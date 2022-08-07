"Каждый пассажир — это целый мир": секреты работы проводника
"Я поступил в Ростовский государственный железнодорожный университет путей сообщения, — говорит экс-командир студенческого отряда проводников "Горизонт" и бывший проводник Александр Кирпа. — Нам предложили пройти практику. Это, наверное, лучшее, что могло со мной случиться. Я приобрел и друзей, и профессию".
Обучение серьезное, ведь задача проводника — в первую очередь обеспечение безопасности. Нужно знать устройство вагона, его агрегаты, сигналы, документооборот. "Самое приятное для меня открытие — секреты общения с людьми", — продолжает Александр.
Например, как по внешнему виду определять, что перед тобой потенциально опасный пассажир. "До сих пор этим пользуюсь и в жизни", — признается он.
Рассказывая о своем первом стажерском рейсе из Адлера в Воркуту, Александр отмечает: "Какой проводник-куратор попадется, таким и ты, наверное, станешь".
По его словам, ему повезло. "Такая женщина — уух! Веселая, общительная, улыбалась, шутила, рассказывала секреты работы". С тех пор Воркута стала любимым направлением. Но вспоминает он с теплотой и Байкал, и Карелию, и прекрасные рассветы в Россоши.
"Я поступил в Ростовский государственный железнодорожный университет путей сообщения, — говорит экс-командир студенческого отряда проводников "Горизонт" и бывший проводник Александр Кирпа. — Нам предложили пройти практику. Это, наверное, лучшее, что могло со мной случиться. Я приобрел и друзей, и профессию".
Обучение серьезное, ведь задача проводника — в первую очередь обеспечение безопасности. Нужно знать устройство вагона, его агрегаты, сигналы, документооборот. "Самое приятное для меня открытие — секреты общения с людьми", — продолжает Александр.
Например, как по внешнему виду определять, что перед тобой потенциально опасный пассажир. "До сих пор этим пользуюсь и в жизни", — признается он.
Рассказывая о своем первом стажерском рейсе из Адлера в Воркуту, Александр отмечает: "Какой проводник-куратор попадется, таким и ты, наверное, станешь".
По его словам, ему повезло. "Такая женщина — уух! Веселая, общительная, улыбалась, шутила, рассказывала секреты работы". С тех пор Воркута стала любимым направлением. Но вспоминает он с теплотой и Байкал, и Карелию, и прекрасные рассветы в Россоши.
"Начальник поезда — следующая ступень после проводника, но нужно получить высшее образование, пройти специальные курсы. Это руководитель, который отвечает за весь состав", — поясняет начальник поезда Александр Пустовит.
Обязанности — организация сервиса для пассажиров, работы поездной бригады. "На нас и обслуживание в вагоне-ресторане, и безопасность движения".
"Начальник поезда — следующая ступень после проводника, но нужно получить высшее образование, пройти специальные курсы. Это руководитель, который отвечает за весь состав", — поясняет начальник поезда Александр Пустовит.
Обязанности — организация сервиса для пассажиров, работы поездной бригады. "На нас и обслуживание в вагоне-ресторане, и безопасность движения".
Иногда проводники и роды принимают, и оказывают первую медицинскую помощь пассажирам — такие навыки тоже должны быть. Кстати, год назад, за месяц до Дня железнодорожника, поездная бригада состава Ноглики — Южно-Сахалинск помогла появиться на свет малышу. Первой рядом с молодой мамой оказалась проводник Евгения Суязова. Среди пассажиров нашелся акушер-гинеколог, который принял роды.
Иногда проводники и роды принимают, и оказывают первую медицинскую помощь пассажирам — такие навыки тоже должны быть. Кстати, год назад, за месяц до Дня железнодорожника, поездная бригада состава Ноглики — Южно-Сахалинск помогла появиться на свет малышу. Первой рядом с молодой мамой оказалась проводник Евгения Суязова. Среди пассажиров нашелся акушер-гинеколог, который принял роды.
