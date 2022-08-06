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Режим ЧС ввели в амурском поселке, оставшемся без света и воды

Режим ЧС ввели в амурском поселке, оставшемся без света и воды - РИА Новости, 06.08.2022

Режим ЧС ввели в амурском поселке, оставшемся без света и воды

Режим ЧС ввели после сильных ливней в поселке Магдагачи Амурской области, жители которого остались без света и воды, в районе размыло дороги. РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T15:43

2022-08-06T15:43

2022-08-06T15:43

происшествия

магдагачинский район

тында

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели после сильных ливней в поселке Магдагачи Амурской области, жители которого остались без света и воды, в районе размыло дороги."В поселке Магдагачи Магдагачинского района введен режим ЧС, работает пункт временного размещения граждан на базе МОБУ Магдагачинская СОШ №2. Из-за аварии на электрических сетях без электроснабжения остаются три многоквартирных жилых дома и более 400 домов частного сектора. Коммунальная услуга не предоставляется более чем 1,5 тысячи потребителей", - сообщает прокуратура.Из-за дождей перемыт центральный водовод. Централизованное водоснабжение отключено во всем поселке – это 67 многоквартирных домов, где живут более 4 тысяч человек.Работники прокуратуры Магдагачинского района проводят проверку.Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, в Магдагачинский район выехали спасатели из Белогорска. Дождевая вода уже подтопила подвалы двух многоквартирных домов в поселке Магдагачи: один по улице Вокзальной отключен от электроснабжения, жители второго дома по улице Карла Маркса были эвакуированы. Пять человек размещены у родственников.На автодороге Магдагачи – Толбузино из-за ливней в результате подъема воды в реке Горчаки поврежден мост и размыто три участка трассы. В селе Толбузино живут 158 человек, в том числе пять детей, расположено два социально значимых объекта. Запас продуктов питания в селе на 10 дней. Для организации лодочной переправы в Черняево находится группа спасателей из Благовещенска Амурского центра ГЗ и ПБ.С воскресенья в районе моста, который смыло во время дождевого паводка возле поселка Магдагачи, начнет работать плавающий транспортер Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.Ранее в субботу в городе Тында и Тындинском округе из-за ливней ввели режим ЧС. В Тынде смыло два моста. Отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Эвакуированы 26 человек, размещены у родственников, от ПВР отказались.

магдагачинский район

тында

амурская область

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Последствия сильных ливней в Тындинском округе Приамурья В Тынде и Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны. 2022-08-06T15:43 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магдагачинский район, тында, амурская область, видео