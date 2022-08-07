https://ria.ru/20220807/pavodok-1807836736.html

Еще одно село отрезало паводком в Приамурье

Еще одно село отрезало паводком в Приамурье - РИА Новости, 07.08.2022

Еще одно село отрезало паводком в Приамурье

Село Ивановка в Приамурье осталось без транспортного сообщения из-за паводка, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T12:10

2022-08-07T12:10

2022-08-07T15:15

россия

происшествия

василий орлов (губернатор)

тында

зейский район

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Село Ивановка в Приамурье осталось без транспортного сообщения из-за паводка, сообщила областная прокуратура."В результате подъема уровня воды в реке Правый Уркан село Ивановка Зейского района оказалось затопленным, транспортное сообщение с населенным пунктом в настоящее время отсутствует", — говорится в релизе.По информации ведомства, в селе подтоплены 77 домовладений, в которых проживают более 100 человек. На базе местной школы развернули пункт эвакуационного сбора, сейчас там находятся 20 жителей села.Прокурор Зейского района выехал в Ивановку вместе с поисково-спасательной группой и полицейскими.В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности уточнили, что в селе подтоплено и здание администрации, оттуда вывозят документы. Местных жителей эвакуируют в село Овсянка с помощью плавающего транспортера и двух лодочных переправ.Сильные ливни в Амурской области привели к мощному паводку, многие дороги оказались размыты, обрушилось несколько мостов. Села Толбузино, Бугорки, Уркан и Рогачевка оказались отрезанными от транспортного сообщения. В городе Тында, Тындинском округе и поселке Магдагачи из-за ливней ввели режим ЧС. По словам главы Приамурья Василия Орлова, сегодня удалось восстановить транспортную связь с селами Уркан и Рогачевка. Всего, по информации губернатора, пострадали около 12 километров дорог и четыре моста.

https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html

https://ria.ru/20220711/pavodok-1801733305.html

россия

тында

зейский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, василий орлов (губернатор), тында, зейский район