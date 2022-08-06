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В КНР ценят заявление России о поддержке "одного Китая", заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022
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В КНР ценят заявление России о поддержке "одного Китая", заявили в МИД
В КНР ценят заявление России о поддержке "одного Китая", заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022
В КНР ценят заявление России о поддержке "одного Китая", заявили в МИД
Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня ценит заявление Москвы о поддержке принципа "одного Китая" и несогласие с действиями, нарушающими суверенитет... РИА Новости, 06.08.2022
2022-08-06T09:33
2022-08-06T10:14
в мире
китай
россия
мид кнр
ван и (политик)
си цзиньпин
пекин
тайвань
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня ценит заявление Москвы о поддержке принципа "одного Китая" и несогласие с действиями, нарушающими суверенитет КНР, заявил накануне министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН."Ван И всесторонне изложил обоснованную позицию Китая по тайваньскому вопросу и высоко оценил то, что Россия в первую очередь подтвердила свою твердую поддержку принципа "одного Китая" и выступила против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте внешнеполитического ведомства Китая.Глава МИД КНР отметил, что это демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества Китая и России.Он подчеркнул, что Китай готов совместно с Россией прикладывать активные усилия для защиты международной системы с центральной ролью ООН и основанного на международном праве миропорядке для достижения долговременной безопасности и устойчивого развития.МИД Китая сообщил, что министры двух стран также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих общий интерес, включая сотрудничество по линии БРИКС, ситуацию на Корейском полуострове и ядерную проблему Ирана.Ван И также заявил, что Китай и Россия должны направлять страны региона к достижению истинной общей и устойчивой безопасности, а не конфронтации."Необходимо направить страны региона к достижению настоящей безопасности, которая является общей, комплексной, совместной и устойчивой", - сказал он.Ван И отметил, что региональным странам не следует гнаться за ложной безопасностью, которой присуща конфронтация, считая себя превыше всех и всего."В нынешней ситуации Россия и Китай должны совместно содействовать региональному развитию, наращивать взаимовыгодное сотрудничество со странами региона в таких областях, как борьба с пандемией, здравоохранение, цифровая экономика, "зеленое" низкоуглеродное развитие, а также создавать стабильные и надежные региональные производственные цепочки и цепи поставок", - добавил Ван И.Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220806/kitay-1807691439.html
https://ria.ru/20220805/kitay-1807472240.html
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в мире, китай, россия, мид кнр, ван и (политик), си цзиньпин, пекин, тайвань, визит пелоси на тайвань
09:33 06.08.2022 (обновлено: 10:14 06.08.2022)
 
В КНР ценят заявление России о поддержке "одного Китая", заявили в МИД

В МИД КНР заявили, что ценят заявление России о поддержке принципа "одного Китая"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственные флаги РФ и КНР на встрече министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И в рамках совета министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индонезии
Государственные флаги РФ и КНР на встрече министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И в рамках совета министров иностранных дел Группы двадцати в Индонезии - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня ценит заявление Москвы о поддержке принципа "одного Китая" и несогласие с действиями, нарушающими суверенитет КНР, заявил накануне министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН.
"Ван И всесторонне изложил обоснованную позицию Китая по тайваньскому вопросу и высоко оценил то, что Россия в первую очередь подтвердила свою твердую поддержку принципа "одного Китая" и выступила против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
08:54
Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей, заявили в МИД
Глава МИД КНР отметил, что это демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества Китая и России.
Он подчеркнул, что Китай готов совместно с Россией прикладывать активные усилия для защиты международной системы с центральной ролью ООН и основанного на международном праве миропорядке для достижения долговременной безопасности и устойчивого развития.
МИД Китая сообщил, что министры двух стран также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих общий интерес, включая сотрудничество по линии БРИКС, ситуацию на Корейском полуострове и ядерную проблему Ирана.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 12:52
Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона
Ван И также заявил, что Китай и Россия должны направлять страны региона к достижению истинной общей и устойчивой безопасности, а не конфронтации.
"Необходимо направить страны региона к достижению настоящей безопасности, которая является общей, комплексной, совместной и устойчивой", - сказал он.
Ван И отметил, что региональным странам не следует гнаться за ложной безопасностью, которой присуща конфронтация, считая себя превыше всех и всего.
"В нынешней ситуации Россия и Китай должны совместно содействовать региональному развитию, наращивать взаимовыгодное сотрудничество со странами региона в таких областях, как борьба с пандемией, здравоохранение, цифровая экономика, "зеленое" низкоуглеродное развитие, а также создавать стабильные и надежные региональные производственные цепочки и цепи поставок", - добавил Ван И.
Участники акции протеста против визита Нэнси Пелоси возле отеля, где должна остановиться спикер Палаты представителей США в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
08:21
Глава МИД Китая объяснил, почему именно США нарушили статус-кво по Тайваню
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
 
В миреКитайРоссияМИД КНРВан И (политик)Си ЦзиньпинПекинТайваньВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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