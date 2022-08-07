https://ria.ru/20220807/moskva-1807837781.html

Тишковец предупредил о наступлении на Москву холодного атмосферного фронта

Тишковец предупредил о наступлении на Москву холодного атмосферного фронта - РИА Новости, 07.08.2022

Тишковец предупредил о наступлении на Москву холодного атмосферного фронта

Грозовой фронт находится в 100 километрах от Москвы, ухудшение погодных условий ожидается к вечеру, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T12:29

2022-08-07T12:29

2022-08-07T12:40

москва

общество

московская область (подмосковье)

погода

россия

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Грозовой фронт находится в 100 километрах от Москвы, ухудшение погодных условий ожидается к вечеру, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Грозовой фронт сейчас уже находится в 100 километрах от Москвы, накрывая северо-запад Подмосковья и медленно, притормаживая в параллельных потоках, смещается в сторону столицы, которую пересечет в вечерние часы, неся с собой комплекс неблагоприятных условий, в связи с чем в городе объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, накануне холодный атмосферный фронт отметился аномальными осадками и штормовым ветром на северо-западе России. Самые сильные ливни были зафиксированы в Ленинградской области, где местами выпало около половины всей месячной нормы осадков.Ранее Тишковец рассказал агентству, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением около 18.00 холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков высотой до 9-11 километров, интенсивными ливнями, грозами, мозаичным градом диаметром до 1-3 сантиметров и внезапным, резким, ударным усилением ветра.

https://ria.ru/20220807/zhara-1807827369.html

https://ria.ru/20220805/pogoda-1807611165.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, московская область (подмосковье), погода, россия, центр "фобос", евгений тишковец