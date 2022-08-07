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Пушков рассказал о "самом страшном кошмаре" Брюсселя - РИА Новости, 07.08.2022
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Пушков рассказал о "самом страшном кошмаре" Брюсселя
Пушков рассказал о "самом страшном кошмаре" Брюсселя - РИА Новости, 07.08.2022
Пушков рассказал о "самом страшном кошмаре" Брюсселя
Запад не готов объявить политическую войну Турции, поскольку не может просчитать последствия своих действий, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T03:40
2022-08-07T03:40
в мире
владимир путин
турция
брюссель
совет федерации рф
нато
россия
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Запад не готов объявить политическую войну Турции, поскольку не может просчитать последствия своих действий, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, Анкара играет важную роль в качестве региональной державы, что выгодно для Североатлантического альянса.Член Совета Федерации считает, что страх вероятного разобщения в рядах военного блока сдерживает Брюссель.Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Москвы и Анкары. По сообщению издания, по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи шесть неназванных западных чиновников выразили опасения из-за слов лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.При этом три европейских чиновника заявили газете, что каких-либо официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не проходило.
https://ria.ru/20220806/ekonomika-1807717806.html
турция
брюссель
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в мире, владимир путин, турция, брюссель, совет федерации рф, нато, россия, реджеп тайип эрдоган, анкара
03:40 07.08.2022
 
Пушков рассказал о "самом страшном кошмаре" Брюсселя

Пушков: Запад не готов объявить политическую войну Турции из-за страха раскола в НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Запад не готов объявить политическую войну Турции, поскольку не может просчитать последствия своих действий, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, Анкара играет важную роль в качестве региональной державы, что выгодно для Североатлантического альянса.
"Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну", — высказался Пушков.
Член Совета Федерации считает, что страх вероятного разобщения в рядах военного блока сдерживает Брюссель.
"Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя", — пояснил сенатор.
Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Москвы и Анкары. По сообщению издания, по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи шесть неназванных западных чиновников выразили опасения из-за слов лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.
При этом три европейских чиновника заявили газете, что каких-либо официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не проходило.
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В миреВладимир ПутинТурцияБрюссельСовет Федерации РФНАТОРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганАнкара
 
 
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