https://ria.ru/20220806/normalizatsiya-1807671174.html

Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией

Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией - РИА Новости, 06.08.2022

Южная Корея надеется на нормализацию отношений с Россией

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе короткой встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил,... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T00:40

2022-08-06T00:40

2022-08-06T00:40

в мире

россия

южная корея

украина

санкции в отношении россии

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СЕУЛ, 6 авг – РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в ходе короткой встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене заявил, что надеется на скорый мир на Украине и нормализацию отношений с РФ, подтвердили РИА Новости в южнокорейском МИД.Короткая встреча министров состоялась 5 августа на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене. Как подтвердили РИА Новости в МИД Южной Кореи, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, украинский кризис.Пак Чин в разговоре отметил, что напряженность на Корейском полуострове растет из-за подготовки Северной Кореи к седьмому ядерному испытанию, а также отметил, что украинский кризис негативно влияет на российско-южнокорейские отношения."Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и РФ и восстановление мира на Украине", - заявил Пак Чин. Он также попросил проявить особое внимание, чтобы кризис не нанес ущерб южнокорейским компаниям и гражданам страны, проживающим в России. Министр отметил, что украинский кризис привел к сбоям в глобальных цепочках поставок и дестабилизации валютного рынка.По данным южнокорейских СМИ, российская сторона в ответ выразила недовольство тем, что Южная Корея присоединилась к санкциям против России, но отметила, что если Сеул сообщит о конкретных трудностях своих компаний в РФ, то Россия "отнесется к этому серьезно".Также отмечается, что Лавров заявил, что российская сторона следит за ситуацией в КНДР и направила "сообщение", которое могло бы помочь улучшить ситуацию. Сообщается, что глава МИД РФ в разговоре также использовал выражение tit-for-tat. Южнокорейские СМИ интерпретировали его в значении "око за око, зуб за зуб", и предположили, что министр указал на то, что Южная Корея и США также несут ответственность за происходящее в регионе.МИД Южной Кореи отказался прокомментировать РИА Новости особенности дресс-кода южнокорейского министра на встрече. Тот появился в костюме с голубой рубашкой и желтым галстуком, что ряд местных СМИ расценил как знак поддержки Украины.

https://ria.ru/20220805/lavrov-1807408732.html

https://ria.ru/20220722/knr-1804360953.html

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южная корея

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в мире, россия, южная корея, украина, санкции в отношении россии