https://ria.ru/20220807/moskva-1807837781.html
Тишковец предупредил о наступлении на Москву холодного атмосферного фронта
Тишковец предупредил о наступлении на Москву холодного атмосферного фронта - РИА Новости, 07.08.2022
Тишковец предупредил о наступлении на Москву холодного атмосферного фронта
Грозовой фронт находится в 100 километрах от Москвы, ухудшение погодных условий ожидается к вечеру, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:29
2022-08-07T12:29
2022-08-07T12:40
москва
общество
московская область (подмосковье)
погода
россия
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Грозовой фронт находится в 100 километрах от Москвы, ухудшение погодных условий ожидается к вечеру, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Грозовой фронт сейчас уже находится в 100 километрах от Москвы, накрывая северо-запад Подмосковья и медленно, притормаживая в параллельных потоках, смещается в сторону столицы, которую пересечет в вечерние часы, неся с собой комплекс неблагоприятных условий, в связи с чем в городе объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, накануне холодный атмосферный фронт отметился аномальными осадками и штормовым ветром на северо-западе России. Самые сильные ливни были зафиксированы в Ленинградской области, где местами выпало около половины всей месячной нормы осадков.Ранее Тишковец рассказал агентству, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением около 18.00 холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков высотой до 9-11 километров, интенсивными ливнями, грозами, мозаичным градом диаметром до 1-3 сантиметров и внезапным, резким, ударным усилением ветра.
https://ria.ru/20220807/zhara-1807827369.html
https://ria.ru/20220805/pogoda-1807611165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, общество, московская область (подмосковье), погода, россия, центр "фобос", евгений тишковец
12:29 07.08.2022 (обновлено: 12:40 07.08.2022)
Тишковец предупредил о наступлении на Москву холодного атмосферного фронта
Синоптик Тишковец заявил, что холодный атмосферный фронт придет в Москву около 18:00