это целый мир": секреты работы проводника

"Я поступил в Ростовский государственный железнодорожный университет путей сообщения, — говорит экс-командир студенческого отряда проводников "Горизонт" и бывший проводник Александр Кирпа. — Нам предложили пройти практику. Это, наверное, лучшее, что могло со мной случиться. Я приобрел и друзей, и профессию".

Обучение серьезное, ведь задача проводника — в первую очередь обеспечение безопасности. Нужно знать устройство вагона, его агрегаты, сигналы, документооборот. "Самое приятное для меня открытие — секреты общения с людьми", — продолжает Александр.

Например, как по внешнему виду определять, что перед тобой потенциально опасный пассажир. "До сих пор этим пользуюсь и в жизни", — признается он.

Рассказывая о своем первом стажерском рейсе из Адлера в Воркуту, Александр отмечает: "Какой проводник-куратор попадется, таким и ты, наверное, станешь".

По его словам, ему повезло. "Такая женщина — уух! Веселая, общительная, улыбалась, шутила, рассказывала секреты работы". С тех пор Воркута стала любимым направлением. Но вспоминает он с теплотой и Байкал, и Карелию, и прекрасные рассветы в Россоши.