Politico: китайское командование игнорирует попытки США связаться с ним
Politico сообщило о безуспешных попытках командования США связаться с военными КНР
Экипаж китайского танка. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки, пишет издание Politico.
"Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе", - написало Politico, сославшись на три источника, осведомленных о подобных попытках.
Последний контакт на уровне начальников генеральных штабов двух стран состоялся 7 июля.
Подрыв отношений с США
Отношения между Вашингтоном и Пекином в последние дни сильно обострились из-за визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который прошел вопреки возражениям со стороны КНР. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, она не останется без последствий и повлечет за собой жесткие меры.
Вскоре после приезда Пелоси на остров Китай объявил о начале проведения военных учений в нескольких акваториях вокруг Тайваня. Маневры с боевыми стрельбами официально стартовали в четверг и продлятся до 12.00 воскресенья.
МИД КНР объявил после визита Пелоси о прекращении контактов с США по ряду тем, в том числе в оборонной сфере. Так, Пекин отменил рабочую встречу представителей минобороны двух стран. Китай прекратит диалог на уровне региональных военных командований КНР и США, а также встречи с американскими представителями в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.
В пятницу посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что недавний визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань "серьезно подорвал" стабильность в Азии и отношения между двумя странами, и Вашингтон должен понести "полную ответственность" за такое развитие событий
По мнению китайской стороны, "причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны". "Американская сторона должна понести полную ответственность за сложившуюся ситуацию", - подчеркнули в дипмиссии. В посольстве напомнили, что в общей сложности более 160 стран и международных организаций подвергли критике визит Пелоси на Тайвань и подтвердили приверженность принципу "одного Китая".
"Обвинения США в том, что Китай нагнетает напряженность, беспочвенны и ложны. Факты доказывают, что именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе", - указали в посольстве.
Провокационный визит
Пелоси прибыла на Тайвань в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею, проведя на острове меньше суток.
Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.
5 августа, 18:36Минобороны Тайваня осудило учения Китая вокруг острова