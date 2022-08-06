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На Кубе несколько десятков человек пострадали при пожаре на нефтехранилище - РИА Новости, 06.08.2022
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На Кубе несколько десятков человек пострадали при пожаре на нефтехранилище
На Кубе несколько десятков человек пострадали при пожаре на нефтехранилище - РИА Новости, 06.08.2022
На Кубе несколько десятков человек пострадали при пожаре на нефтехранилище
По меньшей мере 67 человек пострадали в результате сильного пожара на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас после удара молнии, сообщает канцелярия... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T17:03
2022-08-06T17:38
в мире
куба
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере 67 человек пострадали в результате сильного пожара на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас после удара молнии, сообщает канцелярия президента страны.Портал Cubadebate сообщает, что в больницу Фаустино Переса доставлено 52 раненых, из них трое находятся в критическом состоянии.Как сообщает портал, в субботу утром прогремело четыре взрыва.По данным газеты Granma, в частности, пострадали журналисты.Семнадцать человек числятся пропавшими без вести из-за пожара на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас, сообщила в Twitter правящая Коммунистическая партия Кубы.Ранее сообщалось, что молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Предварительно говорилось о дисфункции системы громоотвода, который не справился с электрическим разрядом.
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в мире, куба
17:03 06.08.2022 (обновлено: 17:38 06.08.2022)
 
На Кубе несколько десятков человек пострадали при пожаре на нефтехранилище

При пожаре после удара молнии на нефтехранилище на Кубе пострадали 67 человек

© AFP 2022 / Yamil LageПожар на нефтехранилище в Матансасе, Куба
Пожар на нефтехранилище в Матансасе, Куба - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / Yamil Lage
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. По меньшей мере 67 человек пострадали в результате сильного пожара на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас после удара молнии, сообщает канцелярия президента страны.
"Министр здравоохранения сообщил, что число раненых пациентов возросло до 67", - говорится на странице канцелярии в Twitter.
Портал Cubadebate сообщает, что в больницу Фаустино Переса доставлено 52 раненых, из них трое находятся в критическом состоянии.
Как сообщает портал, в субботу утром прогремело четыре взрыва.
По данным газеты Granma, в частности, пострадали журналисты.
Семнадцать человек числятся пропавшими без вести из-за пожара на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас, сообщила в Twitter правящая Коммунистическая партия Кубы.
Ранее сообщалось, что молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти. Предварительно говорилось о дисфункции системы громоотвода, который не справился с электрическим разрядом.
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