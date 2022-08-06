https://ria.ru/20220806/tramp-1807728710.html

Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань - РИА Новости, 06.08.2022

Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Висконсин, раскритиковал поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T14:44

2022-08-06T14:44

2022-08-06T17:07

в мире

сша

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тайвань

китай

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Висконсин, раскритиковал поездку спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Трансляция мероприятия опубликована на сайте RSBN."А теперь еще и сумасшедшая Нэнси Пелоси. Какого черта? Что она делала на Тайване? Китай мечтал о таком. Она подарила им предлог, которого они ждали", — сказал он.Спикер палаты представителей прилетела в Тайбэй во вторник вечером. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от "политики одного Китая" и дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.Китай при этом считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина есть дипломатические отношения.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

сша

тайвань

китай

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, дональд трамп, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань, тайвань, китай