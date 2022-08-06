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Врач развенчала миф о вреде мороженого летом - РИА Новости, 06.08.2022
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Врач развенчала миф о вреде мороженого летом
Врач развенчала миф о вреде мороженого летом - РИА Новости, 06.08.2022
Врач развенчала миф о вреде мороженого летом
Вопреки распространенному заблуждению, мороженое в жару не способно спровоцировать ангину, однако может снизить иммунитет к болезнетворным бактериям из-за... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T03:18
2022-08-06T03:18
общество
мороженое
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вопреки распространенному заблуждению, мороженое в жару не способно спровоцировать ангину, однако может снизить иммунитет к болезнетворным бактериям из-за переохлаждения горла, рассказывает агентству “Прайм” врач-педиатр клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Нежданова.Она напомнила, что ангина (острый тонзиллит) вызывается патогенными бактериями или вирусами на фоне неблагоприятных факторов, к которым относится, в том числе, переохлаждение. “Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора”, - отмечает врач.Если организм не совсем здоров, не стоит есть слишком много мороженого, чтобы не усугубить состояние, советует она.В целом этот продукт достаточно полезен для нервной системы и иммунитета - он содержит более 20 незаменимых аминокислот, витамины и микроэлементы. Но при некоторых заболеваниях, в частности, проблемах с ЖКТ, его лучше ограничивать, подытожила медик.
https://radiosputnik.ria.ru/20220805/morozhenoe-1807257918.html
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общество, мороженое, здоровье - общество
03:18 06.08.2022
 
Врач развенчала миф о вреде мороженого летом

Врач Нежданова заявила, что мороженое в жару не провоцирует ангину, но снижает иммунитет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДень мороженого в ГУМе
День мороженого в ГУМе - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Вопреки распространенному заблуждению, мороженое в жару не способно спровоцировать ангину, однако может снизить иммунитет к болезнетворным бактериям из-за переохлаждения горла, рассказывает агентству “Прайм” врач-педиатр клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Наталья Нежданова.
Она напомнила, что ангина (острый тонзиллит) вызывается патогенными бактериями или вирусами на фоне неблагоприятных факторов, к которым относится, в том числе, переохлаждение. “Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора”, - отмечает врач.
Если организм не совсем здоров, не стоит есть слишком много мороженого, чтобы не усугубить состояние, советует она.
В целом этот продукт достаточно полезен для нервной системы и иммунитета - он содержит более 20 незаменимых аминокислот, витамины и микроэлементы. Но при некоторых заболеваниях, в частности, проблемах с ЖКТ, его лучше ограничивать, подытожила медик.
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Вчера, 02:00Сказано в эфире
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