14:44 06.08.2022 (обновлено: 17:07 06.08.2022)
Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
Экс-президент США Трамп счел Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань
© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Висконсин, раскритиковал поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Трансляция мероприятия опубликована на сайте RSBN.
"А теперь еще и сумасшедшая Нэнси Пелоси. Какого черта? Что она делала на Тайване? Китай мечтал о таком. Она подарила им предлог, которого они ждали", — сказал он.
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Спикер палаты представителей прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от "политики одного Китая" и дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
Китай при этом считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
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