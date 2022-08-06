https://ria.ru/20220806/svyaz-1807680935.html

СМИ: китайские военные игнорируют попытки США связаться с ними

СМИ: китайские военные игнорируют попытки США связаться с ними - РИА Новости, 06.08.2022

СМИ: китайские военные игнорируют попытки США связаться с ними

Военное командование США не может связаться с китайскими коллегами на фоне обострения вокруг Тайваня, сообщило американское издание Politico. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T04:25

2022-08-06T04:25

2022-08-06T09:23

в мире

нэнси пелоси

джон кирби

тайвань

китай

тайбэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Военное командование США не может связаться с китайскими коллегами на фоне обострения вокруг Тайваня, сообщило американское издание Politico."Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе", — пишет журнал со ссылкой на три осведомленных источника.Последний контакт на уровне начальников генеральных штабов двух стран состоялся 7 июля.При этом представитель Белого дома Джон Кирби накануне заявил, что у американских и китайских военных остаются возможности для связи, но сокращение каналов общения повышает риски.Четвертого августа китайская армия начала близ берегов Тайваня масштабные учения с боевыми стрельбами. Это стало ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Пелоси прилетела на Тайвань 2 августа, встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и на следующий день продолжила азиатское турне, отправившись в Корею. Это был первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.Китай, который не признает суверенитета Тайваня и считает его своей провинцией, выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. США формально придерживаются "принципа одного Китая", но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.В ответ на решение Тайбэя принять Пелоси Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил поставки природного песка и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбы, а также предупредил, что намерен принять решительные и жесткие меры. Как заявили в китайском МИД, все негативные последствия визита Пелоси еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220805/kitay-1807484325.html

https://ria.ru/20220806/krizis-1807671663.html

тайвань

китай

тайбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нэнси пелоси, джон кирби, тайвань, китай, тайбэй