https://ria.ru/20220807/metro-1807871906.html

В Петербурге хотят построить почти 90 новых станций метро

В Петербурге хотят построить почти 90 новых станций метро - РИА Новости, 07.08.2022

В Петербурге хотят построить почти 90 новых станций метро

Новый генеральный план Санкт-Петербурга по развитию общественного транспорта, проект которого сейчас вынесен на общественное обсуждение, предусматривает... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T17:10

2022-08-07T17:10

2022-08-07T17:10

общество

санкт-петербург

россия

александр беглов

гуп "петербургский метрополитен"

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569369144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af185a1fff3f63ae8fd2c81857c5b4ef.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Новый генеральный план Санкт-Петербурга по развитию общественного транспорта, проект которого сейчас вынесен на общественное обсуждение, предусматривает строительство в городе почти 90 станций метро, сообщил губернатор города Александр Беглов."В проекте нового генплана Петербурга по развитию общественного транспорта уделили особое внимание. Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена – увеличение протяжённости линий на 139 километров. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь", - написал он в воскресенье на своей официальной странице "ВКонтакте".Как отметил Беглов, запланировано и строительство новых трамвайных линий. Также власти Петербурга хотят "встроить" в систему городского транспорта пригородные электрички, создав два диаметральных маршрута, которые свяжут северную и южную части города."Для повышения эффективности обслуживания пассажиров планируется построить 39 транспортно-пересадочных узлов, куда будут сходиться маршруты сразу нескольких видов транспорта. Весь наземный транспорт будет безопасным, современным и экологичным", - резюмировал Беглов.Согласно материалам на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре, проект нового генплана рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года. Действующий Генеральный план Петербурга был подготовлен и утвержден в 2005 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/mosty-1807420094.html

https://ria.ru/20220718/transport-1803332173.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, гуп "петербургский метрополитен", общественный транспорт