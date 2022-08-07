12:23 07.08.2022 (обновлено: 18:23 07.08.2022)
Немцы жестко ответили на призыв советника офиса Зеленского к Германии
Читатели Die Welt жестко ответили советнику офиса Зеленского Подоляку после его просьбы
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, предложившего Германии продлить срок эксплуатации АЭС.
"Он теперь избранный член нашего правительства? Почему он вмешивается в нашу политику?" — спросил Ute J.
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"У меня такое ощущение, что проамериканский Зеленский пытается разрушить экономику Германии", — заявил Hartmut S.
"Если гражданин Германии что-то потребует, правительство яростно отвергнет это, но требования Украины обязательно выполнит в ближайшее время", — возмутилась Kareen T.
"Зачем этот парень вмешивается в немецкую политику, у него нет своих проблем или ему скучно?" — написал Mario G.
"Это все более и более странно. Теперь кажется, что Украина уже стала немецким федеративным государством", — добавил Jürgen Eduard B.
О продлении работы немецких АЭС Подоляк говорил в интервью Tagesspiegel. По его словам, украинское правительство обратилось к Берлину с просьбой позволить последним атомным электростанциям в Германии продолжать работу, чтобы избавиться от газовой зависимости от России.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
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