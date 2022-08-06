https://ria.ru/20220806/kuba-1807751618.html

На Кубе несколько десятков человек пострадали при пожаре на нефтехранилище

На Кубе несколько десятков человек пострадали при пожаре на нефтехранилище - РИА Новости, 06.08.2022

На Кубе несколько десятков человек пострадали при пожаре на нефтехранилище

По меньшей мере 67 человек пострадали в результате сильного пожара на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас после удара молнии, сообщает канцелярия... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T17:03

2022-08-06T17:03

2022-08-06T17:38

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куба

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере 67 человек пострадали в результате сильного пожара на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас после удара молнии, сообщает канцелярия президента страны.Портал Cubadebate сообщает, что в больницу Фаустино Переса доставлено 52 раненых, из них трое находятся в критическом состоянии.Как сообщает портал, в субботу утром прогремело четыре взрыва.По данным газеты Granma, в частности, пострадали журналисты.Семнадцать человек числятся пропавшими без вести из-за пожара на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас, сообщила в Twitter правящая Коммунистическая партия Кубы.Ранее сообщалось, что молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Предварительно говорилось о дисфункции системы громоотвода, который не справился с электрическим разрядом.

https://ria.ru/20211217/pozhary-1764252507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, куба