https://ria.ru/20220807/germaniya-1807837625.html

Немцы жестко ответили на призыв советника офиса Зеленского к Германии

Немцы жестко ответили на призыв советника офиса Зеленского к Германии - РИА Новости, 07.08.2022

Немцы жестко ответили на призыв советника офиса Зеленского к Германии

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, предложившего Германии продлить срок эксплуатации... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T12:23

2022-08-07T12:23

2022-08-07T18:23

в мире

германия

евросоюз

цены на нефть

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, предложившего Германии продлить срок эксплуатации АЭС. "Он теперь избранный член нашего правительства? Почему он вмешивается в нашу политику?" — спросил Ute J. "У меня такое ощущение, что проамериканский Зеленский пытается разрушить экономику Германии", — заявил Hartmut S. "Если гражданин Германии что-то потребует, правительство яростно отвергнет это, но требования Украины обязательно выполнит в ближайшее время", — возмутилась Kareen T. "Зачем этот парень вмешивается в немецкую политику, у него нет своих проблем или ему скучно?" — написал Mario G. "Это все более и более странно. Теперь кажется, что Украина уже стала немецким федеративным государством", — добавил Jürgen Eduard B. О продлении работы немецких АЭС Подоляк говорил в интервью Tagesspiegel. По его словам, украинское правительство обратилось к Берлину с просьбой позволить последним атомным электростанциям в Германии продолжать работу, чтобы избавиться от газовой зависимости от России. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и скачком инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, это повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.

https://ria.ru/20220728/raskol-1805474222.html

https://ria.ru/20220719/resursy-1803526319.html

https://ria.ru/20220806/katastrofa-1807677692.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, евросоюз, цены на нефть, украина