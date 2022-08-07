https://ria.ru/20220807/dtp-1807856124.html

В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.08.2022

В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом

Пять человек оказались в больнице после того, как пассажирский автобус в Приморском районе Санкт-Петербурга наехал на бетонное ограждение, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T15:31

2022-08-07T15:31

2022-08-07T15:32

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Пять человек оказались в больнице после того, как пассажирский автобус в Приморском районе Санкт-Петербурга наехал на бетонное ограждение, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.ДТП произошло около 8.00 мск, когда у дома №44 на улице Третья Конная Лахта пассажирский автобус наехал на бордюр.Как уточняет городская прокуратура, которая поставила на контроль ход административного расследования по факту ДТП, водитель автобуса не справился с управлением.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

санкт-петербург

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург