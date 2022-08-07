Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220807/dtp-1807856124.html
В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 07.08.2022
В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек оказались в больнице после того, как пассажирский автобус в Приморском районе Санкт-Петербурга наехал на бетонное ограждение, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T15:31
2022-08-07T15:32
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Пять человек оказались в больнице после того, как пассажирский автобус в Приморском районе Санкт-Петербурга наехал на бетонное ограждение, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.ДТП произошло около 8.00 мск, когда у дома №44 на улице Третья Конная Лахта пассажирский автобус наехал на бордюр.Как уточняет городская прокуратура, которая поставила на контроль ход административного расследования по факту ДТП, водитель автобуса не справился с управлением.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
15:31 07.08.2022 (обновлено: 15:32 07.08.2022)
 
В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус в Петербурге наехал на бетонное ограждение, пять человек пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Пять человек оказались в больнице после того, как пассажирский автобус в Приморском районе Санкт-Петербурга наехал на бетонное ограждение, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло около 8.00 мск, когда у дома №44 на улице Третья Конная Лахта пассажирский автобус наехал на бордюр.
"В результате произошедшего пятеро пострадавших в возрасте от 25 до 60 лет были госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как уточняет городская прокуратура, которая поставила на контроль ход административного расследования по факту ДТП, водитель автобуса не справился с управлением.
На месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 15:18
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала