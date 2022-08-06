04:25 06.08.2022 (обновлено: 09:23 06.08.2022)
СМИ: китайские военные игнорируют попытки США связаться с ними
Politico сообщило о многократных безуспешных попытках США связаться с командованием КНР
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Военное командование США не может связаться с китайскими коллегами на фоне обострения вокруг Тайваня, сообщило американское издание Politico.
"Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе", — пишет журнал со ссылкой на три осведомленных источника.
Последний контакт на уровне начальников генеральных штабов двух стран состоялся 7 июля.
При этом представитель Белого дома Джон Кирби накануне заявил, что у американских и китайских военных остаются возможности для связи, но сокращение каналов общения повышает риски.
Четвертого августа китайская армия начала близ берегов Тайваня масштабные учения с боевыми стрельбами. Это стало ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Пелоси прилетела на Тайвань 2 августа, встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и на следующий день продолжила азиатское турне, отправившись в Корею. Это был первый визит спикера палаты представителей США на остров с 1997 года.
Китай, который не признает суверенитета Тайваня и считает его своей провинцией, выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. США формально придерживаются "принципа одного Китая", но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
В ответ на решение Тайбэя принять Пелоси Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил поставки природного песка и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбы, а также предупредил, что намерен принять решительные и жесткие меры. Как заявили в китайском МИД, все негативные последствия визита Пелоси еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.