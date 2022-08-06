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Эксперт предупредил о последствиях жары и засухи в Европе - РИА Новости, 06.08.2022
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Эксперт предупредил о последствиях жары и засухи в Европе
Эксперт предупредил о последствиях жары и засухи в Европе - РИА Новости, 06.08.2022
Эксперт предупредил о последствиях жары и засухи в Европе
Аномальная жара и засуха в Европе несут риски снижения урожая оливок, что повлечет за собой некоторый дефицит оливкового масла на мировом рынке, это, в свою... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T08:41
2022-08-06T08:41
экономика
россия
министерство сельского хозяйства сша
европа
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Аномальная жара и засуха в Европе несут риски снижения урожая оливок, что повлечет за собой некоторый дефицит оливкового масла на мировом рынке, это, в свою очередь, может повысить спрос на подсолнечное масло из России, заявил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.По данным Министерства сельского хозяйства США, ожидается, что мировое производство оливкового масла сократится на 11%, до 2,9 миллиона метрических тонн, в 2022-2023 сельскохозяйственном году."Надо понимать, что засуха ударила не только по оливковым, а вообще по всем масличным культурам: по кукурузе, по подсолнечнику. И в этой ситуации те запасы подсолнечника, которые есть у России, будут сейчас очень востребованы и в виде семечки, и в виде готового продукта, и в виде масла", - считает Чарный.Он рассказал, что в ряде регионов традиционного выращивания оливковые деревья стали сбрасывать листья - "это крайне негативный фактор"."Это значит, что будет гораздо медленнее восстанавливаться рынок, будет дефицит на несколько лет, причем на достаточно продолжительный период. Оливки - это не горох, не пшеница, их быстро не восстановить. Это многолетние растения, древесные кустарниковые, сложные в вводе в эксплуатацию", - пояснил специалист."Подорожание этих продуктов, вообще всей масличной цепочки, как и вообще продовольствия, оно будет", - заключил он.
https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства сша, европа
08:41 06.08.2022
 
Эксперт предупредил о последствиях жары и засухи в Европе

Эксперт NTI Чарный: неурожай оливок в Европе повысит спрос на подсолнечное масло из России

© РИА Новости / Алексей БогдановскийОливковые деревья на Крите
Оливковые деревья на Крите - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Алексей Богдановский
Оливковые деревья на Крите. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Аномальная жара и засуха в Европе несут риски снижения урожая оливок, что повлечет за собой некоторый дефицит оливкового масла на мировом рынке, это, в свою очередь, может повысить спрос на подсолнечное масло из России, заявил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.
По данным Министерства сельского хозяйства США, ожидается, что мировое производство оливкового масла сократится на 11%, до 2,9 миллиона метрических тонн, в 2022-2023 сельскохозяйственном году.
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"Надо понимать, что засуха ударила не только по оливковым, а вообще по всем масличным культурам: по кукурузе, по подсолнечнику. И в этой ситуации те запасы подсолнечника, которые есть у России, будут сейчас очень востребованы и в виде семечки, и в виде готового продукта, и в виде масла", - считает Чарный.
Он рассказал, что в ряде регионов традиционного выращивания оливковые деревья стали сбрасывать листья - "это крайне негативный фактор".
"Это значит, что будет гораздо медленнее восстанавливаться рынок, будет дефицит на несколько лет, причем на достаточно продолжительный период. Оливки - это не горох, не пшеница, их быстро не восстановить. Это многолетние растения, древесные кустарниковые, сложные в вводе в эксплуатацию", - пояснил специалист.
"Подорожание этих продуктов, вообще всей масличной цепочки, как и вообще продовольствия, оно будет", - заключил он.
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