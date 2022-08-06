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Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни - РИА Новости, 06.08.2022
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Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни
Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни - РИА Новости, 06.08.2022
Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни
Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудили... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:41
2022-08-06T14:08
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудили социально-экономическое развитие Чечни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым", — сказал Песков.По его словам, на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), реджеп тайип эрдоган
11:41 06.08.2022 (обновлено: 14:08 06.08.2022)
 
Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни

Песков рассказал, что Путин после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудили социально-экономическое развитие Чечни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым", — сказал Песков.
По его словам, на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
01:07
Кадыров рассказал, что общался с главой МИД Турции в Сочи
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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