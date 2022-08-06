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На Украине четыре сухогруза с зерном ожидают отправления в воскресенье
На Украине четыре сухогруза с зерном ожидают отправления в воскресенье - РИА Новости, 06.08.2022
На Украине четыре сухогруза с зерном ожидают отправления в воскресенье
Четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из украинских портов в воскресенье, сообщает министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T22:08
2022-08-06T22:08
2022-08-06T22:08
хулуси акар
сергей шойгу
стамбул
россия
украина
оон
одесса
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СТАМБУЛ, 6 авг - РИА Новости. Четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из украинских портов в воскресенье, сообщает министерство национальной обороны Турции."В результате контактов министра Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в Совместном координационном центре в Стамбуле завтра из украинских портов выходят четыре корабля, один из Одессы и три из Черноморска", - говорится в сообщении.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ria.ru/20220806/zarno-1807732761.html
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хулуси акар, сергей шойгу, стамбул, россия, украина, оон, одесса, черноморск
На Украине четыре сухогруза с зерном ожидают отправления в воскресенье
Минобороны Турции: четыре сухогруза с зерном ожидают отправления из портов в воскресенье