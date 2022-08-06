https://ria.ru/20220806/morozhenoe-1807671351.html

Врач развенчала миф о вреде мороженого летом

Врач развенчала миф о вреде мороженого летом - РИА Новости, 06.08.2022

Врач развенчала миф о вреде мороженого летом

Вопреки распространенному заблуждению, мороженое в жару не способно спровоцировать ангину, однако может снизить иммунитет к болезнетворным бактериям из-за... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T03:18

2022-08-06T03:18

2022-08-06T03:18

общество

мороженое

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вопреки распространенному заблуждению, мороженое в жару не способно спровоцировать ангину, однако может снизить иммунитет к болезнетворным бактериям из-за переохлаждения горла, рассказывает агентству “Прайм” врач-педиатр клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Нежданова.Она напомнила, что ангина (острый тонзиллит) вызывается патогенными бактериями или вирусами на фоне неблагоприятных факторов, к которым относится, в том числе, переохлаждение. “Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора”, - отмечает врач.Если организм не совсем здоров, не стоит есть слишком много мороженого, чтобы не усугубить состояние, советует она.В целом этот продукт достаточно полезен для нервной системы и иммунитета - он содержит более 20 незаменимых аминокислот, витамины и микроэлементы. Но при некоторых заболеваниях, в частности, проблемах с ЖКТ, его лучше ограничивать, подытожила медик.

https://radiosputnik.ria.ru/20220805/morozhenoe-1807257918.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, мороженое, здоровье - общество