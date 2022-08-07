15:31 07.08.2022 (обновлено: 15:32 07.08.2022)
В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус в Петербурге наехал на бетонное ограждение, пять человек пострадали
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Пять человек оказались в больнице после того, как пассажирский автобус в Приморском районе Санкт-Петербурга наехал на бетонное ограждение, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло около 8.00 мск, когда у дома №44 на улице Третья Конная Лахта пассажирский автобус наехал на бордюр.
"В результате произошедшего пятеро пострадавших в возрасте от 25 до 60 лет были госпитализированы в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как уточняет городская прокуратура, которая поставила на контроль ход административного расследования по факту ДТП, водитель автобуса не справился с управлением.