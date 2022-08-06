https://ria.ru/20220806/zerno-1807790181.html

На Украине четыре сухогруза с зерном ожидают отправления в воскресенье

На Украине четыре сухогруза с зерном ожидают отправления в воскресенье - РИА Новости, 06.08.2022

На Украине четыре сухогруза с зерном ожидают отправления в воскресенье

Четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из украинских портов в воскресенье, сообщает министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T22:08

2022-08-06T22:08

2022-08-06T22:08

хулуси акар

сергей шойгу

стамбул

россия

украина

оон

одесса

черноморск

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СТАМБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из украинских портов в воскресенье, сообщает министерство национальной обороны Турции."В результате контактов министра Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в Совместном координационном центре в Стамбуле завтра из украинских портов выходят четыре корабля, один из Одессы и три из Черноморска", - говорится в сообщении.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220806/zarno-1807732761.html

стамбул

россия

украина

одесса

черноморск

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хулуси акар, сергей шойгу, стамбул, россия, украина, оон, одесса, черноморск