https://ria.ru/20220806/sotrudnichestvo-1807776523.html

На Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции, пишет FT

На Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции, пишет FT - РИА Новости, 06.08.2022

На Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции, пишет FT

Страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T20:40

2022-08-06T20:40

2022-08-06T23:16

в мире

владимир путин

россия

турция

евросоюз

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.По сообщению издания, по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана шесть неназванных западных чиновников заявили, что обеспокоены заявлениями лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.Чиновник ЕС, имя которого не приводится, заявил, что в Евросоюзе "все более и более внимательно" следят за турецко-российским сотрудничеством. Другой собеседник газеты назвал поведение Турции по отношению к РФ "крайне оппортунистическим". "Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения", - заявил источник издания.Как отмечает газета, Вашингтон неоднократно предупреждал, что страны, помогающие РФ уклоняться от санкций, столкнутся со "вторичными санкциями". ЕС в этом отношении более сдержан, отмечается в публикации.При этом три европейских чиновника заявили газете, что каких-либо официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не было.Встреча президентов РФ и Турции прошла накануне в Сочи.

https://ria.ru/20220806/turtsiya-1807699203.html

https://ria.ru/20220805/peskov-1807464409.html

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в мире, владимир путин, россия, турция, евросоюз, реджеп тайип эрдоган