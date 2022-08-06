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На Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции, пишет FT - РИА Новости, 06.08.2022
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На Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции, пишет FT
На Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции, пишет FT - РИА Новости, 06.08.2022
На Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции, пишет FT
Страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T20:40
2022-08-06T23:16
в мире
владимир путин
россия
турция
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.По сообщению издания, по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана шесть неназванных западных чиновников заявили, что обеспокоены заявлениями лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.Чиновник ЕС, имя которого не приводится, заявил, что в Евросоюзе "все более и более внимательно" следят за турецко-российским сотрудничеством. Другой собеседник газеты назвал поведение Турции по отношению к РФ "крайне оппортунистическим". "Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения", - заявил источник издания.Как отмечает газета, Вашингтон неоднократно предупреждал, что страны, помогающие РФ уклоняться от санкций, столкнутся со "вторичными санкциями". ЕС в этом отношении более сдержан, отмечается в публикации.При этом три европейских чиновника заявили газете, что каких-либо официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не было.Встреча президентов РФ и Турции прошла накануне в Сочи.
https://ria.ru/20220806/turtsiya-1807699203.html
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в мире, владимир путин, россия, турция, евросоюз, реджеп тайип эрдоган
20:40 06.08.2022 (обновлено: 23:16 06.08.2022)
 
На Западе обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции, пишет FT

Financial Times: страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества России и Турции

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Страны Запада обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Турцией, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По сообщению издания, по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана шесть неназванных западных чиновников заявили, что обеспокоены заявлениями лидеров двух стран о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
10:15
Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу
Чиновник ЕС, имя которого не приводится, заявил, что в Евросоюзе "все более и более внимательно" следят за турецко-российским сотрудничеством. Другой собеседник газеты назвал поведение Турции по отношению к РФ "крайне оппортунистическим". "Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения", - заявил источник издания.
Как отмечает газета, Вашингтон неоднократно предупреждал, что страны, помогающие РФ уклоняться от санкций, столкнутся со "вторичными санкциями". ЕС в этом отношении более сдержан, отмечается в публикации.
При этом три европейских чиновника заявили газете, что каких-либо официальных дискуссий о возможных ограничительных мерах в отношении Турции в Брюсселе еще не было.
Встреча президентов РФ и Турции прошла накануне в Сочи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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В миреВладимир ПутинРоссияТурцияЕвросоюзРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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