https://ria.ru/20220806/vstrecha-1807707609.html

Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни

Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни - РИА Новости, 06.08.2022

Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни

Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудили... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:41

2022-08-06T11:41

2022-08-06T14:08

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудили социально-экономическое развитие Чечни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым", — сказал Песков.По его словам, на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.

https://ria.ru/20220806/kadyrov-1807672289.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), реджеп тайип эрдоган