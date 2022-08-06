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Режим ЧС ввели в амурском поселке, оставшемся без света и воды - РИА Новости, 06.08.2022
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Режим ЧС ввели в амурском поселке, оставшемся без света и воды
Режим ЧС ввели в амурском поселке, оставшемся без света и воды - РИА Новости, 06.08.2022
Режим ЧС ввели в амурском поселке, оставшемся без света и воды
Режим ЧС ввели после сильных ливней в поселке Магдагачи Амурской области, жители которого остались без света и воды, в районе размыло дороги. РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T15:43
2022-08-06T15:43
происшествия
магдагачинский район
тында
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели после сильных ливней в поселке Магдагачи Амурской области, жители которого остались без света и воды, в районе размыло дороги."В поселке Магдагачи Магдагачинского района введен режим ЧС, работает пункт временного размещения граждан на базе МОБУ Магдагачинская СОШ №2. Из-за аварии на электрических сетях без электроснабжения остаются три многоквартирных жилых дома и более 400 домов частного сектора. Коммунальная услуга не предоставляется более чем 1,5 тысячи потребителей", - сообщает прокуратура.Из-за дождей перемыт центральный водовод. Централизованное водоснабжение отключено во всем поселке – это 67 многоквартирных домов, где живут более 4 тысяч человек.Работники прокуратуры Магдагачинского района проводят проверку.Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, в Магдагачинский район выехали спасатели из Белогорска. Дождевая вода уже подтопила подвалы двух многоквартирных домов в поселке Магдагачи: один по улице Вокзальной отключен от электроснабжения, жители второго дома по улице Карла Маркса были эвакуированы. Пять человек размещены у родственников.На автодороге Магдагачи – Толбузино из-за ливней в результате подъема воды в реке Горчаки поврежден мост и размыто три участка трассы. В селе Толбузино живут 158 человек, в том числе пять детей, расположено два социально значимых объекта. Запас продуктов питания в селе на 10 дней. Для организации лодочной переправы в Черняево находится группа спасателей из Благовещенска Амурского центра ГЗ и ПБ.С воскресенья в районе моста, который смыло во время дождевого паводка возле поселка Магдагачи, начнет работать плавающий транспортер Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.Ранее в субботу в городе Тында и Тындинском округе из-за ливней ввели режим ЧС. В Тынде смыло два моста. Отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Эвакуированы 26 человек, размещены у родственников, от ПВР отказались.
магдагачинский район
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353
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Последствия сильных ливней в Тындинском округе Приамурья
В Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны.
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, магдагачинский район, тында, амурская область, видео
Режим ЧС ввели в амурском поселке, оставшемся без света и воды
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели после сильных ливней в поселке Магдагачи Амурской области, жители которого остались без света и воды, в районе размыло дороги.
2022-08-06T15:43
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15:43 06.08.2022
 
Режим ЧС ввели в амурском поселке, оставшемся без света и воды

Режим ЧС ввели в амурском поселке Магдагачи, оставшемся без света и воды после ливней

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели после сильных ливней в поселке Магдагачи Амурской области, жители которого остались без света и воды, в районе размыло дороги.
"В поселке Магдагачи Магдагачинского района введен режим ЧС, работает пункт временного размещения граждан на базе МОБУ Магдагачинская СОШ №2. Из-за аварии на электрических сетях без электроснабжения остаются три многоквартирных жилых дома и более 400 домов частного сектора. Коммунальная услуга не предоставляется более чем 1,5 тысячи потребителей", - сообщает прокуратура.
Из-за дождей перемыт центральный водовод. Централизованное водоснабжение отключено во всем поселке – это 67 многоквартирных домов, где живут более 4 тысяч человек.
Работники прокуратуры Магдагачинского района проводят проверку.
Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, в Магдагачинский район выехали спасатели из Белогорска. Дождевая вода уже подтопила подвалы двух многоквартирных домов в поселке Магдагачи: один по улице Вокзальной отключен от электроснабжения, жители второго дома по улице Карла Маркса были эвакуированы. Пять человек размещены у родственников.
На автодороге Магдагачи – Толбузино из-за ливней в результате подъема воды в реке Горчаки поврежден мост и размыто три участка трассы. В селе Толбузино живут 158 человек, в том числе пять детей, расположено два социально значимых объекта. Запас продуктов питания в селе на 10 дней. Для организации лодочной переправы в Черняево находится группа спасателей из Благовещенска Амурского центра ГЗ и ПБ.
С воскресенья в районе моста, который смыло во время дождевого паводка возле поселка Магдагачи, начнет работать плавающий транспортер Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
Ранее в субботу в городе Тында и Тындинском округе из-за ливней ввели режим ЧС. В Тынде смыло два моста. Отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Эвакуированы 26 человек, размещены у родственников, от ПВР отказались.
 
ПроисшествияМагдагачинский районТындаАмурская область
 
 
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