Есть и другие проблемы. Иногда приходится высаживать пассажиров — как правило, пьяных. Это непростой процесс: решение принимает начальник поезда, к составу вызывают наряд полиции. К счастью, это редкость. Александр Кирпа говорит, что на его памяти такое было всего два раза.
Воровство, по словам проводников, случай тоже нечастый. Хотя порой пассажиры пытаются прихватить что-то на память. Например, знаменитые подстаканники — как сувениры. Не стоит: платить за них придется проводникам.
Александр Кирпа рассказывает, как у него пропал пауэрбанк. Дело было осенью. Гаджет вернули зимой. Скорее всего, вещь случайно взял ребенок. Семья специально разыскала проводника. А вот пропавшие форменные туфли так и не нашлись: наверное, кому-то сильно приглянулись.
Есть и другие проблемы. Иногда приходится высаживать пассажиров — как правило, пьяных. Это непростой процесс: решение принимает начальник поезда, к составу вызывают наряд полиции. К счастью, это редкость. Александр Кирпа говорит, что на его памяти такое было всего два раза.
Воровство, по словам проводников, случай тоже нечастый. Хотя порой пассажиры пытаются прихватить что-то на память. Например, знаменитые подстаканники — как сувениры. Не стоит: платить за них придется проводникам.
Александр Кирпа рассказывает, как у него пропал пауэрбанк. Дело было осенью. Гаджет вернули зимой. Скорее всего, вещь случайно взял ребенок. Семья специально разыскала проводника. А вот пропавшие форменные туфли так и не нашлись: наверное, кому-то сильно приглянулись.
Но приятных историй больше. Например, случайные встречи. Александр Пустовит вспоминает: ехал как-то из Финляндии, в поезде оказалась его классная руководительница. "Четыре бригады, два состава, а она попала в мою смену", — удивляется он.
Так как рейс был международным, Александр, помимо русского, делал объявления на английском и финском языках. "Очень волновался, правильно ли говорю, нет ли ошибок. Ведь она преподавала мне английский".
Но приятных историй больше. Например, случайные встречи. Александр Пустовит вспоминает: ехал как-то из Финляндии, в поезде оказалась его классная руководительница. "Четыре бригады, два состава, а она попала в мою смену", — удивляется он.
Так как рейс был международным, Александр, помимо русского, делал объявления на английском и финском языках. "Очень волновался, правильно ли говорю, нет ли ошибок. Ведь она преподавала мне английский".
Бывает и романтика. Но, по словам Александра Пустовита, чаще всего влюбляются и составляют пары коллеги, а вот с пассажирами такого практически не случается: мало времени на знакомство.
"Мой муж тоже железнодорожник, мы познакомились на колесах. Уже три года женаты и пять лет вместе", — говорит Екатерина Лапшина, проводник пассажирского вагона, работающая на "Ласточке".
Ее супруг был поездным электромехаником. "Поехали вместе в рейс, начали общаться, потом и дальше пересекались, специально подгадывали. В общем, влюбились. До сих пор стараемся и вместе работать, чтобы выходные совпадали".
Бывает и романтика. Но, по словам Александра Пустовита, чаще всего влюбляются и составляют пары коллеги, а вот с пассажирами такого практически не случается: мало времени на знакомство.
"Мой муж тоже железнодорожник, мы познакомились на колесах. Уже три года женаты и пять лет вместе", — говорит Екатерина Лапшина, проводник пассажирского вагона, работающая на "Ласточке".
Ее супруг был поездным электромехаником. "Поехали вместе в рейс, начали общаться, потом и дальше пересекались, специально подгадывали. В общем, влюбились. До сих пор стараемся и вместе работать, чтобы выходные совпадали".
С животными на дороге связаны и курьезы. Кстати, сейчас все вагоны, где разрешен провоз питомцев, помечают специальным значком. Так что можно выбрать, ехать с таким соседом или нет.
