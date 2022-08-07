Пушков рассказал о "самом страшном кошмаре" Брюсселя
Пушков: Запад не готов объявить политическую войну Турции из-за страха раскола в НАТО
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Запад не готов объявить политическую войну Турции, поскольку не может просчитать последствия своих действий, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, Анкара играет важную роль в качестве региональной державы, что выгодно для Североатлантического альянса.
"Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну", — высказался Пушков.
Член Совета Федерации считает, что страх вероятного разобщения в рядах военного блока сдерживает Брюссель.
"Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя", — пояснил сенатор.
Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Москвы и Анкары. По сообщению издания, по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи шесть неназванных западных чиновников выразили опасения из-за слов лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.
При этом три европейских чиновника заявили газете, что каких-либо официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не проходило.