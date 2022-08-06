https://ria.ru/20220806/tayvan-1807688454.html

Глава МИД Китая объяснил, почему именно США нарушили статус-кво по Тайваню

Глава МИД Китая объяснил, почему именно США нарушили статус-кво по Тайваню - РИА Новости, 06.08.2022

Глава МИД Китая объяснил, почему именно США нарушили статус-кво по Тайваню

США нарушили статус-кво в Тайваньском проливе, а вовсе не Китай, так как в отношении острова руководствуются принятыми в одностороннем порядке законами,... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:21

2022-08-06T08:21

2022-08-06T08:21

в мире

китай

тайвань

сша

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ван и (политик)

нэнси пелоси

си цзиньпин

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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. США нарушили статус-кво в Тайваньском проливе, а вовсе не Китай, так как в отношении острова руководствуются принятыми в одностороннем порядке законами, нарушающими двусторонние договоренности Пекина и Вашингтона, заявил в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.Министр прокомментировал высказывания о том, что слишком острая реакция Пекина на визит Нэнси Пелоси на Тайвань неоправданна, так как прецедент посещения острова спикером палаты представителей США на Тайвань был в 1997 году, когда туда приезжал Ньют Гингрич, занимавший на тот момент эту должность."Визит на Тайвань спикера палаты представителей США Гингрича был серьезной ошибкой, и китайское правительство в то время решительно выступило против него. США не имеют права повторно совершать одни и те же ошибки и не могут использовать прошлые ошибки в качестве предлога и обоснования их повторения сегодня. Неужели США хотят еще раз повторить все те дурные и позорные вещи, которые они совершали в истории?" - заявил Ван И, слова которого в субботу приводит внешнеполитическое ведомство Китая.Ван И назвал слухами и клеветой высказывания о том, что Китай своими действиями в Тайваньском проливе изменил действовавший там статус-кво."Тайвань никогда не был отдельной страной, в мире есть только один Китай, а оба берега Тайваньского пролива принадлежат одному государству, это и есть статус-кво по Тайваню с давних времен до сегодняшнего дня", - подчеркнул дипломат.Он отметил, что в коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и США в 1978 году четко подчеркивалось, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является частью Китая."Это и есть статус-кво по Тайваньскому проливу, который остается неизменным на протяжении десятилетий. Но этот статус-кво действительно был нарушен. Но его нарушил не Китай, а сепаратистские силы Тайваня и США", - подчеркнул Ван И.Дипломат пояснил, что США в 2000 году поставили состряпанный в одностороннем порядке так называемый Закон об отношениях с Тайванем выше, чем три совместных американо-китайских коммюнике, "разве это не изменение статуса-кво?". Закон был принят 10 апреля 1979 года с целью поддержки Тайваня и продолжения продажи острову вооружений."Несколько лет назад американская сторона открыто включила так называемые "шесть гарантий Тайваню", которые ранее держались в секрете, в заявление США о политике "одного Китая". Разве это не нарушение статуса-кво? Разве это не нарушение политики "одного Китая"?" - указал Ван И."Шесть гарантий", которые в 1982 году Вашингтон дал Тайбэю, предусматривали, что США не согласны на определение точной даты прекращения продажи оружия острову и не будут проводить консультации с Пекином по вопросам продажи оружия Тайваню, что США будут выступать в качестве посредника между Тайбэем и Пекином и не будут оказывать давления на Тайвань, чтобы он начал переговоры с КНР. Гарантии также предусматривали, что Вашингтон не будет пересматривать Закон США об отношениях с Тайванем и не станет занимать какую-либо позицию в отношении суверенитета над Тайванем.Он подчеркнул, что советует нынешним американским политикам открыть текст трех совместных коммюнике и хорошенько их изучить, чтобы понять, каков на самом деле статус-кво по Тайваню и кто его изменил."После прихода к власти на Тайване Демократическая прогрессивная партия продолжила продвигать "независимость Тайваня", активно проводила "декитаизацию" и неоднократно пыталась создать "два Китая" и "один Китай, один Тайвань". Разве это не демонстративное изменение статуса-кво?" - указал Ван И.Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

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https://ria.ru/20220805/pelosi-1807650308.html

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https://ria.ru/20220805/tayvan-1807463768.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, мид кнр, ван и (политик), нэнси пелоси, си цзиньпин