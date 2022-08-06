https://ria.ru/20220806/ukraina-1807716521.html

ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области

ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.08.2022

ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области

Российские вооруженные силы уничтожили в Днепропетровской области более 80 иностранных наемников, а в Херсонской — порядка 500 украинских боевиков, сообщили... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T13:03

2022-08-06T13:03

2022-08-06T18:56

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили в Днепропетровской области более 80 иностранных наемников, а в Херсонской — порядка 500 украинских боевиков, сообщили журналистам в Минобороны."В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона" уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники", — говорится в сводке.Кроме того, ВКС нанесли удары по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки, Лозового и Долгового в Херсонской области. Там уничтожили более 70 националистов, около 150 получили ранения.В районе Белогорки под Херсоном авиация и артиллерия поразили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери этого подразделения составили 400 человек, добавили в Минобороны.В окрестностях поселка Пятигорское в Харьковской области артиллеристы уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS, а на территории ДНР и в Николаевской области подавили пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30."На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", — отметили в военном ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220806/vsu-1807702344.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)