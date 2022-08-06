https://ria.ru/20220806/khirosima-1807689077.html

США не усвоили уроки Хиросимы, считают эксперты

США не усвоили уроки Хиросимы, считают эксперты - РИА Новости, 06.08.2022

США не усвоили уроки Хиросимы, считают эксперты

США 77 лет не признают вину в совершенном 6 и 9 августа 1945 года военном преступлении — ядерной бомбардировке мирного населения японских городов Хиросима и... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T08:29

2022-08-06T08:29

2022-08-06T18:50

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. США 77 лет не признают вину в совершенном 6 и 9 августа 1945 года военном преступлении — ядерной бомбардировке мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки — и могут повторить использование ядерного оружия, так как нанесение первого удара является центральной частью американской доктрины, считают российские эксперты, опрошенные РИА Новости накануне годовщины атаки Хиросимы.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями."Они не считают, что это был акт агрессии. Согласно их утверждениям, агрессию совершила Япония в Перл-Харборе, а все это — акты возмездия, как и стратегические бомбардировки европейских городов английской и американской авиацией. Они считают это актами возмездия агрессору. С этим можно спорить, но это господствующая в США точка зрения", — сказал РИА Новости руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов.По словам эксперта, Хиросима может повториться. "Очень даже может, это центральная часть нынешней ядерной доктрины США, которая предполагает применение ядерного оружия", — пояснил он."Мы уже больше пяти месяцев находимся на грани прямого вооруженного столкновения России и НАТО. В случае такого прямого столкновения, если произойдет дальнейшая эскалация украинского кризиса, возможно применение ядерного оружия. <…> Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено", — отметил эксперт.По его словам, американская ядерная доктрина предполагает возможность применения ядерного оружия первыми в случае нападения на союзников США с использованием обычных вооружений. Российская доктрина предполагает возможность первого применения ядерного оружия в случае нападения на Россию, которое ставит под угрозу само существование российского государства, или ответное применение ядерного оружия в случае ядерного нападения на Россию или ее союзников, пояснил эксперт.По его словам, "в документах более низкого уровня вообще порой проскальзывают формулировки в духе "применения ядерного оружия для восстановления сдерживания", что со многих точек зрения звучит просто абсурдно"."При этом особенно интересно, что раз за разом странные, мягко говоря, концептуальные, доктринальные переговорные и даже риторические "установки" выдает страна с единственным практическим опытом боевого применения ядерного оружия", — подчеркнул Стефанович.Бывший генсек конференции ООН по разоружению, экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе заявил, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — военное преступление американского империализма, которому нет никакого оправдания, поскольку судьба милитаристской Японии на тот момент уже была предопределена, а главной причиной ее капитуляции стала не массовая гибель мирного населения в результате бомбардировок японских городов, а вступление СССР в войну с Японией.По его словам, "применение ядерного оружия показало жестокость американского империализма"."Цель любого империализма — господство над миром. Вся история конфликтов после Второй мировой войны — это попытки США установить мировое господство в ходе кровопролитных войн, цена которым — жизни миллионов людей. Логика империализма не считается с потерями граждан любой страны", — добавил эксперт.По его мнению, цель американских политиков — доминирование в мире любой ценой, в том числе путем применения ядерного оружия, когда они сочтут это необходимым. На протяжении ряда лет США практически саботируют переговоры по проблеме ядерного разоружения, отметил Орджоникидзе."Как генсек конференции ООН по разоружению, я помню, как американцы ее добивали. Когда мы вели с ними переговоры по ОСВ-1, ОСВ-2, был серьезный разговор. Сейчас они выдвигают условия: сократите вот это, вот набор наших предложений, если вас это не устраивает, то переговоры вести не будем. Когда кто-то не хочет вести переговоры, он выдвигает предложения, которые носят заведомо неприемлемый характер", — сказал эксперт.

https://ria.ru/20220806/khirosima-1807175591.html

https://ria.ru/20220806/tseremoniya-1807680339.html

https://ria.ru/20220804/iskazhenie-1807126366.html

https://ria.ru/20220523/khirosima-1790191131.html

https://ria.ru/20200603/1572361142.html

сша

япония

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, япония, хиросима (префектура), нагасаки (город), российская академия наук, оон, нато, алексей арбатов, сергей орджоникидзе