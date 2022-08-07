12:10 07.08.2022 (обновлено: 15:15 07.08.2022)
Еще одно село отрезало паводком в Приамурье
Село Ивановка в Приамурье осталось без транспортного сообщения, там затопило 77 домов
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры Амурской областиПоследствия паводка в селе Ивановка Зейского района Амурской области
Последствия паводка в селе Ивановка Зейского района Амурской области
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Село Ивановка в Приамурье осталось без транспортного сообщения из-за паводка, сообщила областная прокуратура.
"В результате подъема уровня воды в реке Правый Уркан село Ивановка Зейского района оказалось затопленным, транспортное сообщение с населенным пунктом в настоящее время отсутствует", — говорится в релизе.
По информации ведомства, в селе подтоплены 77 домовладений, в которых проживают более 100 человек. На базе местной школы развернули пункт эвакуационного сбора, сейчас там находятся 20 жителей села.
Прокурор Зейского района выехал в Ивановку вместе с поисково-спасательной группой и полицейскими.
В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности уточнили, что в селе подтоплено и здание администрации, оттуда вывозят документы. Местных жителей эвакуируют в село Овсянка с помощью плавающего транспортера и двух лодочных переправ.
Сильные ливни в Амурской области привели к мощному паводку, многие дороги оказались размыты, обрушилось несколько мостов. Села Толбузино, Бугорки, Уркан и Рогачевка оказались отрезанными от транспортного сообщения. В городе Тында, Тындинском округе и поселке Магдагачи из-за ливней ввели режим ЧС.
По словам главы Приамурья Василия Орлова, сегодня удалось восстановить транспортную связь с селами Уркан и Рогачевка. Всего, по информации губернатора, пострадали около 12 километров дорог и четыре моста.