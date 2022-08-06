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Прокуратура начала проверку из-за масштабных затоплений в Приамурье - РИА Новости, 06.08.2022
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Прокуратура начала проверку из-за масштабных затоплений в Приамурье
Прокуратура начала проверку из-за масштабных затоплений в Приамурье - РИА Новости, 06.08.2022
Прокуратура начала проверку из-за масштабных затоплений в Приамурье
Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением ливнями города Тынды и Тындинского муниципального округа в Приамурье, где затопило 20 домов и размыло мосты и РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T05:22
2022-08-06T05:22
происшествия
амурская область
тында
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением ливнями города Тынды и Тындинского муниципального округа в Приамурье, где затопило 20 домов и размыло мосты и дороги, сообщает региональное надзорное ведомство.В городе Тында и Тындинском округе из-за ливней введён режим ЧС. В Тынде смыло 2 моста. Отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Эвакуированы 26 человек, размещены у родственников, от ПВР отказались."С 5 по 6 августа на территории города Тынды и Тындинского муниципального округа вследствие дождей единовременно выпало значительное количество осадков, что повлекло нарушение условий жизнедеятельности людей, подтопление территорий. Подтопленными оказались 20 частных жилых домов, жители которых в настоящее время эвакуированы. Организована работа пункта временного размещения в спортшколе "Локомотив", - сообщает прокуратура.Кроме того, повреждена автомобильная дорога сообщением "Соловьевск - Уркан", размыт проезд между Хорогочи и Ларбой, разрушен мост в микрорайон Беленький в Тынде."Тындинской городской прокуратурой организована проверка своевременности принятия мер по выполнению неотложных работ, восстановления поврежденных объектов жизнеобеспечения. На контроле находится соблюдение прав граждан, эвакуированных с подтопленных территорий", - отмечает прокуратура.
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происшествия, амурская область, тында
05:22 06.08.2022
 
Прокуратура начала проверку из-за масштабных затоплений в Приамурье

Прокуратура начала проверку из-за масштабных затоплений в Амурской области

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением ливнями города Тынды и Тындинского муниципального округа в Приамурье, где затопило 20 домов и размыло мосты и дороги, сообщает региональное надзорное ведомство.
В городе Тында и Тындинском округе из-за ливней введён режим ЧС. В Тынде смыло 2 моста. Отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Эвакуированы 26 человек, размещены у родственников, от ПВР отказались.
"С 5 по 6 августа на территории города Тынды и Тындинского муниципального округа вследствие дождей единовременно выпало значительное количество осадков, что повлекло нарушение условий жизнедеятельности людей, подтопление территорий. Подтопленными оказались 20 частных жилых домов, жители которых в настоящее время эвакуированы. Организована работа пункта временного размещения в спортшколе "Локомотив", - сообщает прокуратура.
Кроме того, повреждена автомобильная дорога сообщением "Соловьевск - Уркан", размыт проезд между Хорогочи и Ларбой, разрушен мост в микрорайон Беленький в Тынде.
"Тындинской городской прокуратурой организована проверка своевременности принятия мер по выполнению неотложных работ, восстановления поврежденных объектов жизнеобеспечения. На контроле находится соблюдение прав граждан, эвакуированных с подтопленных территорий", - отмечает прокуратура.
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