13:03 06.08.2022 (обновлено: 18:56 06.08.2022)
ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области
ВКС уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у вертолета Ми-8МТВ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили в Днепропетровской области более 80 иностранных наемников, а в Херсонской — порядка 500 украинских боевиков, сообщили журналистам в Минобороны.
"В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона" уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники", — говорится в сводке.
Кроме того, ВКС нанесли удары по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки, Лозового и Долгового в Херсонской области. Там уничтожили более 70 националистов, около 150 получили ранения.
В районе Белогорки под Херсоном авиация и артиллерия поразили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери этого подразделения составили 400 человек, добавили в Минобороны.
В окрестностях поселка Пятигорское в Харьковской области артиллеристы уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS, а на территории ДНР и в Николаевской области подавили пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30.
"На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", — отметили в военном ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.