https://ria.ru/20220806/kitay-1807695297.html

В КНР ценят заявление России о поддержке "одного Китая", заявили в МИД

В КНР ценят заявление России о поддержке "одного Китая", заявили в МИД - РИА Новости, 06.08.2022

В КНР ценят заявление России о поддержке "одного Китая", заявили в МИД

Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня ценит заявление Москвы о поддержке принципа "одного Китая" и несогласие с действиями, нарушающими суверенитет... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T09:33

2022-08-06T09:33

2022-08-06T10:14

в мире

китай

россия

мид кнр

ван и (политик)

си цзиньпин

пекин

тайвань

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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Пекин на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня ценит заявление Москвы о поддержке принципа "одного Китая" и несогласие с действиями, нарушающими суверенитет КНР, заявил накануне министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН."Ван И всесторонне изложил обоснованную позицию Китая по тайваньскому вопросу и высоко оценил то, что Россия в первую очередь подтвердила свою твердую поддержку принципа "одного Китая" и выступила против любых действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Китая", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте внешнеполитического ведомства Китая.Глава МИД КНР отметил, что это демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества Китая и России.Он подчеркнул, что Китай готов совместно с Россией прикладывать активные усилия для защиты международной системы с центральной ролью ООН и основанного на международном праве миропорядке для достижения долговременной безопасности и устойчивого развития.МИД Китая сообщил, что министры двух стран также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих общий интерес, включая сотрудничество по линии БРИКС, ситуацию на Корейском полуострове и ядерную проблему Ирана.Ван И также заявил, что Китай и Россия должны направлять страны региона к достижению истинной общей и устойчивой безопасности, а не конфронтации."Необходимо направить страны региона к достижению настоящей безопасности, которая является общей, комплексной, совместной и устойчивой", - сказал он.Ван И отметил, что региональным странам не следует гнаться за ложной безопасностью, которой присуща конфронтация, считая себя превыше всех и всего."В нынешней ситуации Россия и Китай должны совместно содействовать региональному развитию, наращивать взаимовыгодное сотрудничество со странами региона в таких областях, как борьба с пандемией, здравоохранение, цифровая экономика, "зеленое" низкоуглеродное развитие, а также создавать стабильные и надежные региональные производственные цепочки и цепи поставок", - добавил Ван И.Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.

https://ria.ru/20220806/kitay-1807691439.html

https://ria.ru/20220805/kitay-1807472240.html

https://ria.ru/20220806/tayvan-1807688454.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, мид кнр, ван и (политик), си цзиньпин, пекин, тайвань, визит пелоси на тайвань