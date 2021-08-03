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Проводники приняли роды у жительницы Сахалина в поезде
Проводники приняли роды у жительницы Сахалина в поезде - РИА Новости, 03.08.2021
Проводники приняли роды у жительницы Сахалина в поезде
Жительница Сахалина родила сына в поезде дальнего следования, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T08:30
2021-08-03T08:30
2021-08-03T10:35
общество
южно-сахалинск
советский
дальневосточная железная дорога
хорошие новости
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг - РИА Новости. Жительница Сахалина родила сына в поезде дальнего следования, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Дальневосточной железной дороги."Третьего августа в поезде дальнего следования Ноглики - Южно-Сахалинск у беременной пассажирки начались роды. Поездная бригада помогла появиться на свет малышу. Первой рядом с молодой мамой оказалась проводница Евгения Суязова", - сообщили в ДВЖД.Женщину обеспечили всем необходимым. А среди пассажиров нашелся акушер-гинеколог, который и принял роды, рассказали в компании.Маму с новорожденным забрала скорая помощь на станции села Советское Долинского района и доставила в областной центр. Женщина с младенцем находятся в больнице, чувствуют себя хорошо.
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общество, южно-сахалинск, советский , дальневосточная железная дорога
08:30 03.08.2021 (обновлено: 10:35 03.08.2021)
Проводники приняли роды у жительницы Сахалина в поезде
Бригада проводников и пассажир-врач приняли роды в поезде у жительницы Сахалина