"В первое мое лето, когда я еще был студентом, мне бабуля где-то в районе Воронежа предлагала перевезти куриц и боевого петуха в коробке, — вспоминает Александр Кирпа. — Я ей отказал, но она стояла на своем, твердила: "Внучек, нужно ехать, птичку ждут, я денег дам". Я, конечно, все равно ни в какую".
По его словам, теперь таких просьб меньше. "Руководство работает над тем, чтобы этого не делали. Я их поддерживаю, поезд — это не сарай на колесах", — объясняет он.
С животными на дороге связаны и курьезы. Кстати, сейчас все вагоны, где разрешен провоз питомцев, помечают специальным значком. Так что можно выбрать, ехать с таким соседом или нет.
"В первое мое лето, когда я еще был студентом, мне бабуля где-то в районе Воронежа предлагала перевезти куриц и боевого петуха в коробке, — вспоминает Александр Кирпа. — Я ей отказал, но она стояла на своем, твердила: "Внучек, нужно ехать, птичку ждут, я денег дам". Я, конечно, все равно ни в какую".
По его словам, теперь таких просьб меньше. "Руководство работает над тем, чтобы этого не делали. Я их поддерживаю, поезд — это не сарай на колесах", — объясняет он.
Есть отдельная услуга — перевозка животных без сопровождения хозяев. "Я была проводником, который нянчится с четвероногими всю дорогу", — рассказывает Екатерина Лапшина.
По ее словам, с ней возили и маленьких щенков, и котят, и морских свинок. Но самый интересный пассажир — говорящий попугай. "Я его везла из Сочи, он болтал всю дорогу", — вспоминает Лапшина.
Есть отдельная услуга — перевозка животных без сопровождения хозяев. "Я была проводником, который нянчится с четвероногими всю дорогу", — рассказывает Екатерина Лапшина.
По ее словам, с ней возили и маленьких щенков, и котят, и морских свинок. Но самый интересный пассажир — говорящий попугай. "Я его везла из Сочи, он болтал всю дорогу", — вспоминает Лапшина.
Но главный плюс работы проводником — общение с людьми. "Каждый пассажир — это целый мир со своими эмоциями, амбициями. Часто сами подходят, затевают разговор на станциях, перегонах", — говорит Александр Кирпа.
"Хорошо, когда за время своей работы располагаешь к себе пассажиров. Для многих поездка — это стресс. Нечасто в вагон заходят с улыбкой, с хорошим настроением", — подтверждает Александр Пустовит.
Но проходит время и, по его словам, становишься одной семьей, особенно в длительных рейсах — например, на Байкал. "Пассажиры звонят мне, рассказывают, как добрались. Самое главное — получить эту отдачу. Значит, мы оправдали ожидания и даже превзошли их".
Но главный плюс работы проводником — общение с людьми. "Каждый пассажир — это целый мир со своими эмоциями, амбициями. Часто сами подходят, затевают разговор на станциях, перегонах", — говорит Александр Кирпа.
"Хорошо, когда за время своей работы располагаешь к себе пассажиров. Для многих поездка — это стресс. Нечасто в вагон заходят с улыбкой, с хорошим настроением", — подтверждает Александр Пустовит.
Но проходит время и, по его словам, становишься одной семьей, особенно в длительных рейсах — например, на Байкал. "Пассажиры звонят мне, рассказывают, как добрались. Самое главное — получить эту отдачу. Значит, мы оправдали ожидания и даже превзошли их".
Если в Сети баталии пассажиров верхних и нижних полок случаются регулярно, то в реальности споры за место происходят не так уж часто. При грамотной работе проводника проблем не возникнет. "Если правильно общаешься с пассажирами, хорошо выполняешь обязанности, то попутчики не будут скандальными", — уверен Александр Кирпа.
Если в Сети баталии пассажиров верхних и нижних полок случаются регулярно, то в реальности споры за место происходят не так уж часто. При грамотной работе проводника проблем не возникнет. "Если правильно общаешься с пассажирами, хорошо выполняешь обязанности, то попутчики не будут скандальными", — уверен Александр Кирпа.
