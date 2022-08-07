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Еще одно село отрезало паводком в Приамурье - РИА Новости, 07.08.2022
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Еще одно село отрезало паводком в Приамурье
Еще одно село отрезало паводком в Приамурье - РИА Новости, 07.08.2022
Еще одно село отрезало паводком в Приамурье
Село Ивановка в Приамурье осталось без транспортного сообщения из-за паводка, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:10
2022-08-07T15:15
россия
происшествия
василий орлов (губернатор)
тында
зейский район
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Село Ивановка в Приамурье осталось без транспортного сообщения из-за паводка, сообщила областная прокуратура."В результате подъема уровня воды в реке Правый Уркан село Ивановка Зейского района оказалось затопленным, транспортное сообщение с населенным пунктом в настоящее время отсутствует", — говорится в релизе.По информации ведомства, в селе подтоплены 77 домовладений, в которых проживают более 100 человек. На базе местной школы развернули пункт эвакуационного сбора, сейчас там находятся 20 жителей села.Прокурор Зейского района выехал в Ивановку вместе с поисково-спасательной группой и полицейскими.В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности уточнили, что в селе подтоплено и здание администрации, оттуда вывозят документы. Местных жителей эвакуируют в село Овсянка с помощью плавающего транспортера и двух лодочных переправ.Сильные ливни в Амурской области привели к мощному паводку, многие дороги оказались размыты, обрушилось несколько мостов. Села Толбузино, Бугорки, Уркан и Рогачевка оказались отрезанными от транспортного сообщения. В городе Тында, Тындинском округе и поселке Магдагачи из-за ливней ввели режим ЧС. По словам главы Приамурья Василия Орлова, сегодня удалось восстановить транспортную связь с селами Уркан и Рогачевка. Всего, по информации губернатора, пострадали около 12 километров дорог и четыре моста.
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россия
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россия, происшествия, василий орлов (губернатор), тында, зейский район
12:10 07.08.2022 (обновлено: 15:15 07.08.2022)
 
Еще одно село отрезало паводком в Приамурье

Село Ивановка в Приамурье осталось без транспортного сообщения, там затопило 77 домов

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры Амурской областиПоследствия паводка в селе Ивановка Зейского района Амурской области
Последствия паводка в селе Ивановка Зейского района Амурской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры Амурской области
Последствия паводка в селе Ивановка Зейского района Амурской области
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Село Ивановка в Приамурье осталось без транспортного сообщения из-за паводка, сообщила областная прокуратура.
"В результате подъема уровня воды в реке Правый Уркан село Ивановка Зейского района оказалось затопленным, транспортное сообщение с населенным пунктом в настоящее время отсутствует", — говорится в релизе.
По информации ведомства, в селе подтоплены 77 домовладений, в которых проживают более 100 человек. На базе местной школы развернули пункт эвакуационного сбора, сейчас там находятся 20 жителей села.
Прокурор Зейского района выехал в Ивановку вместе с поисково-спасательной группой и полицейскими.
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В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности уточнили, что в селе подтоплено и здание администрации, оттуда вывозят документы. Местных жителей эвакуируют в село Овсянка с помощью плавающего транспортера и двух лодочных переправ.
Сильные ливни в Амурской области привели к мощному паводку, многие дороги оказались размыты, обрушилось несколько мостов. Села Толбузино, Бугорки, Уркан и Рогачевка оказались отрезанными от транспортного сообщения. В городе Тында, Тындинском округе и поселке Магдагачи из-за ливней ввели режим ЧС.
По словам главы Приамурья Василия Орлова, сегодня удалось восстановить транспортную связь с селами Уркан и Рогачевка. Всего, по информации губернатора, пострадали около 12 километров дорог и четыре моста.
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