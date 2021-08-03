https://ria.ru/20210803/rody-1744101721.html

Проводники приняли роды у жительницы Сахалина в поезде

Проводники приняли роды у жительницы Сахалина в поезде - РИА Новости, 03.08.2021

Проводники приняли роды у жительницы Сахалина в поезде

Жительница Сахалина родила сына в поезде дальнего следования, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T08:30

2021-08-03T08:30

2021-08-03T10:35

общество

южно-сахалинск

советский

дальневосточная железная дорога

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг - РИА Новости. Жительница Сахалина родила сына в поезде дальнего следования, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Дальневосточной железной дороги."Третьего августа в поезде дальнего следования Ноглики - Южно-Сахалинск у беременной пассажирки начались роды. Поездная бригада помогла появиться на свет малышу. Первой рядом с молодой мамой оказалась проводница Евгения Суязова", - сообщили в ДВЖД.Женщину обеспечили всем необходимым. А среди пассажиров нашелся акушер-гинеколог, который и принял роды, рассказали в компании.Маму с новорожденным забрала скорая помощь на станции села Советское Долинского района и доставила в областной центр. Женщина с младенцем находятся в больнице, чувствуют себя хорошо.

https://ria.ru/20210728/rebenok-1743299951.html

южно-сахалинск

советский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, южно-сахалинск, советский , дальневосточная железная дорога