20:40 06.08.2022 (обновлено: 23:16 06.08.2022)
На Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции, пишет FT
Financial Times: страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По сообщению издания, по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана шесть неназванных западных чиновников заявили, что обеспокоены заявлениями лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.
Чиновник ЕС, имя которого не приводится, заявил, что в Евросоюзе "все более и более внимательно" следят за турецко-российским сотрудничеством. Другой собеседник газеты назвал поведение Турции по отношению к РФ "крайне оппортунистическим". "Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения", - заявил источник издания.
Как отмечает газета, Вашингтон неоднократно предупреждал, что страны, помогающие РФ уклоняться от санкций, столкнутся со "вторичными санкциями". ЕС в этом отношении более сдержан, отмечается в публикации.
При этом три европейских чиновника заявили газете, что каких-либо официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не было.
Встреча президентов РФ и Турции прошла накануне в Сочи.