Есть у проводников и совершенно необычные способы сделать рейс удачным. Один из них — никогда не шить в поездке. "Пассажирам предоставляем иголки, нитки. Но сами не шьем. Даже оторванную пуговицу на скрепку прицепляем", — объясняет Александр Пустовит.
Александр Кирпа эту примету испытал на себе. "Порвались штаны или рубашка — имей запасные. Я сам как-то пришивал шеврон, и так совпало, что в этом рейсе были ревизоры. Они увидели мусор, который я не заметил при приемке вагона", — рассказывает он. По его словам, в 2019 году в Новороссийск пришли новенькие составы, а на заводе сиденья заворачивают пленку. "Когда ее снимали в депо, вероятно, часть кусочков осталась в вагоне", — вздыхает Кирпа.
Еще одна примета: не класть ключи на стол. Почему — неизвестно.
И другое суеверие. Как известно, проводники предлагают пассажирам чай, сувениры. Так вот, говорят, если первым в вагон зайдет мужчина, продажи будут хорошие, женщина — увы.
Есть у проводников и совершенно необычные способы сделать рейс удачным. Один из них — никогда не шить в поездке. "Пассажирам предоставляем иголки, нитки. Но сами не шьем. Даже оторванную пуговицу на скрепку прицепляем", — объясняет Александр Пустовит.
Александр Кирпа эту примету испытал на себе. "Порвались штаны или рубашка — имей запасные. Я сам как-то пришивал шеврон, и так совпало, что в этом рейсе были ревизоры. Они увидели мусор, который я не заметил при приемке вагона", — рассказывает он. По его словам, в 2019 году в Новороссийск пришли новенькие составы, а на заводе сиденья заворачивают пленку. "Когда ее снимали в депо, вероятно, часть кусочков осталась в вагоне", — вздыхает Кирпа.
Еще одна примета: не класть ключи на стол. Почему — неизвестно.
И другое суеверие. Как известно, проводники предлагают пассажирам чай, сувениры. Так вот, говорят, если первым в вагон зайдет мужчина, продажи будут хорошие, женщина — увы.
Но это все мелочи. Главное — любовь к профессии. "Проводником решила стать, потому что с детства обожала ездить на поездах, — говорит Екатерина Лапшина. — Мне нравится, что ты всегда в движении, видишь что-то новое, с пассажирами завязываются беседы. Каждый рейс происходит что-то интересное".
Александр Кирпа, по его словам, чуть не родился в поезде. "Вся моя жизнь связана с железной дорогой, сейчас я руковожу проектами, которые пришли ко мне благодаря работе проводником пассажирского вагона", — поясняет он.
Но это все мелочи. Главное — любовь к профессии. "Проводником решила стать, потому что с детства обожала ездить на поездах, — говорит Екатерина Лапшина. — Мне нравится, что ты всегда в движении, видишь что-то новое, с пассажирами завязываются беседы. Каждый рейс происходит что-то интересное".
Александр Кирпа, по его словам, чуть не родился в поезде. "Вся моя жизнь связана с железной дорогой, сейчас я руковожу проектами, которые пришли ко мне благодаря работе проводником пассажирского вагона", — поясняет он.
Сейчас становятся все популярнее новые интересные проекты: ретропоезда, железнодорожные круизы. "Подвижной состав позволяет с комфортом довезти пассажиров в формате поезда-отеля — гостиницу снимать не нужно, — говорит Александр Пустовит. — Ночью спят и едут, днем отправляются на экскурсии". Летом поезда особенно востребованы. Да, признаются проводники, сейчас больше работы. Зато они надеются отдохнуть осенью, в межсезонье.
Сейчас становятся все популярнее новые интересные проекты: ретропоезда, железнодорожные круизы. "Подвижной состав позволяет с комфортом довезти пассажиров в формате поезда-отеля — гостиницу снимать не нужно, — говорит Александр Пустовит. — Ночью спят и едут, днем отправляются на экскурсии". Летом поезда особенно востребованы. Да, признаются проводники, сейчас больше работы. Зато они надеются отдохнуть осенью, в межсезонье.