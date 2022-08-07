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Австрийский политик назвал политику ЕС в отношении России шизофренией - РИА Новости, 07.08.2022
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Австрийский политик назвал политику ЕС в отношении России шизофренией
Австрийский политик назвал политику ЕС в отношении России шизофренией - РИА Новости, 07.08.2022
Австрийский политик назвал политику ЕС в отношении России шизофренией
Европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения антироссийских санкций, заявил австрийский политик, кандидат в президенты... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T23:37
2022-08-07T23:37
урсула фон дер ляйен
россия
европа
катар
в мире
экономика
санкции в отношении россии
австрия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения антироссийских санкций, заявил австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV.В своем Twitter Гросс добавил, что подобное поведение похоже на шизофрению.Он упомянул, что Европа сталкивается с трудностями при попытке заменить российское голубое топливо поставками из других стран, например, из Катара.Политик также привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Европу готовиться к худшему этой осенью из-за энергетического кризиса. По мнению Гросса, если в Евросоюзе, принимая решение отказаться от топлива из России, не подумали о последствиях, то это либо глупость, либо преступная халатность.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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урсула фон дер ляйен, россия, европа, катар, в мире, экономика, санкции в отношении россии, австрия, природный газ, евросоюз, еврокомиссия
23:37 07.08.2022
 
Австрийский политик назвал политику ЕС в отношении России шизофренией

Австрийский политик Гросс назвал стремление ЕC отказаться от газа из России шизофренией

© AP Photo / Virginia MayoЖенщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения антироссийских санкций, заявил австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV.
"Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них", — констатировал политик.
В своем Twitter Гросс добавил, что подобное поведение похоже на шизофрению.
Он упомянул, что Европа сталкивается с трудностями при попытке заменить российское голубое топливо поставками из других стран, например, из Катара.
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Политик также привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Европу готовиться к худшему этой осенью из-за энергетического кризиса. По мнению Гросса, если в Евросоюзе, принимая решение отказаться от топлива из России, не подумали о последствиях, то это либо глупость, либо преступная халатность.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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