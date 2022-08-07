Рейтинг@Mail.ru
Немцы жестко ответили на призыв советника офиса Зеленского к Германии - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220807/germaniya-1807837625.html
Немцы жестко ответили на призыв советника офиса Зеленского к Германии
Немцы жестко ответили на призыв советника офиса Зеленского к Германии - РИА Новости, 07.08.2022
Немцы жестко ответили на призыв советника офиса Зеленского к Германии
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, предложившего Германии продлить срок эксплуатации... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:23
2022-08-07T18:23
в мире
германия
евросоюз
цены на нефть
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, предложившего Германии продлить срок эксплуатации АЭС. "Он теперь избранный член нашего правительства? Почему он вмешивается в нашу политику?" — спросил Ute J. "У меня такое ощущение, что проамериканский Зеленский пытается разрушить экономику Германии", — заявил Hartmut S. "Если гражданин Германии что-то потребует, правительство яростно отвергнет это, но требования Украины обязательно выполнит в ближайшее время", — возмутилась Kareen T. "Зачем этот парень вмешивается в немецкую политику, у него нет своих проблем или ему скучно?" — написал Mario G. "Это все более и более странно. Теперь кажется, что Украина уже стала немецким федеративным государством", — добавил Jürgen Eduard B. О продлении работы немецких АЭС Подоляк говорил в интервью Tagesspiegel. По его словам, украинское правительство обратилось к Берлину с просьбой позволить последним атомным электростанциям в Германии продолжать работу, чтобы избавиться от газовой зависимости от России. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и скачком инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, это повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.
https://ria.ru/20220728/raskol-1805474222.html
https://ria.ru/20220719/resursy-1803526319.html
https://ria.ru/20220806/katastrofa-1807677692.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, евросоюз, цены на нефть, украина
12:23 07.08.2022 (обновлено: 18:23 07.08.2022)
 
Немцы жестко ответили на призыв советника офиса Зеленского к Германии

Читатели Die Welt жестко ответили советнику офиса Зеленского Подоляку после его просьбы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, предложившего Германии продлить срок эксплуатации АЭС.
"Он теперь избранный член нашего правительства? Почему он вмешивается в нашу политику?" — спросил Ute J.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 03:50
СМИ: Украина расколола Восточную и Западную Германию
"У меня такое ощущение, что проамериканский Зеленский пытается разрушить экономику Германии", — заявил Hartmut S.
"Если гражданин Германии что-то потребует, правительство яростно отвергнет это, но требования Украины обязательно выполнит в ближайшее время", — возмутилась Kareen T.
"Зачем этот парень вмешивается в немецкую политику, у него нет своих проблем или ему скучно?" — написал Mario G.
"Это все более и более странно. Теперь кажется, что Украина уже стала немецким федеративным государством", — добавил Jürgen Eduard B.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 17:55
Глава Минобороны Германии сообщила о недостатке ресурсов для помощи Украине
О продлении работы немецких АЭС Подоляк говорил в интервью Tagesspiegel. По его словам, украинское правительство обратилось к Берлину с просьбой позволить последним атомным электростанциям в Германии продолжать работу, чтобы избавиться от газовой зависимости от России.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и скачком инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, это повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 02:31
Немцам предрекли финансовую катастрофу
 
В миреГерманияЕвросоюзЦены на нефтьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала