Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807716521.html
ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области
ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.08.2022
ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области
Российские вооруженные силы уничтожили в Днепропетровской области более 80 иностранных наемников, а в Херсонской — порядка 500 украинских боевиков, сообщили... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T13:03
2022-08-06T18:56
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802372763_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_41caddec3b777546c59d2e553ec728b7.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили в Днепропетровской области более 80 иностранных наемников, а в Херсонской — порядка 500 украинских боевиков, сообщили журналистам в Минобороны."В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона" уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники", — говорится в сводке.Кроме того, ВКС нанесли удары по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки, Лозового и Долгового в Херсонской области. Там уничтожили более 70 националистов, около 150 получили ранения.В районе Белогорки под Херсоном авиация и артиллерия поразили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери этого подразделения составили 400 человек, добавили в Минобороны.В окрестностях поселка Пятигорское в Харьковской области артиллеристы уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS, а на территории ДНР и в Николаевской области подавили пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30."На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", — отметили в военном ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220806/vsu-1807702344.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802372763_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_666903eaf4d3551dd1e0d3bcd75c9c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:03 06.08.2022 (обновлено: 18:56 06.08.2022)
 
ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области

ВКС уничтожили более 80 наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у вертолета Ми-8МТВ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили в Днепропетровской области более 80 иностранных наемников, а в Херсонской — порядка 500 украинских боевиков, сообщили журналистам в Минобороны.
"В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования "Иностранного легиона" уничтожено более 80 иностранных наемников и 11 единиц специальной техники", — говорится в сводке.
Представитель Народной милиции ЛНР показал брошенный укрепрайон украинских силовиков - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Вчера, 10:39Специальная военная операция на Украине
ВСУ, отступая к Артемовску, бросили стратегически важные высоты
Кроме того, ВКС нанесли удары по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки, Лозового и Долгового в Херсонской области. Там уничтожили более 70 националистов, около 150 получили ранения.
В районе Белогорки под Херсоном авиация и артиллерия поразили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери этого подразделения составили 400 человек, добавили в Минобороны.
В окрестностях поселка Пятигорское в Харьковской области артиллеристы уничтожили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS, а на территории ДНР и в Николаевской области подавили пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", взвод орудий "Гиацинт-Б" и четыре взвода гаубиц Д-30.
"На фоне массовых потерь украинских войск на Николаевском направлении военнослужащие подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты отказались выполнять приказ о наступлении, оставляют позиции и дезертируют", — отметили в военном ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала