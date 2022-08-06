https://ria.ru/20220806/perelom-1807788083.html

В Санкт-Петербурге упавшая остановка сломала плечо женщине

В Санкт-Петербурге упавшая остановка сломала плечо женщине - РИА Новости, 06.08.2022

В Санкт-Петербурге упавшая остановка сломала плечо женщине

Жительница Санкт-Петербурга госпитализирована с переломом плеча после падения остановки общественного транспорта в Невском районе из-за непогоды, сообщает... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T21:58

2022-08-06T21:58

2022-08-06T22:42

происшествия

жкх

александр беглов

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга госпитализирована с переломом плеча после падения остановки общественного транспорта в Невском районе из-за непогоды, сообщает городское управление МЧС."По состоянию на 20.00 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений… пострадал один человек… Невский район, проспект Большевиков, дом 10 корпус 1 – упала обстановка общественного транспорта, пострадала женщина 1981 года рождения", - информирует ведомство.Как уточняет МЧС, пострадавшая госпитализирована с переломом плеча.Также шквалистый ветер повалил 32 дерева. Из-за непогоды оказались повреждены и четыре автомобиля, отмечают в МЧС.В субботу интенсивность ливней в Петербурге в несколько раз превысила расчетные значения. Порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду. Губернатор города Александр Беглов, проинспектировав наиболее пострадавшие районы, поручил коммунальным службам оперативно устранить последствия непогоды.С 18.00 мск субботы в Санкт-Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности, когда непогода чревата стихийными бедствиями, из-за ливней и сильного ветра.

https://ria.ru/20220806/peterburg-1807761557.html

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происшествия, жкх, александр беглов, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)