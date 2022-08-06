https://ria.ru/20220806/vstrecha-1807707609.html
Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни
Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни - РИА Новости, 06.08.2022
Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни
Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудили... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T11:41
2022-08-06T11:41
2022-08-06T14:08
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудили социально-экономическое развитие Чечни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым", — сказал Песков.По его словам, на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.
https://ria.ru/20220806/kadyrov-1807672289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), реджеп тайип эрдоган
11:41 06.08.2022 (обновлено: 14:08 06.08.2022)
Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни
Песков рассказал, что Путин после переговоров с Эрдоганом провел встречу с Кадыровым