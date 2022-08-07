https://ria.ru/20220807/koshmar-1807804321.html

Пушков рассказал о "самом страшном кошмаре" Брюсселя

Пушков рассказал о "самом страшном кошмаре" Брюсселя - РИА Новости, 07.08.2022

Пушков рассказал о "самом страшном кошмаре" Брюсселя

Запад не готов объявить политическую войну Турции, поскольку не может просчитать последствия своих действий, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T03:40

2022-08-07T03:40

2022-08-07T03:40

в мире

владимир путин

турция

брюссель

совет федерации рф

нато

россия

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Запад не готов объявить политическую войну Турции, поскольку не может просчитать последствия своих действий, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, Анкара играет важную роль в качестве региональной державы, что выгодно для Североатлантического альянса.Член Совета Федерации считает, что страх вероятного разобщения в рядах военного блока сдерживает Брюссель.Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Москвы и Анкары. По сообщению издания, по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи шесть неназванных западных чиновников выразили опасения из-за слов лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.При этом три европейских чиновника заявили газете, что каких-либо официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не проходило.

https://ria.ru/20220806/ekonomika-1807717806.html

турция

брюссель

россия

анкара

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в мире, владимир путин, турция, брюссель, совет федерации рф, нато, россия, реджеп тайип эрдоган, анкара