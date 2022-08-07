https://ria.ru/20220807/gaz-1807912815.html

Австрийский политик назвал политику ЕС в отношении России шизофренией

Австрийский политик назвал политику ЕС в отношении России шизофренией - РИА Новости, 07.08.2022

Австрийский политик назвал политику ЕС в отношении России шизофренией

Европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения антироссийских санкций, заявил австрийский политик, кандидат в президенты... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T23:37

2022-08-07T23:37

2022-08-07T23:37

урсула фон дер ляйен

россия

европа

катар

в мире

экономика

санкции в отношении россии

австрия

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения антироссийских санкций, заявил австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV.В своем Twitter Гросс добавил, что подобное поведение похоже на шизофрению.Он упомянул, что Европа сталкивается с трудностями при попытке заменить российское голубое топливо поставками из других стран, например, из Катара.Политик также привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Европу готовиться к худшему этой осенью из-за энергетического кризиса. По мнению Гросса, если в Евросоюзе, принимая решение отказаться от топлива из России, не подумали о последствиях, то это либо глупость, либо преступная халатность.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220807/germaniya-1807881101.html

https://ria.ru/20220807/gaz-1807805365.html

россия

европа

катар

австрия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

урсула фон дер ляйен, россия, европа, катар, в мире, экономика, санкции в отношении россии, австрия, природный газ, евросоюз, еврокомиссия