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Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией - РИА Новости, 06.08.2022
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Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией
Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией - РИА Новости, 06.08.2022
Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией
Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе короткой встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил,... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T00:40
2022-08-06T00:40
в мире
россия
южная корея
украина
санкции в отношении россии
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СЕУЛ, 6 авг – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе короткой встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что надеется на скорый мир на Украине и нормализацию отношений с РФ, подтвердили РИА Новости в южнокорейском МИД.Короткая встреча министров состоялась 5 августа на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене. Как подтвердили РИА Новости в МИД Южной Кореи, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, украинский кризис.Пак Чин в разговоре отметил, что напряженность на Корейском полуострове растет из-за подготовки Северной Кореи к седьмому ядерному испытанию, а также отметил, что украинский кризис негативно влияет на российско-южнокорейские отношения."Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и РФ и восстановление мира на Украине", - заявил Пак Чин. Он также попросил проявить особое внимание, чтобы кризис не нанес ущерб южнокорейским компаниям и гражданам страны, проживающим в России. Министр отметил, что украинский кризис привел к сбоям в глобальных цепочках поставок и дестабилизации валютного рынка.По данным южнокорейских СМИ, российская сторона в ответ выразила недовольство тем, что Южная Корея присоединилась к санкциям против России, но отметила, что если Сеул сообщит о конкретных трудностях своих компаний в РФ, то Россия "отнесется к этому серьезно".Также отмечается, что Лавров заявил, что российская сторона следит за ситуацией в КНДР и направила "сообщение", которое могло бы помочь улучшить ситуацию. Сообщается, что глава МИД РФ в разговоре также использовал выражение tit-for-tat. Южнокорейские СМИ интерпретировали его в значении "око за око, зуб за зуб", и предположили, что министр указал на то, что Южная Корея и США также несут ответственность за происходящее в регионе.МИД Южной Кореи отказался прокомментировать РИА Новости особенности дресс-кода южнокорейского министра на встрече. Тот появился в костюме с голубой рубашкой и желтым галстуком, что ряд местных СМИ расценил как знак поддержки Украины.
https://ria.ru/20220805/lavrov-1807408732.html
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в мире, россия, южная корея, украина, санкции в отношении россии
00:40 06.08.2022
 
Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин заявил, что надеется на нормализацию отношений с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СЕУЛ, 6 авг – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе короткой встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что надеется на скорый мир на Украине и нормализацию отношений с РФ, подтвердили РИА Новости в южнокорейском МИД.
Короткая встреча министров состоялась 5 августа на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене. Как подтвердили РИА Новости в МИД Южной Кореи, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, украинский кризис.
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Пак Чин в разговоре отметил, что напряженность на Корейском полуострове растет из-за подготовки Северной Кореи к седьмому ядерному испытанию, а также отметил, что украинский кризис негативно влияет на российско-южнокорейские отношения.
"Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и РФ и восстановление мира на Украине", - заявил Пак Чин. Он также попросил проявить особое внимание, чтобы кризис не нанес ущерб южнокорейским компаниям и гражданам страны, проживающим в России. Министр отметил, что украинский кризис привел к сбоям в глобальных цепочках поставок и дестабилизации валютного рынка.
По данным южнокорейских СМИ, российская сторона в ответ выразила недовольство тем, что Южная Корея присоединилась к санкциям против России, но отметила, что если Сеул сообщит о конкретных трудностях своих компаний в РФ, то Россия "отнесется к этому серьезно".
Также отмечается, что Лавров заявил, что российская сторона следит за ситуацией в КНДР и направила "сообщение", которое могло бы помочь улучшить ситуацию. Сообщается, что глава МИД РФ в разговоре также использовал выражение tit-for-tat. Южнокорейские СМИ интерпретировали его в значении "око за око, зуб за зуб", и предположили, что министр указал на то, что Южная Корея и США также несут ответственность за происходящее в регионе.
МИД Южной Кореи отказался прокомментировать РИА Новости особенности дресс-кода южнокорейского министра на встрече. Тот появился в костюме с голубой рубашкой и желтым галстуком, что ряд местных СМИ расценил как знак поддержки Украины.
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