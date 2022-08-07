https://ria.ru/20220807/metro-1807871906.html
В Петербурге хотят построить почти 90 новых станций метро
В Петербурге хотят построить почти 90 новых станций метро - РИА Новости, 07.08.2022
В Петербурге хотят построить почти 90 новых станций метро
Новый генеральный план Санкт-Петербурга по развитию общественного транспорта, проект которого сейчас вынесен на общественное обсуждение, предусматривает... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T17:10
2022-08-07T17:10
2022-08-07T17:10
общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
гуп "петербургский метрополитен"
общественный транспорт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Новый генеральный план Санкт-Петербурга по развитию общественного транспорта, проект которого сейчас вынесен на общественное обсуждение, предусматривает строительство в городе почти 90 станций метро, сообщил губернатор города Александр Беглов."В проекте нового генплана Петербурга по развитию общественного транспорта уделили особое внимание. Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена – увеличение протяжённости линий на 139 километров. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь", - написал он в воскресенье на своей официальной странице "ВКонтакте".Как отметил Беглов, запланировано и строительство новых трамвайных линий. Также власти Петербурга хотят "встроить" в систему городского транспорта пригородные электрички, создав два диаметральных маршрута, которые свяжут северную и южную части города."Для повышения эффективности обслуживания пассажиров планируется построить 39 транспортно-пересадочных узлов, куда будут сходиться маршруты сразу нескольких видов транспорта. Весь наземный транспорт будет безопасным, современным и экологичным", - резюмировал Беглов.Согласно материалам на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре, проект нового генплана рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года. Действующий Генеральный план Петербурга был подготовлен и утвержден в 2005 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20220805/mosty-1807420094.html
https://ria.ru/20220718/transport-1803332173.html
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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, гуп "петербургский метрополитен", общественный транспорт
В Петербурге хотят построить почти 90 новых станций метро
Беглов сообщил о плане построить в Санкт-Петербурге почти 90 новых станций метро