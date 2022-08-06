https://ria.ru/20220806/proverka-1807681669.html

Прокуратура начала проверку из-за масштабных затоплений в Приамурье

Прокуратура начала проверку из-за масштабных затоплений в Приамурье - РИА Новости, 06.08.2022

Прокуратура начала проверку из-за масштабных затоплений в Приамурье

Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением ливнями города Тынды и Тындинского муниципального округа в Приамурье, где затопило 20 домов и размыло мосты и РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T05:22

2022-08-06T05:22

2022-08-06T05:22

происшествия

амурская область

тында

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с подтоплением ливнями города Тынды и Тындинского муниципального округа в Приамурье, где затопило 20 домов и размыло мосты и дороги, сообщает региональное надзорное ведомство.В городе Тында и Тындинском округе из-за ливней введён режим ЧС. В Тынде смыло 2 моста. Отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Эвакуированы 26 человек, размещены у родственников, от ПВР отказались."С 5 по 6 августа на территории города Тынды и Тындинского муниципального округа вследствие дождей единовременно выпало значительное количество осадков, что повлекло нарушение условий жизнедеятельности людей, подтопление территорий. Подтопленными оказались 20 частных жилых домов, жители которых в настоящее время эвакуированы. Организована работа пункта временного размещения в спортшколе "Локомотив", - сообщает прокуратура.Кроме того, повреждена автомобильная дорога сообщением "Соловьевск - Уркан", размыт проезд между Хорогочи и Ларбой, разрушен мост в микрорайон Беленький в Тынде."Тындинской городской прокуратурой организована проверка своевременности принятия мер по выполнению неотложных работ, восстановления поврежденных объектов жизнеобеспечения. На контроле находится соблюдение прав граждан, эвакуированных с подтопленных территорий", - отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20220804/yakutiya-1807134689.html

амурская область

тында

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурская область, тында