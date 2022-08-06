https://ria.ru/20220806/kitay-1807683927.html

Politico: китайское командование игнорирует попытки США связаться с ним

Politico: китайское командование игнорирует попытки США связаться с ним - РИА Новости, 06.08.2022

Politico: китайское командование игнорирует попытки США связаться с ним

Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T07:23

2022-08-06T07:23

2022-08-06T07:23

в мире

нэнси пелоси

цай инвэнь

тайвань

китай

сша

мид кнр

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки, пишет издание Politico.Последний контакт на уровне начальников генеральных штабов двух стран состоялся 7 июля.Подрыв отношений с СШАОтношения между Вашингтоном и Пекином в последние дни сильно обострились из-за визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, который прошел вопреки возражениям со стороны КНР. Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, она не останется без последствий и повлечет за собой жесткие меры.Вскоре после приезда Пелоси на остров Китай объявил о начале проведения военных учений в нескольких акваториях вокруг Тайваня. Маневры с боевыми стрельбами официально стартовали в четверг и продлятся до 12.00 воскресенья.МИД КНР объявил после визита Пелоси о прекращении контактов с США по ряду тем, в том числе в оборонной сфере. Так, Пекин отменил рабочую встречу представителей минобороны двух стран. Китай прекратит диалог на уровне региональных военных командований КНР и США, а также встречи с американскими представителями в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.В пятницу посол Китая в США Цинь Ган заявил на встрече с представителями Белого дома, что недавний визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань "серьезно подорвал" стабильность в Азии и отношения между двумя странами, и Вашингтон должен понести "полную ответственность" за такое развитие событийПо мнению китайской стороны, "причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны". "Американская сторона должна понести полную ответственность за сложившуюся ситуацию", - подчеркнули в дипмиссии. В посольстве напомнили, что в общей сложности более 160 стран и международных организаций подвергли критике визит Пелоси на Тайвань и подтвердили приверженность принципу "одного Китая"."Обвинения США в том, что Китай нагнетает напряженность, беспочвенны и ложны. Факты доказывают, что именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе", - указали в посольстве.Провокационный визитПелоси прибыла на Тайвань в рамках своего азиатского турне во вторник вечером. На следующий день она встретилась с главой местной администрации Цай Инвэнь и улетела в Корею, проведя на острове меньше суток.Это был первый визит спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220806/krizis-1807671663.html

https://ria.ru/20220805/pelosi-1807650308.html

https://ria.ru/20220805/tayvan-1807619750.html

тайвань

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, нэнси пелоси, цай инвэнь, тайвань, китай, сша, мид кнр, визит пелоси на тайвань